Näin opiskelijajärjestöt kommentoivat opiskelijoiden lainatilannetta: ”Ongelma iskee kovaa etenkin pienituloisiin”

– Se on aika hurjaa, että jos valmistuu vaikkapa pariskunta ja heillä molemmilla on 25 000 euroa opintolainapotti. Se on liikaa, kun lähdetään suunnittelemaan tulevaisuutta ja vaikkapa oman asunnon hankintaa, sanoo SYL:n hallituksen puheenjohtaja Lotta Leinonen.

Kuva: Saara Hirvonen / Yle