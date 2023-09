Mallu täyttää naapuruston Kela-hakemuksia ja Suvista tuli vahingossa luonnonsuojelija – tällaisia ovat kotikortteleidensa arjen aktivistit

Hyviä uutisia: suomalaiset eivät ole enää passiivisia jurottajia. Aktivismi ja vaikuttaminen ovat hurjassa nosteessa. Muutoksen yleisessä ilmapiirissä on huomannut sosiologian professori Eeva Luhtakallio Helsingin yliopistosta. Hän on tutkinut vuosien ajan kansalaistoimintaa.

– Meille on ainakin 25 vuotta opetettu, että osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon ovat hyvästä. Esimerkiksi mielenosoituksia on paljon enemmän kuin 10 vuotta sitten.

Monet epäonnistuneet osallistamishankkeet ovat osoittaneet, ettei suomalainen osallistu käskystä ja ylhäältäpäin ohjattuna: kansalaisaktiivisuus versoo omista ideoista ja motivaatiosta.

Tässä jutussa esittelemme kolme arjen aktivistia kolmesta kaupungista. Heitä yhdistää omaehtoinen toiminta oman asuinalueensa ja sen ihmisten hyväksi.

Eeva Luhtakallio muistuttaa, ettei kansalaisvaikuttamisen kasvu tarkoita sitä, että kaikki saisivat äänensä kuuluviin tasavertaisesti. Vähäosaisemmilla alueilla kansalaistoiminta on usein auttamisverkostoja, jotka paikkaavat hyvinvointivaltion murentuneita rakenteita. Kaupunkien päätöksenteossa puolestaan kuullaan helpommin heitä, joilla on taito perustella vaatimuksensa poliitikoille ja virkahenkilöille.

Marjut ”Mallu” Ronkainen hankki asunnot lähiseudun vanhuksille ja täyttää naapuruston Kela-hakemuksia

Saatan saada aamulla viestin: ”Mallu, en tule tänään syömään, älä huolestu.”

Olen töissä lounaskahvilassa Petosen asukastalolla Kuopiossa. Viime vuosina työnkuva on niin sanotusti laajentunut. Asiakkaista on tullut tuttuja. Täällä kokoontuu tiivis vakioporukka yksin asuvia ihmisiä.

Petoselta lopetettiin Kelan toimisto. Moni ikäihminen ei osaa täyttää hakemuksia netissä tai ylipäätään tiedä, mitä esimerkiksi toimeentulotuen hakemukseen pitäisi kirjoittaa.

Minä tiedän. Minulla on viisi lasta, ja kuopukseni on erityisnuori, jolla on liikuntavamma. Olen tottunut taistelemaan byrokratian kanssa. Osaan kirjoittaa perustelut ja tiedän, millaisia tukia on olemassa.

Autan ihmisiä lomakkeiden täyttämisessä ja printtaan niitä täällä asukastalolla. Se vaatii luottamusta. Joku saattaa tuoda minulle lääkärintodistuksensa ja pyytää poimimaan sieltä olennaiset asiat hakemukseen.

Äskettäin tänne perustettiin palvelutalo. Autoin useampaa mummoa hakemusten tekemisessä, ja he saivatkin asunnot. Käyn vetämässä siellä tuolijumppaa. Sen jälkeen juodaan kahvit ja muistellaan menneitä.

Asun tuossa naapuritalossa Kuopion suurimmassa vuokrataloyhtiössä. Kesällä perustin lounasringin kerhohuoneelle. Tehtiin kaksi kertaa viikossa yhdessä ruokaa nyyttäriperiaatteella.

En oikein voi liikkua Petosella ilman, että joku pysäyttää minut ja tulee juttelemaan. Se on mukavaa. Jos kaipaan rauhaa, pakkaan kahvit termariin ja ajan sähköskuutilla vaikka keskustaan.

Minulla on työkavereina työkokeilussa olevia ihmisiä ja erityisnuoria, jotka suorittavat opintoihinsa liittyvää harjoittelua. Tiedän, miten päästään hommiin kiinni. Aloitetaan ihan perusasioista: pöytien pyyhkimisestä ja salaatin pilkkomisesta.

Suvi Pirinen kiertää ovelta ovelle lähimetsän puolesta ja keräsi adressiin 1 300 nimeä

Minusta tuli metsäaktivisti vahingossa. Olen kasvanut metsän laidalla Jyväskylän Jyskässä. Lapsuudenkodin takapihalta alkoi metsä, jossa kävimme vanhempieni kanssa retkillä. Talvella tehtiin tulet ja juotiin termarista kaakaota.

Teininä painuin koiran kanssa metsään maailmaa pakoon. Alueen kartta on minulla selkärangassa.

Asuin pitkään muualla ja poissa Suomesta, mutta reilu vuosi sitten palasin Jyskään.

Järkytyin.

