Yle antoi Amazing Race Suomen päästötiedotteen asiantuntijan tarkastettavaksi – tärkein kriteeri jää läpäisemättä

Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola muistuttaa, että lähtökohtana on päästöjen minimointi, ei niiden kompensointi.

Kun maailman suurimman seikkailuohjelman Amazing Racen Suomi-versio julkistettiin kesällä, se sai väkevää kritiikkiä muun muassa sosiaalisessa mediassa. Monien mielestä lentomatkusteluun perustuva viihdeohjelma ei ole tätä päivää, kun ilmastonmuutos uhkaa maapalloa.

Suuri yleisö tuntuu muistavan juuri Amazing Racen lentomatkailusta, mutta tasapuolisuuden nimissä mainittakoon, että ihmisiä lennätetään lentokoneilla eri puolille maailmaa useiden muidenkin viihdeohjelmien nimissä.

Nyt Sanoman omistama tv-kanava Nelonen on julkaissut tiedotteen, jossa se selvittää Amazing Race Suomen ympäristövaikutuksia.

Yksityiskohtaisen tiedotteen mukaan kaikki ohjelman nimissä tehdyt lentomatkat on kompensoitu. Ohjelman myötä syntyneet lentopäästöt vastaavat tiedotteen mukaan 38 suomalaisen keskimääräistä vuotuista hiilijalanjälkeä.

Ohjelma alkaa Nelosella syyskuun lopussa.

Yle antoi tiedotteen Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipolan tarkastettavaksi. Finnwatch on yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö.

Kerrottakoon ensin hyvät uutiset.

Leipola pitää Amazing Race Suomen päästökompensaatioratkaisuja ”ihan kohtuullisen kuuloisina”. Mikäli tiedotteessa kerrottu pitää paikkansa, Sanoma Media saa kompensoitua viihdeohjelmansa päästöt Leipolan mukaan melko uskottavalla tavalla.

Erityistä huomiota ilmastoasiantuntija kiinniittää siihen, että päästöjen laskennassa on huomioitu säteilypakote.

Säteilypakote kuvaa sitä, että todellisuudessa lentoliikenteen päästöt korkealla ilmakehässä lämmittävät ilmastoa arviolta 2–3 kertaa enemmän kuin maan pinnan lähellä syntyvät päästöt.

– Se jätetään usein huomioimatta. Ilman sitä ei voitaisi puhua, että päästöt olisivat yksi yhteen kompensoitu, Leipola sanoo.

3 tapaa, joilla yritykset kompensoivat päästöjä Päästöjen vähentäminen. Päästöjä tuottava yritys rahoittaa toimintaa, joka vähentää päästöjä. Yritys esimerkiksi ostaa hiilikrediittejä eli ilmastoyksikköjä tehtaalta, joka rahoittaa päästöjä vähentävät investointinsa myydyillä päästövähennyksillä. Päästöjen välttäminen. Päästöjä tuottava yritys rahoittaa hankkeita, joiden avulla päästöjä voidaan kokonaan välttää. Tyypillisiä esimerkkejä ovat uusiutuvan energian hankkeet: jos esimerkiksi Intiassa rakennetaan tuulivoimaa kompensaation tukemana, tarvitaan vähemmän fossiilista energiantuotantoa, esimerkiksi hiilivoimaa. Hiilen sitominen ilmakehästä. Yhä useammin kompensaatio tehdään niin, että päästöjä tuottava yritys rahoittaa toimintaa, joka konkreettisesti poistaa hiiltä ilmakehästä. Tyypillisiä esimerkkejä ovat metsitys ja hiilinieluina toimivien metsien suojelu, mutta tarkoitukseen on kehitelty myös teknologioita. Edistyksellisimpien teknologioiden kysyntä ylittää tarjonnan korkeasta hinnasta huolimatta.

Päästöjen laskennassa on puolestaan käytetty GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardin ohjeistusta. Leipolan mukaan se on yleisesti tunnustettu standardi, jota käyttävät käytännössä kaikki suurimmat yritykset.

– Kun päästölaskentavaatimukset tekevät tuloaan lainsäädäntöön, niissäkin yhteyksissä viitataan vähintään esimerkinomaisesti juuri tähän standardiin.

Leipola kuitenkin muistuttaa, että kaikesta huolimatta päästökompensaatioihin liittyy aina riskinsä. Esimerkiksi hiilinielun suojelua ei välttämättä pystytä takaamaan niin pitkäksi aikaa, että hiilen määrä ilmakehässä olisi oikeasti kompensoitu.

Amazing Race Suomen ensimmäisessä jaksossa kilpailijat lentävät Thaimaan Bangkokiin. Kuvituskuva. Kuva: Kai Jaskari / Yle

...sitten huonot

Huonompi juttu on itse ohjelman lähtökohta. Leipolan mukaan päästökompensaation tärkein kriteeri on, että ensimmäiseksi on tehty kaikki mahdollinen päästöjen vähentämiseksi.

Tätä kriteeriä Amazing Race Suomi ei Leipolan mukaan läpäise, vaikka tiedotteessa sanotaan, että reitti on suunniteltu siten, että lentäminen on pystytty minimoimaan.

– Herää kysymys, mihin maailmassa ei maata pitkin pääsisi. Muitakin kriteereitä on ollut, jos ohjelmassa on päädytty lentämään.

Heti ensimmäisessä jaksossa kilpailijat lentävät maapallon toiselle puolelle, Thaimaan Bangkokiin.

– Olisiko viihdettä voinut tehdä maata pitkin matkaamalla, jolloin julkinen keskustelukin olisi voinut olla toisenlaista?

Amazing Race Suomi edustaakin Leipolan mukaan ongelmallista kokonaisuutta, jossa lentämisen voisi ikään kuin hyvittää. Siitä syntyy hänen mukaansa väärä kuva, sillä kompensaatiota pitäisi ylipäänsä käyttää vain sellaisiin päästöihin, joita ei voi välttää.

– Lentäminen viihdeohjelmassa tai tavallisten ihmisten elämässä on aika harvoin sellaista, mitä ei voisi välttää.