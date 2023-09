Yksi laitos tuhoaa kaikki lopetettavaksi määrätyt turkiseläimet – raatojen määrästä voi tulla ongelma

Honkajoki Oy:n toimitusjohtaja Janne Lukkarisen mukaan raatojen hävittämisen aikataulu on tämän hetken avainkysymys.

Ruokavirasto määräsi kaikki ketut ja supikoirat lopetettavaksi turkistarhoilta, joilla on todettu lintuinfluenssatartunta. Uudet lopetuspäätökset koskevat noin 115 000 eläintä.

Ruokaviraston keskiviikkoinen päätös turkiseläinten lopettamisen laajentamisesta on otettu melko rauhallisesti vastaan Kankaanpään Honkajoella, missä lopetetut eläimet tuhotaan.

Uudet lopetuspäätökset koskevat noin 115 000 eläintä, joista kettuja on 109 000 ja supikoiria 6 000.

Ainoana Suomessa riskimateriaalia tuhoavan Honkajoki Oy:n toimitusjohtaja Janne Lukkarinen kertoo, että avainkysymys tässä vaiheessa on aikataulu.

– Tällaista määrää ei käsitellä kovin lyhyessä ajassa. Arvioisin, että uuden määräyksen myötä tulevien raatojen käsittelyyn menee 6–8 viikkoa.

Suunnittelu ja toteutus ovat tällä hetkellä vielä vaiheessa. Lukkarisen mukaan tärkeää on, ettei kaikkia eläimiä lopeteta kerralla, koska niitä ei voida varastoida kovin kauaa.

– Olemme olleet Ruokaviraston kanssa tiiviisti yhteydessä ja he tietävät kapasiteettimme rajoitteet.

Eläimet lopetetaan turkistarhoilla. Niiden kuljetus on suunniteltu porrastetusti, jotta Honkajoen tehtaalle ei pääse muodostumaan rekkajonoja. Reitit ja kuljetusten aikataulut suunnittelee Lukkarisen mukaan Ruokavirasto.

Avaa kuvien katselu Henkilökunnan jaksaminen on toimitusjohtaja Janne Lukkarisen huolena, jos tilanne pitkittyy. Kuva: Mikko Koski / Yle

Hautaamista täytyy pian pohtia

Tuhoamisprosessi alkaa raatojen murskaamisesta. Sen jälkeen ne steriloidaan korkeassa lämpötilassa, tämä eliminoi taudinaiheuttajat. Lopputuotteena syntyy kahta eri jaetta: valkuaisjauhetta, josta tuotetaan sähköä ja lämpöä, ja eläinrasvoja, jotka käytetään biodieselin raaka-aineena.

Toistaiseksi yrityksen kapasiteetti riittää.

Jos lopetuspäätöksiä tulee lisää, voidaan pian olla siinä tilanteessa, ettei riitäkään.

– Valtion pitää pian harkita hautaamista, jos meille ei enää tätä riskimateriaalia mahdu, Janne Lukkarinen sanoo.

Eläinten raatojen hautaamisessa täytyy huomioida useita seikkoja. Alue ei saa olla esimerkiksi pohjavesialuetta.

– Käytännössä hautaamispaikat olisivat kaatopaikkoja, joiden ympäristöluvassa on otettu huomioon tällainen mahdollisuus. Eläimet täytyy myös haudata tarpeeksi syvälle, etteivät ne mätänemisprosessissa nouse pintaan, Lukkarinen selventää.

Avaa kuvien katselu Honkajoki on ainoa yritys Suomessa, joka tuhoaa eläinperäistä riskimateriaalia. Kuva: Katja Halinen / Yle

Työntekijöiltä vaaditaan venymistä

Honkajoen työntekijät ovat tehneet pitkää päivää kesästä lähtien.

Toimitusjohtajan mukaan työt on saatu hoidettua normimiehityksellä, mutta huolena on työntekijöiden jaksaminen.

– Porukka on joutunut venymään. Täysissä suojavarusteissa työn tekeminen on fyysisesti raskasta. Jos tämä jatkuu kovin pitkään, niin kyllä jaksaminen on yksi huolenaihe.

Tuhoamislaitoksen sisälle ei päästetä ulkopuolisia. Yrityksen omastakin henkilökunnasta vain pieni osa pääsee tarkoin suojeltuihin tiloihin, jotta riski viruksen leviämisestä on mahdollisimman pieni.

Myös eläinten kuljetukset hoituvat tiukkojen sääntöjen mukaan: raatorekat ajavat osittain laitoksen sisään ja siirto tapahtuu suojatusti ja hallitusti.

Eniten kuljetuksia laitokselle saapuu iltaisin ja öisin, jolloin tieliikenteessä on hiljaisinta. Kuljetus tapahtuu vaarallisten aineiden konteissa, jotka on nostettu rekkojen päälle.