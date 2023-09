Yhdysvalloissa pohjavettä pumpataan niin ahkerasti, että maa halkeilee jopa satojen kilometrien matkalta

Yhdysvaltojen lounaisosissa maahan on ilmestynyt laajoja halkeamia. Syynä on mittava pohjaveden pumppaaminen.

Pohjavesi on yksi maapallon tärkeimmistä makean veden lähteistä. Siitä saadaan lähes puolet juomavedestä ja noin 40 prosenttia kasteluvedestä.

Yhdysvalloissa pohjavettä pumpataan käyttöön jo liian kovalla tahdilla, jolloin maapallo ei ehdi luonnollisesti täydentämään varantojaan, kertoo maan halkeamia tutkiva Joseph Cook Arizona Geological Surveystä Business Insiderille.

Pohjavesivarantojen tyhjentyessä pohjavesi ei enää kannattele maata, vaan se painuu kasaan ja romahtaa tehden maahan halkeamia. Syvät halkeamat voivat vahingoittaa koteja, teitä, kanavia ja patoja sekä uhata esimerkiksi karjaa ja ihmishenkiä.

Halkeamia, joista pisin on jopa 270 kilometriä, sijaitsee Arizonan, Utahin ja Kalifornian osavaltioissa.

Kuivia maanviljelyspalstoja, joiden keskellä kulkee vihertävä joenuoma. Pohjavesien ehtyminen uhkaa viljantuotantoa kuivilla alueilla.

Pitkiä halkeamia ei voida nopealla aikavälillä täyttää, vaan ne voivat päinvastoin kasvaa edelleen pituutta ja leveyttä.

The New York Times kuvailee ilmiötä kansalliseksi kriisiksi.

Juomavedestä voi tulla pulaa

Pohjavesi on vähentynyt Yhdysvalloissa merkittävästi viimeisten 40 vuoden aikana. The New York Timesin mukaan pohjavesivarannoilla kestää satoja tai jopa tuhansia vuosia palautua, jos se ylipäätään on mahdollista.

Lehden mukaan suuri osa pumpatusta pohjavedestä on iältään tuhansia vuosia vanhaa. Juomavedestä voi paikoin tulla pulaa jo kymmenen vuoden sisällä.

YK:n arvion mukaan 2,3 miljardia ihmistä elää maissa, jotka kärsivät jossain määrin vesipulasta. Juomaveden puutteesta kärsi vuonna 2020 kaksi miljardia ihmistä ja 3,6 miljardilla ei ollut kotona vessaa. 2,3 miljardilla ei ollut mahdollisuuksia pestä käsiään kotona, mikä johtaa tautien leviämiseen.

Kuivuus ja veden liikakulutuksen aiheuttamat ongelmat piinaavat Yhdysvalloissa läntisiä osavaltioita, kuten Arizonaa, jossa veden liikakäyttö vaikuttaa jo asuntorakentamiseen. Osavaltion ennusteen mukaan Phoenixin kaupungin pohjavesivaroja uhkaa seuraavan sadan vuoden aikana kuuden miljardin kuutiometrin vajaus.

Ilmastonmuutos kuivattaa vesivarantoja entisestään. Ilmastokriisin myötä ja luonnonvesien virtausten vähentyessä joudutaan turvautumaan entistä enemmän pohjaveden käyttöön erityisesti maataloudessa.

Vaikka ilmastonmuutoksesta on varoitettu pitkään ja maita on kehotettu valmistautumaan sen vaikutuksiin, maatalous kuitenkin kärsii.

Pohjavesi on paikoin päässyt ehtymään niin pahasti, että tilannetta pyritään korjaamaan täyttämällä pohjavesikerros kalliisti käsitellyllä jätevedellä.

Jos vettä porataan liikaa ja yhä syvemmältä, ongelmia voi aiheuttaa myös arseeni, ympäristössä luonnostaan esiintyvä myrkyllinen raskasmetalli.

Arseenia voi pahimmassa tapauksessa päätyä juomaveteen akviferien eli pohjavesimuodostumien ehtyessä.

Alla olevasta grafiikasta näet, kuinka pohjavesi muodostuu maakerrosten eri väleihin.

Pohjaveden käytön sääntely on koko maassa vähäistä, mikä estää löytämästä ratkaisua ongelmaan. The New York Timesin mukaan sääntely on osavaltioissa vaihtelevaa ja yleisesti heikolla tolalla.

Kuivuus laski Coloradojoen vedenpintaa elokuussa 2022. Kuva on otettu Arizonan South Covessa.

Texasissa Houstonin alueella pohjaveden ja öljyn liikapumppaus on aiheuttanut maanvajoamista yli kolmen metrin verran vuosikymmenten aikana.

Yhdysvaltain lisäksi yhä pahemmat ja tiuhempaan toistuvat kuivuuskaudet koettelevat maapallolla useita muitakin alueita. Alkukesällä 2023 pohjavesien määrä laski hälyttävän pienelle tasolle osissa Etelä-Eurooppaa, jolloin osa maanviljelijöistä kertoi menettäneensä 80 prosenttia sadostaan.

Ratkaisuksi rahoitusta pohjavesien täyttämiseksi

Kuivien kesien vastapainona kosteat talvikaudet ja lumen sulaminen lumisilla vuoristoalueilla voivat helpottaa kuivuudesta kärsivää Kaliforniaa. Sacramentossa Sacramentojoen voimakkaita virtauksia käytetään hyödyksi veden varastoimisessa. Joen virtauksia on hyödynnetty vuodesta 2014 lähtien.

Ratkaisuksi pohjaveden täydentämiselle ja varastoinnille toivotaan osavaltioiden ja liittovaltion investointeja

