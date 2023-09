Ufomainen, pimeässä loistava vesitorni kävi auttamatta pieneksi – nyt kumppaniksi nousee valtava järkäle

Vesitornit ovat rakennuksina usein ainutlaatuisia ja näkyvät hyvin kaupunkikuvassa. Nyt vanhoja torneja poistetaan käytöstä ja tilalle suunnitellaan jopa asuntoja.

Arkkitehti ja Aalto yliopiston arkkitehtuurihistorian opettaja Aimo Nissi on todennut, että vesitornit ovat tunnerakennuksia, koska ne ovat taajamien symbolirakennuksia ja luovat paikan identiteettiä.

Symbolien alkuperäistä käyttötarkoitusta paikkaamaan tilalle on tulossa aikaisempaa suurempia korvaajia, vaikka uusia vesitorneja rakennetaankin Suomessa harvakseltaan.

Jyväskylän vesihuollon turvaamiseksi Taulumäelle keskustan kupeeseen rakennetaan uusi vesitorni, aikaisintaan vuonna 2025. Se korvaa kaupungissa Vesilinnan säiliön Harjulla.

Tulevan tornin tilavuus on 7 000 kuutiota, eli enemmän kuin Jyväskylän Kuokkalan vesitorni ja Vesilinna yhteensä.

Avaa kuvien katselu Taulumäen uusi vesitorni rakennetaan Nisulan lämpökeskuksen 70 metriä korkean piipun paikalle. Vesitornista tulee 40-metrinen. Kuva: ALVA-yhtiöt Oy

Vesitorni on maamerkki

Kuokkalan kaupunginosa voi ylpeillä kahdella maamerkillä: Kuokkalan sillalla ja ufomaisella vesitornilla. Molemmat loistavat myös pimeällä, sillä ne kuuluvat Valon kaupungin pysyviin valaistuskohteisiin, joita on kaikkiaan yli sata.

Kuokkalan vesitorni valmistui vuonna 1995, ja sen valaistus uusittiin LED-tekniikkaan vuonna 2018. Pimeällä sinisenä loistava torni on yksi Jyväskylän tunnetuimmista horisonttipisteistä.

Vesitornin huipulta avautuvat komeat näkymät Kuokkalaan, kaupungin keskustaan ja lähiympäristöön. Huimista näkymistään huolimatta se ei ole näkötorni. Sitä tehtävää hoitaa kaupungin toinen horisonttipiste Vesilinna Jyväsjärven toisella puolella Harjun laella.

Kuokkalan tornilla ja Vesilinnalla löytyy yhteinen tehtävä: huolehtia Kuokkalan ja kantakaupungin veden saannista. Kuokkalan tornin sienimäisessä kuvussa on 2 000 kuution vesisäiliö. 1953 valmistuneessa punatiilisessä Vesilinnassa on vettä 3 000 kuutiota. Kaupungin asukasluvun kasvaessa nämä säiliöt ovat jäämässä liian pieniksi. Yksistään Kuokkalassa asuu jo liki 18 000 henkilöä.

Avaa kuvien katselu LED-valot pukevat Kuokkalan vesitornin siniseksi pimeällä. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Mitä tilalle Vesilinnaan, kun säiliö tyhjenee?

Vuosituhannen vaihteessa remontoidun Vesilinnan alakerrassa jatkaa toimintaansa luontomuseo, ylätasanteella ravintola ja tornissa näköalatasanne.

Vuosina 1986-1990 Vesilinna tuli tunnetuksi radioasemasta. Radio Jyväskylä, yksi Suomen ensimmäisistä kaupallisista radioista, aloitti toimintansa Vesilinnan kellarissa.

Jyväskylässä rakennettiin uusi vesitorni edellisen kerran vuonna 2014, kun Kangasvuoren vesitorni Huhtasuolla romahti yllättäen. Vesitornin tuhosi teräsrakenteita ruostuttanut sadevesi. Tilalle rakennettiin matalampi ja maisemaan piiloutuva vesitorni.

Osa vanhoista torneista on poistettu käytöstä ja niille on pyritty löytämään uutta käyttöä. Heinolassa vanhaan vesitorniin on tulossa lähitulevaisuudessa asuntoja neljään kerrokseen. Toni Helin Heinolan Torni Oy:stä kertoo, että tornin kaavamuutos on hyväksytty, mutta asuntojen rakentamisen aikataulu on vielä auki.

Avaa kuvien katselu Vesilinnan säiliö tyhjennetään, mutta näkötorni säilyy ja MM-rallin katsomo kerran vuodessa kattoterassilla. Kuva: Tomi Hänninen

Korvaajan ulkomuoto päätetään ideakilpailulla

Vesilinnan korvaava Taulumäen torni nousee kesällä puretun Nisulan lämpökeskuksen sijoille. Lämpökeskuksen 70 metriä korkea piippu puretaan 21.-22. syyskuuta.

Taulumäen vesitornille haetaan ulkomuotoa ideakilpailulla. Neljä parasta ehdotusta julkistetaan pian ja voittaja valitaan vielä syyskuussa.

Kilpailun arvioinnissa pääpaino on ehdotusten arkkitehtonisessa ja kaupunkikuvallisessa ilmeessä, sekä ympäristöön ja maisemaan sovittamisessa. Ratkaisussa tulee huomioida myös valaistus ja vuodenaikojen vaihtelut.

Taulumäen tornin valmistuttua 70-vuotiaan Vesilinnan säiliö tyhjennetään. Jyväskylän kaupungin tilapalvelulla on haaste keksiä tyhjälle, korkealla ja ikkunattomalle säiliölle uutta käyttöä.