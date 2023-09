Ruotsin vesistä löytynyt 600-vuotias laivatykki yllätti varhaisella iällään – kehittelyasteella ollut ase ei olisi kestänyt pitkää paukuttelua

Tämä Zeebruggen hylyn tykki on muodoltaan hyvin samanlainen mutta kooltaan suurempi kuin Marstrandin löytö. Pituutta löydöllä on noin 1,2 metriä, ja suuaukon halkaisija on 29-senttinen. Myös tammesta tehty lavetti on säilynyt, mutta alkuperäisten köysien jäänteet on sittemmin korvattu uusilla köysillä.

Kuva: Hans Denis / Flanderin museovirasto