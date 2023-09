Kansanedustajan huumekommenteista kohu: tahtoisi pitää huumeiden ongelmakäytön näkyvänä

Jokioislaisen kansanedustaja Rami Lehtisen (ps.) puheenvuoro eduskunnassa huumepolitiikasta kuohuttaa tunteita sosiaalisessa mediassa. Keskustelu liittyi huumausaineiden käyttöhuoneita koskevan kansalaisaloitteen käsittelyyn. Koko täysistunto on katsottavissa Yle Areenassa.

Perussuomalaisedustaja vastustaa huumeidenkäyttöhuoneita, ja totesi, että näkyvä huumeongelma olisi nuorille paras pelotevaikutus, jotta he eivät ajautuisi huumeiden käyttäjiksi. Lehtinen sanoi puheenvuorossaan, että ”huumeongelman pitää näkyä, jos se on paha. Se on ainoa pelotevaikutus nuorille, jotta he eivät ajaudu huumeidenkäytön polulle”.

– Lähinnä tarkoitin sillä sitä, että kun meillä on vakava huumeongelma, sitä ei pidä piilottaa pinnan alle, vaan sen pitää näkyä yhteiskunnassa, jotta jokainen ymmärtää, että huumee ovat se vakava ongelma meille, ja siihen pitää pystyä puuttumaan kaikin keinoin, Lehtinen sanoo.

– Lasten ja nuorten pitää nähdä millainen helvetti käyttäjälle se huume-elämä on.

Lehtisen mukaan huumeidenkäyttöhuoneita ei tulisi rakentaa julkisin varoin. Näkyvä huumeongelma puolestaan nostaisi asian paremmin julkiseen keskusteluun.

– Sen pitää olla joka päivä julkisessa keskustelussa ja näkyvillä, aivan kuten alkoholiongelmakin, hän sanoo.

Lehtinen on aiemmalta ammatiltaan poliisi. Hän sanoo, että poliisin tulee puuttua jatkossakin julkisilla paikoilla tapahtuvaan huumeidenkäyttöön ja siitä aiheutuviin häiriöihin.

– En tarkoita, että pitäisi mennä julkiseen huumeidenkäyttöön ja se pitäisi hyväksyä, en missään nimessä. Mutta en kannata myöskään sitä, että rangaistavaksi määritellylle teolle järjestetään julkisin varoin oma käyttöpaikka. Valvonnan osalta tullaan myös siihen ongelmaan, että kun poliisissa tiedetään, missä huumausaineiden käyttöhuoneita tulisi olemaan, niin voiko niiden läheisyydessä tehdä valvontaa, koska sinne menevillä käyttäjillä on todennäköisesti huumeita hallussaan, Lehtinen perustelee.