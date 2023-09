Sudet hyökkäsivät taas Salossa – 13 lammasta löytyi raadeltuna

Susi raateli 13 lammasta Peltosaaren lammastilalla Salon Perniössä keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

Lampuri Petri Myllärinen kertoo, että laitumella oli 50-60 pässin lauma. Osa raadelluista lampaista löydettiin tänään aamulla kuolleina ja osan eläinlääkäri joutui lopettamaan.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun susi hyökkää laumamme kimppuun. Läheltä piti -tilanteita on ollut muutamia. Pari sutta on ollut aitauksen vieressä, mutta joku on sattunut tulemaan autolla ja sudet ovat jolkotelleet muualle, Myllärinen kuvailee.

Petoyhdyshenkilö Pekka Arimaa vahvistaa, että vammojen perusteella vahinkojen takana on todennäköisesti susi. Hän uskoo, että laitumella on mahdollisesti ollut susi pentuineen ja susi on opettanut poikasia saalistamaan.

Salon seudulla on tapahtunut useita susivahinkoja tänä vuonna. Elokuussa Yle uutisoi susien tappaneen 25 lammasta Salon Halikossa.

Arimaan mukaan on mahdotonta sanoa, onko Halikon ja Perniön susivahingoissa kyse samasta susilaumasta.

Suomen riistakeskus myönsi elokuun lopussa poikkeusluvan yhden suden tappamiseen Salon Halikkossa.

Susia nähty alueella usein

Peltosaaren lammastila on noin tuhannen lampaan suoramyyntitila. Tilan laitumista suurin osa on Myllärisen mukaan petoaidattu, mutta hyökkäyksen kohteeksi joutuneella vuokrapellolla oli käytössä sähköaita.

– En tiedä, pitääkö petoaitakaan loppupeleissä sudet pois, mitä olen kuullut, Myllärinen puuskahtaa harmissaan.

13 lampaan kuolema merkitsee lammastilalliselle paitsi rahallista menetystä, myös tuntikaupalla ylimääräistä työtä. Osa raadelluista lampaista oli hänen mukaansa jo luvattu myydä siitoskäyttöön.

Alueella on tehty Myllärisen mukaan susihavaintoja joka syksy.

– Tässä lähistöllä pyörii ilmeisesti pari eri laumaa. Viime syksynä naapurin tyttö oli lähdössä kouluun ja näki neljä sutta jolkottelemassa sadan metrin päässä, hän kuvailee.

– Susia täytyy olla, se on ihan selvä, mutta ei niitä noin paljon tarvitsisi olla. Susivahingot ovat lisääntyneet täällä vuosi vuodelta, Myllärinen jatkaa.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Perniönseudun Lehti.