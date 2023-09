Etänä ostettuja autoja asiakkaille ajava Elias Snellman, 18: ”Koskaan ei ole tarvinnut palauttaa autoa takaisin liikkeeseen”

Elias Snellman työskentelee lukion ohessa siirtokuskina. Hän kertoo videolla, minkälaista hommaa se on.

Käytettyjen autojen kauppa on kasvanut viime vuodesta lähes kuusi prosenttia. Suurimmissa autokaupoissa käytettyjen autojen osuus Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan on noussut kahdeksan prosenttia viime vuodesta.

Uusia autoja rekisteröidään vähemmän, mutta autojen määrä on pysytellyt samana, eli käytetyt autot ovat korvanneet uusia autoja. Yksi merkittävä ilmiö käytetyn auton kaupassa on se, että tuontiautojen määrä on kasvanut.

– Nyt autoja hankitaan Ruotsissa halvan kurssin ansiosta, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan tiedotuskeskuksesta.

Käytetyistä autoista riidellään paljon

Yhä useammin käytetyt autot hankitaan etäkaupalla. Se tarkoittaa kaupankäyntiä, jossa kauppa tehdään kokonaan verkkopalvelussa tai muun viestimen, esimerkiksi puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja on ennakkoon tutustunut ajoneuvoon myyjäliikkeessä.

Autojen etämyynnin kaupan purkamisen ehdot ovat erilaiset kuin, jos auto ostettaisiin paikanpäältä liikkeessä.

Etänä ajoneuvon hankkineella kuluttajalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden kuluessa ostetun ajoneuvon tai tuotteen vastaanottamisesta.

Hanna Kalenoja Autoalan tiedotuskeskuksesta kertoo, suurin osa kauppojen peruuttamisista tehdään yhteisymmärryksessä myyjän ja ostajan välillä.

Osa kaupoista kuitenkin päätyy kuluttajariitalautakuntaan, jossa käytettyjen autojen kauppaa käsitteleviä riitoja on ylipäätään paljon.

– Myös etäkaupan purkamisesta on erimielisyyksiä, arvioi kuluttajariitalautakunnan esittelijä Rasmus Korvenoja.

Noin joka kolmas auto ostetaan netistä ja kuljetetaan suoraan asiakkaalle. Saara Rimpelainen, Saka

Näkemyserot syynä erimielisyyksiin

Hänen mukaansa erimielisyydet johtuvat usein myyjän ja ostajan näkemyserosta siitä, mikä on lain mukaan etäkauppaa. Kalliin auton etäostaminen ei ole aivan niin yksioikoista kuin vaikkapa kenkien tilaaminen verkkokaupasta.

Korvenojan mukaan autokaupassa on monenlaisia rajatilanteita, joista on vaikea tunnistaa onko kyse normaalista kaupasta vai etäkaupasta.

Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun auto on ostettu etänä, kuljettaja toimittaa sen ostajalle ja ottaa ostajan allekirjoituksen asiakirjoihin. Ostaja koeajaa auton, mutta päättää kuitenkin myöhemmin palauttaa auton.

Koska auton luovuttanut kuljettaja ei ole myyjä, on kysymys edelleen etäkaupasta.

– Kuluttajasuojan koti- ja etämyyntiä koskeva kuudes luku on hankala, ja se ei oikein hyvin sovellu autokauppaan. Toisaalta etäkauppa hyödyttää samalla myyjiä, Korvenoja pohtii.

Hänen mukaansa on erittäin tärkeää, että autokaupat viestivät selkeästi, milloin on kysymys etäkaupasta ja milloin tavallisesta kaupasta.

Autoalan tiedotuskeskuksen Hanna Kalenojan mukaan kuluttajansuoja on melko korkea autokaupassa. Kuluttajariitalautakunnan Korvenoja on samoilla linjoilla:

– Autokaupat myyvät usein lisäturvia autoihin. Näissä kuluttajan kannattaa olla tarkkana, tuoko lisäturva mitään lisäetua. Korvattavuus saattaa tulla suoraan laistakin, toteaa Korvenoja.

”Työ sopii sosiaaliselle autoihmiselle”

Torniolainen lukiossa opiskeleva Elias Snellman, 18, saa lisätienestejä toimimalla autokauppojen siirtokuskina. Autojen siirtopalveluyritys Biilan kautta kuljetuksia hoitavan Snellmanin työnkuvaan kuuluu se, että hän ajaa auton, useimmiten käytetyn auton, joko autokaupasta toiseen tai suoraan uudelle omistajalle.

– Työ sopii sosiaaliselle autoihmiselle. Kun asiakkaan kohtaa, niin on hyvä osata porista heidän kanssaan ja kertoa tietenkin autosta jotain.

Tähän mennessä Snellman on kuljettanut satakunta autoa, ja pisin reissu hänellä on ollut lähes tuhannen kilometrin mittainen matka.

– Koskaan ei ole tarvinnut palauttaa autoa takaisin liikkeeseen. Asiakas käy tietenkin aina tekemässä koeajon vikojen varalta, mutta toistaiseksi kaikki on sujunut hyvin, Snellman toteaa.

Avaa kuvien katselu Rinta-Joupin automyynnin johtaja Jukka Myntin mukaan autojen etämyynti on uusi normaali. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Jopa kolmasosa myydään etänä

Etänä myytävien autojen määrä vaihtelee autokaupasta riippuen.

– Sokkona ostaminen on tosi yleistä. Noin joka kolmas auto ostetaan netistä ja kuljetetaan suoraan asiakkaalle, kertoo markkinointi- ja viestintäpäällikkö Saara Rimpiläinen autoliike Sakasta.

Auto esitellään videon välityksellä asiakkaalle ja kuljetetaan asiakkaalle.

– On harvinaista, ettei etäautoa haluttaisikaan ostaa, Rimpiläinen kertoo.

Rinta-Joupin automyynnin johtaja Jukka Myntti kertoo, että käytettyjen autojen etämyynti on uusi normaali. Samalla linjalla on myös Pörhön Keminmaan liikkeessä myyntipäällikkönä työskentelevä Ville Toivanen.

– Meillä suurin osa ostetaan etänä, Toivanen toteaa.

Myntin ja Toivasen mukaan ristiriitatilanteita voidaan välttää selkeällä ja avoimella viestinnällä.

Heidän mukaansa auton ominaisuudet pitää kuvailla asiakkaalle tarkasti, ettei autoa vastaanottaessa tule yllätyksiä. Jos maalipinnassa on naarmu, niin siitä kannattaa ennemmin kertoa avoimesti kuin peitellä vikaa.