Lähimetsää on nakerrettu pala palalta asuinalueiksi. Vireille oli tullut kaavaesitys, joka haukkaisi todella suuren osan metsästä ja veisi Jyskän asukkailta lähimetsän. Se oli menossa käsittelyyn ilman suurempaa keskustelua.

Minulle tuli tunne, että on pakko tehdä jotakin.

Aloin kiertää ovelta ovelle naapurustossa ja kerätä adressia. Tapasin paljon ihmisiä, jotka olivat yhtä lailla järkyttyneitä suunnitelmista, mutta eivät oikein tienneet, mitä asialle voisi tehdä. Adressiin kertyi 1300 nimeä.

Viestit kaupungin virkamiehille ja valtuutetuille eivät aluksi johtaneet mihinkään.

Soittelin läpi myös luonnonsuojelujärjestöjä. Luonto-liiton metsäryhmästä löytyi tukea ja valmiita materiaaleja. Järjestimme metsässä lähiluontopäivän. Aloimme kerätä päättäjille postikortteja, joissa ihmiset kertoivat, miksi metsä on heille tärkeä.

Kortteja tuli valtavasti. Osa halusi palauttaa kortin nimettömänä. Ihmiset ovat yllättävän varovaisia. Monet eivät halua osallistua mielenosoitukseen, vaikka asia olisi heille tärkeä.

Metsäasian ympärille muodostui ydinporukka, johon kuului sekä alueen asukkaita että luonnonsuojelijoita muualta. Viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa järjestimme mielenosoituksen jokaisen kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä kaupungintalon edessä. Mukana oli esimerkiksi eläkeläisiä, jotka olivat elämänsä ensimmäistä kertaa mielenosoituksessa. Emme halunneet räyhätä, vaan tavoitteena oli asiallinen ja kunnioittava keskustelu.

Meitä alettiin kuunnella. Saimme ymmärrystä lähes kaikista puolueista.

Valtuuston kokouksessa tammikuussa kaava palautettiin uudelleen valmisteltavaksi kahden äänen erolla. Se oli osavoitto.

Olen tehnyt metsän eteen töitä järkyttävän paljon, ihan liikaa. Toisaalta se on sitonut minut Jyskään aiempaa tiiviimmin. Tänne voisin asettua.

Mutta jos kaava toteutuu sellaisenaan, muutan pois. En pysty katsomaan metsän tuhoa.

Joonas Wahlsten järjestää ilmaisfestaria ja rummuttaa rosoista Kontulaa espoolaisille

Muutin kahdeksan vuotta sitten Töölöstä Kontulaan, kun etsin halvempaa vuokra-asuntoa Helsingistä. Sain Kontulasta 30 neliötä isomman kämpän pari sataa euroa halvemmalla kuin Töölöstä.

Yllätyksekseni aloin juurtua. Töölössä minusta ei koskaan tullut töölöläistä. Nyt olen ensimmäistä kertaa elämässäni kiinnittynyt johonkin asuinalueeseen. Ostin Kontulasta ensimmäisen oman asuntoni kolme vuotta sitten.

Tutustuin ostarin ravintolan terassilla Pertti Ylikojolaan, joka on ollut alusta asti puuhaamassa Kontula Electronic -festivaalia. Nyt teen satoja tunteja vapaaehtoistyötä festareiden eteen, ja se todellakin tuntuu vaivan arvoiselta.

Kerran vuodessa festaripäivänä Kontulan ostari muuttuu aivan joksikin muuksi. Kokeellinen elektroninen musiikki soi baareissa, ulkolavoilla ja jopa kirkossa. Kaikenlaista performanssia on käynnissä joka kulmalla.

Festaripäivänä omaan askelmittariin kertyy yli 20 kilometriä pörräystä ostarin ympäristössä. Vaikka järjestelyihin liittyy paljon vastuuta ja stressiä, olen itsekin ihan, että ”wau mikä meininki”.

Olen töissä asiantuntijana pörssiyrityksessä Espoossa. Festarin järjestäminen on jotain täysin muuta kuin työelämän powerpoint-sulkeiset. Kontula Electronicin porukoissa olen oppinut paljon tasavertaisesta päätöksenteosta. Monessa asiassa minulla on saattanut olla ehdoton mielipide, jota olen joutunut muuttamaan.

Nautin myös siitä, että voin törmäyttää yhteen Espoo-maailmaa ja Kontula-maailmaa. Tietyisssä piireissä kontulalaisuuteni herättää ihmetystä.

Tykkään Kontulassa erityisesti kahdesta asiasta: kaupunkiluonnosta ja ostarin rosoisesta säpinästä. Ne molemmat rauhoittavat minua, mutta eri tavoilla.

Ostari on keuhkot, joilla Kontula hengittää. Todennäköisesti se jossain vaiheessa puretaan. Pelkään sitä. Tuleeko tilalle sitten hengetön kauppakeskus ketjuliikkeineen? Ei sellaista kaupunkitilaa voi ottaa haltuun.

