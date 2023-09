Uudet keskusta-asunnot houkuttelevat keskisuurissa kaupungeissa hinnasta huolimatta – kysyimme, ketkä niitä ostavat

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Vaikka rakentamisen ja asuntokaupan puhutaan hiljentyneen, keskisuurten kaupunkien keskustoissa sijaitseviin uusiin kerrostaloasuntoihin on kysyntää.

Esimerkiksi Lappeenrannan keskustaan on tällä vuosikymmenellä rakennettu satoja uusia kerrostaloasuntoja, ja uusia suunnitellaan. Rakennusliike Efikalla on suunnitteilla Lappeenrannan keskustaan 31 huoneiston kerrostalo, jossa 98 neliön kolmion hinta ennakkomyynnissä on 680 000 euroa.

– Rakentamispäätös on enää muutamasta varauksesta kiinni, kertoo Efikan toimitusjohtaja Toni Long.

Viereen on juuri valmistunut uusi kerrostalo, jossa 74-neliöisen kolmion hinta on 340 000 euroa.

Avaa kuvien katselu Lappeenrannan keskustassa sijaitsevien uusien kerrostalohuoneistojen neliöhinnat ovat 4 000 eurosta yli 9 000 euroon neliöltä. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Jyväskylän keskustaan taas on rakenteilla 16-kerroksinen tornitalo, johon tulee 47 uutta kotia. Tornitalon ylimmässä kerroksessa oleva huoneisto maksaa yli miljoona euroa.

– Uudiskohteiden kauppa käy rauhalliseen tahtiin. Ei se kokonaan ole tyssännyt, koko ajan tehdään kauppaa, sanoo kiinteistövälitys Enbergin toimitusjohtaja Erika Enberg.

Kysyimme Etelä-Karjalan osuuspankin pankinjohtaja Paula Arminen-Peltoselta täsmäkysymyksiä keskisuurten kaupunkien keskusta-asuntojen ostamisesta.

Avaa kuvien katselu Etelä-Karjalan osuuspankin pankinjohtaja Paula Arminen-Peltosen mukaan 4 prosentin asuntolainan korko on vielä maltillinen. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

1. Ketkä keskustan uusia kerrostalohuoneistoja ostavat?

– Yhtä tiettyä joukkoa ei ole, mutta meidän kokemuksemme mukaan asuntoja ostavat 50–60-vuotiaat, jotka luopuvat omakotitalostaan. Lapset ovat lähteneet kotoa ja siirrytään helposti kerrostaloon, palvelujen lähelle.

Avaa kuvien katselu Osalla ihmisistä varallisuuden määrä on kasvanut säästämisen, sijoittamisen ja perimisen myötä. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Etätöiden vaikutus asuntokauppaan on uusi ilmiö.

– Täällä pääsee asumaan keskustaan Saimaan rannalle. Helsinkiläisten mielestä asunnot ovat edullisia, kun he vertaavat hintoja Helsinkiin, jossa uudiskohteiden hinnat ovat 10 000–12 000 euroa neliöltä.

– Piensijoittajat ovat kadonneet uusien asuntojen markkinoilta korkojen nousun myötä.

2. Miten ostajat rahoittavat uuden asunnon oston?

– Usealla on jo kertynyt omaa pääomaa, mutta lähellä eläkeikää olevat ovat valmiita ottamaan myös asuntolainaa. Helposti otetaan vielä isojakin lainoja toki huomioiden tulotaso ja lainanmaksukyky. Laina kuitenkin myönnetään niin, että velallisen tulot riittävät lainan takaisinmaksuun laina-aikana, joka on maksimissaan 25 vuotta. Loppu lainasta voi jäädä lapsille tai perillisille maksettaviksi, tai sitten asunto myydään, Arminen-Peltonen kertoo.

Avaa kuvien katselu Asuntojen laina-ajat ovat pidentyneet, vaikka maksukyky riittäisi lyhempään maksuaikaan. Ihmiset haluavat pelivaraa elämiseen. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Uudiskohteeseen pääsee helpommin kiinni taloyhtiölainan turvin. Taloyhtiölaina on asunto-osakeyhtiön vastuulla oleva laina. Asukkaat maksavat lainaa takaisin rahoitusvastikkeen muodossa.

– Oleellinen juttu on, että hahmottaa sen yhtiölainan. Se on ihan samanlainen laina, joka on maksettava. Jos korot nousevat, kustannukset nousevat. On tärkeää ymmärtää, kuinka paljon se lainarasite tulee olemaan.

– Nykyään arvostetaan uutta, vaikka se on kalliimpaa. Siinä tulee turvallisuus, että tiedetään, ettei ole mitään isoja remontteja tulossa.

3. Millaisiin asioihin pitää kiinnittää huomiota, jos aikoo ostaa asunnon uudiskohteesta?

– Rakentajan merkitys on oleellinen. Rakennusliikkeitä on mennyt jo konkurssiin.

– Sijainti on tärkeä myös uudiskohteissa. Pitää ymmärtää, ettei lähde liian rohkeasti ottamaan liian suurta taloudellista taakkaa. Pitää olla realisti, muistuttaa pankinjohtaja.

Avaa kuvien katselu Asunnosta avautuvalla näkymällä on yllättävän iso merkitys asunnon ostossa. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

– 10 vuotta ollaan menty lähes nollaprosentin korolla. Neljän prosentin korko on vielä varsin maltillinen. Esimerkiksi Osuuspankki käy jokaisen lainanhakijan kanssa keskustelun siitä, mitä tapahtuu, jos asuntolainan korko nousee kuuteen prosenttiin.

Uudiskohdetta ostaessa on syytä harkita, kannattaako taloyhtiön ottamaa lainaa lyhentää vastikkeella vai maksaa se kokonaisuudessaan pois henkilökohtaisella asuntolainalla.

– Henkilökohtaisessa lainassa on tarvittaessa enemmän neuvotteluvaraa kuin taloyhtiön lainassa. Monissa uudiskohteissa taloyhtiölainan lyhennykset alkavat vasta muutaman vuoden kuluttua, joten rahoitusvastike saattaa nousta huomattavasti, kun korkokustannusten maksaminen vaihtuu lainan lyhentämiseen.

