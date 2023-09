Ukrainalaisasiantuntija täysin eri mieltä F-16-hävittäjien merkityksestä sotamenestyksessä: ”Hullun tärkeitä, kääntävät sodan kulun”

Yhtenä syynä on ukrainalaisten vastahyökkäyksen hitaaseen etenemiseen on pidetty sitä, ettei heillä ole ilmaherruutta. Eikä sitä saavuteta ilman edistyneitä hävittäjiä, kuten esimerkiksi amerikkalaisia F-16-hävittäjiä.

Kuluvan vuoden aikana hävittäjiä on Ukrainalle luvattu muiden länsimaisten asetoimitusten ohessa, mutta julkisuudessa esiintyneet asiantuntijat eivät pidä niitäkään ihmeen tekijöinä.

Yle haastatteli Kiovassa ukrainalaista Mihailo Samusta, joka toimii New Geopolitics -tutkimusverkoston johtajana. Hän on täysin eri mieltä hävittäjien merkityksestä sodassa.

– Ne muuttavat sodan kulun täysin. Niiden saaminen on hullun tärkeää, Samus sanoo.

Hänen mukaansa hävittäjien aseistuksella, kuten tietyn tyyppisillä täsmäpommeilla, Ukraina pystyy vaikuttamaan pidemmälle ja tarkasti venäläisten joukkojen syvyyteen.

– Yksikin laivue (9-12 lentokonetta) muuttaa tilannetta paljon. Tietyillä alueilla se on riittävä määrä lamauttamaan venäläisten lentotoiminnan.

Venäläisillä on käytössään niin sanottuja liitopommeja, jotka voivat lentää 50–60 kilometriä kohteeseensa. Ne ovat Samusin mukaan kopioita amerikkalaisten vastaavista pommeista.

Ne ovat silti vakava uhka Ukrainan maavoimille, sillä niiden torjuminen on vaikeaa liitopommien nopeuden vuoksi. Myös näiden torjuminen F-16 hävittäjillä helpottuisi, koska liitopommit laukaistaan yleensä hävittäjistä.

Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen tapasi Mihail Samusin Kiovassa.

Droonien ansiosta voimatasapaino tasoittuu

Mihailo Samusin mukaan droonit ovat näyttäneet voimansa Ukrainan ja Venäjän välisessä sodassa. On arvioitu, että voimatasapaino sotakentällä on Venäjän hyväksi, mutta merisodankäynnissä puntit droonien ansiosta tasoittuvat.

Ukrainalla ei ole jäljellä omaa laivastoa, mutta Venäjällä sitä vastoin on. Isot laivat suhteellisen pienellä merellä ovat verrattain helppo kohde drooneille.

– Yksi korvetti voi maksaa 300 miljoonaa dollaria. Yksi drooni taas maksaa muutamista tuhansista miljoonaan dollariin. Satojen miljoonien korvetin voi tuhota muutamalla droonilla, joten sotilaallisesta näkökulmasta tällainen on viholliselle katastrofaalista.

Käyttääkö siis 500 miljoonaa dollaria sukellusveneeseen vai drooneihin.

Ukraina käytti sodan alussa onnistuneesti halpoja drooneja, jotka oli varustettu pienillä räjähteillä. Niillä pystyttiin kuitenkin tuhoamaan esimerkiksi miljoonia dollareita maksavia kehittyneimpiäkin venäläistankkeja, muistuttaa Samus.

Droonit ovat nousseet isoon rooliin nykyaikaisessa sodassa.

Ukraina kehittää drooneja ja pyrkii kasvattamaan niiden määrää massiivisesti.

– Satatuhatta droonia voi olla katastrofaalinen määrä kenelle tahansa vihollisarmeijalle, koska ne ovat halpoja, mutta tarkkoja aseita.

”Venäläiset kopioivat kaiken”

Ongelmana on vain se, että sodassa Venäjä kopioi jatkuvasti niitä ratkaisuja, joiden avulla ukrainalaiset menestyvät. Georgian sota paljasti, että Venäjän joukot ja kalusto olivat surkeassa tilassa. Aloitettiin massiivinen sotavoimien uudistaminen.

– He ottivat oppia amerikkalaisesta doktriinista. He ovat kopioineet teknologiaa Ranskasta, Saksasta ja Italiasta, mistä he esimerkiksi ostivat tuhansia panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja ja kopioivat tekniikan niistä omiin ajoneuvoihinsa.

Samus pitää varmana, että tällainen kopiokulttuuri on ennen pitkää ongelma länsimaille myös muualla maailmassa, kuten esimerkiksi Itämerellä.

– Venäläiset kopioivat kaiken ja heillä on rahaa tehdä se. He saavat öljy- ja kaasutuloja 440 miljardia joka vuosi.

Ukrainalaisia taistelupanssarivaunuja Harkovassa. Syksy kääntyy pian talveksi ja vastahyökkäyksellä alkaa muutenkin olla kiire, arvioi ukrainalainen tuktija Mihailo Samus Ylelle.

Kilpajuoksua ajan kanssa

Taistelukentällä Ukrainalla alkaa olla kova kiire monestakin syystä. Talvi on tulossa ja sen myötä liikkuminen vaikeutuu. Samus pelkää myös sitä, mitä tapahtuu, jos valta vaihtuu Yhdysvalloissa ensi vuoden presidentin vaalien myötä.

Nyt apua on tullut, mutta Yhdysvalloista niin kuin Euroopastakin on kuulunut myös toisenlaisia äänenpainoja. Yhdysvallat ei halua Ukrainasta toista Afganistanin sotaa, joka nieli valtavan määrän rahaa, kesti pitkään ja päättyi tappioon.

Samui pelkää myös, että Venäjä jatkaa mobilisaatiota keväällä, mikä voisi tarkoittaa, että syksyllä venäläissotilaita olisi Ukrainan maaperällä jo 500 000. Joukkoja on joka tapauksessa jo nyt enemmän kuin silloin, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan.

Lisäjoukoilla se voisi avata uuden hyökkäyssuunnan Valko-Venäjältä, mikä voisi olla iso ongelma paitsi ukrainalaisten joukkojen huoltamisen myös pääkaupungin, Kiovan kannalta.