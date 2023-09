Ruotsin sikaruttotilanne saattaa johtaa toimenpiteisiin myös Suomessa – villisikakannan rajoittamista pohditaan ensi viikolla

Afrikkalaisen sikaruton leviäminen Ruotsissa huolestuttaa viranomaisia ja maataloustuottajia myös Suomessa.

Sikaruton leviäminen Suomeen voi olla vain ajan kysymys, arvioi ylijohtaja Pia Mäkelä Ruokavirastosta Ylen aamun lähetyksessä tänään perjantaina.

– Kyllä meillä on ihan samat uhat kuin Ruotsisssa. Olemme jo vuosia varautuneet siihen, että virus voisi tulla metsästäjien, matkustajien tai ruokajätteiden mukana Baltiasta, Mäkelä sanoo.

Suomessa arvioidaan, että sikaruton vaikutukset voisivat olla kymmeniä miljoonia euroja.

Lisää: Näin afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen vaikuttaisi

Villisikojen määrästä keskustellaan

Ruotsin sikaruttotilanteesta keskustellaan Suomessa ensi viikolla.

Maa- ja metsätalousministeriön vetämässä villisikatyöryhmässä asia on esillä ensi maanantain kokouksessa, kertoo ryhmän puheenjohtaja, erätalousneuvos Vesa Ruusila.

Villisikoja metsästetään säännöllisesti joka vuosi, usein hirvenmetsästyksen yhteydessä. Vuotuinen saalis on noin tuhat eläintä.

Lähes kaikki metsästys tapahtuu Kaakkois-Suomessa. Muualta Suomesta ilmoitetaan vain noin kymmenen villisikaa vuodessa.

Suomessa on viimeisimmän, viime helmikuussa tehdyn arvion mukaan villisikoja 2500–3000. Ruotsissa määrä on moninkertainen, sillä siellä arvioidaan olevan 300 000 villisikaa, joista suurin osa elää maan etelä- ja keskiosissa.

– Siellä on tehty tietoisia valintoja vuosia ja annettu kannan kasvaa nykyiselle tasolle, Riistakeskus Rannikko-Pohjanmaan riistapäällikkö Stefan Pellas kertoo Yle Österbottenin haastattelussa.

Pellas toteaa, että Suomessa on viime ajat pyritty pitämään villisikojen määrä mahdollisimman pienenä ja Pohjanmaan alue jopa villisiattomana. Se, voitaisiinko villisika hävittää Suomesta kokonaan, on erätalousneuvos Vesa Ruusilan mukaan kuitenkin kokonaan toinen keskustelu.

Avaa kuvien katselu Stefan Pellaksen mukaan villisioista leviävän tartunnan riski nähtiin Suomessa jo useita vuosia sitten. Kuva: Yle/Roger Källman

”Täydellinen katastrofi”

Jonas Huldénilla on Kruunupyyssä Pohjanmaalla muutama tuhat sikaa. Hän on huolissaan sekä ruotsalaisten sikatilallisten puolesta että oman tilansa takia.

– Nyt toivomme vain, että sikarutto pysyy kaukana. Voimme vaikuttaa siihen osittain, mutta riski on aina olemassa, Huldén kertoo.

Ruotsissa sikaruton pahimmalle tautialueelle on määrätty viranomaisrajoituksia taudin leviämisen estämiseksi.

Paikallisille asukkaille rajoituksia on tiedossa ainakin vuodeksi, ehkä jopa kahdeksi. Muun muassa metsätalous, sienestys ja metsästys kielletään toistaiseksi. Alueella myös teurastetaan tuotantosikoja varmuuden vuoksi.

– Kyseessä on niin suuri asia, että sitä on vaikea ymmärtääkään. Taudin leviäminen meille olisi täydellinen katastrofi, Huldén sanoo.

Varovaisuus tarpeen

Ruokaviraston yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu kehottaa varovaisuuteen.

– On mahdollista, että luonnonvaraiset siat ylittävät rajoja ja levittävät tartuntaa, mutta yleensä ihminen tuo sen mukanaan, kun tauti leviää uudelle alueelle, Kiviruusu sanoo.

Sikarutto voi levitä esimerkiksi lihan, ruuanjätteiden tai metsästäjien käyttämien varusteiden avulla. Ruokavirasto ei tällä hetkellä suosittele metsästysmatkoja ulkomaille.

Avaa kuvien katselu Snellmanin Martti Hassila ja sikatilayrittäjä Jonas Huldén toivovat, että kaikki Ruotsissa matkustavat ovat erityisen varovaisia. Kuva: Marcus Lillkvist / Yle

Martti Hassila toimii kenttäpäällikkönä Snellmanin lihanjalostuksessa ja hoitaa yhteydenpidon sikatiloihin. Hassila toteaa, että Suomen lähialueilla on ollut sikaruttoa aiemminkin, mutta nyt tilanne huolettaa häntäkin.

– Huolestuttavaa on se, että Suomen ja Ruotsin välillä liikkuu niin paljon ihmisiä. Riski on, että he kuljettavat mukanaan tuotteita, joissa on virus.

Jos virus tulee Suomeen, ollaan Suomessa helposti samassa tilanteessa kuin Ruotsissa nyt.

– Se vaikuttaisi suoraan meidän sianlihanvientiimme, Hassila sanoo.

Hassila muistuttaa, että Ruotsissa, etenkin riskialueen tuntumassa vierailleiden, on tärkeää huomioida tilanne.

– Älä tuo Suomeen elintarvikkeita ja etenkään lihaa ulkomailta. Ja metsästäjien, jotka käyvät ulkomailla metsästysmatkoilla, pitäisi olla erityisen varovaisia ja tiedostaa, mistä on kyse.

Lisää: Eväsleivän meetvurstisiivu voisi tuoda maailman pahimman eläintautipandemian myös Suomeen – Onko rajusti leviävä sikarutto pysäytettävissä?

Yle tutustui tutustui tautitilanteeseen Fagerstan ympäristössä.

Artikkeli on koonti kolmesta Svenska Ylen artikkelista. Artikkelit voit lukea tästä:

– Ska vi göra som i Danmark och skjuta bort alla vildsvin i Finland? Krisen i Sverige väcker frågan

– Svinpesten i Sverige oroar här i Finland – kan bli förödande för grisnäringen

– Österbottnisk svinfarmare rätt säker på hur svinpesten tog sig till Sverige: ”Total katastrof om den kommer hit”