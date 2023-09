Kolme korkeakoulua hautoo Vaasassa rinnakkain osaajia alueelle – ”Teemme töitä koko Suomen eteen”

Vaasan Palosaaren kaupunginosa on muuttunut viime vuosikymmeninä työläiskaupunginosasta yli 10 000 opiskelijan tyyssijaksi. Korkeakoulut näkevät tärkeäksi tehtäväkseen ylläpitää alueen osaajapoolia.

Palosaaren työläiskaupunginosaan Vaasassa on viime vuosikymmeninä muodostunut korkeakoulukampus.

Yliopistossa, suomenkielisessä Vaasan ammattikorkeakoulussa ja ruotsinkielisessä Novia-ammattikorkeakoulussa on yhteensä yli 10 000 opiskelijaa.

Tulevaisuuden osaajapulaan korkeakoulut varautuvat kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinneilla, ja heitä houkutellaan myös jäämään alueelle valmistumisen jälkeen.

Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Kati Komulainen on tyytyväinen VAMKin opiskelijoiden työllistymiseen seudulle.

– Eniten olen iloinen siitä, että meidän 1000 uudesta opiskelijasta 600 tulee jäämään töihin Pohjanmaalle ja Vaasan alueelle. Meillä on mielestäni merkittävä tehtävä siinä, että tuomme ihmisiä opiskelun kautta tälle alueelle, Komulainen sanoo.

Käytännössä kaikki Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuneet insinöörit ja hoitotyön asiantuntijat työllistyvät.

– Vuoden 2022 tilastojen perusteella Vaasan ammattikorkeakoululla on Suomen ammattikorkeakouluista pienin työttömyysaste, vähän yli 2 prosenttia.

Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen painottaa, että yliopistojen tehtävä on tutkimus- ja kehittämistoiminta, joka integroituu osaksi ympäröivää yhteiskuntaa. Iso tehtävä on olla koulutuksen veturi.

– Tulevaisuuden absoluuttisesti suurin haaste on osaajapooli. Kaikki toimet mitä tehdään kansainvälisten opiskelijoiden integroimiseksi, nimenomaan tutkimus- ja opetusintegraation kautta, on meidän tehtävä, Martikainen sanoo.

Valtteri Vuola ja Joonas Meriläinen. Kolmannen vuoden kauppatieteen opiskelijat auttavat tutoreina opintonsa aloittavia. Kuva: Tuomo Rintamaa / Yle

Hänen mukaansa yliopiston pitää hakea opiskelijoita alueen ja Suomen tarpeiden mukaan ja kouluttaa heitä vastaamaan yritysten tarpeita.

– Tärkein lähestymistapamme on rekrytoida kohdennetusti. Tähtäämme siihen, että opiskelijan aloittaessa hänellä on mentori, joka käytännössä voi kulkea opiskelijan rinnalla koko ajan. Tällä tavalla opiskelija oppii suomalaista yhteiskuntaa ja yrityselämää jo opintojensa aikana. Tiedämme, että se on motivoivaa ja lisää jäämistä Suomeen. Teemme töitä koko Suomen eteen.

Yhteistyötä arjessa

Kati Komulaisen mukaan korkeakoulut tekevät hyvää yhteistyötä arjen tasolla.

– Jaamme esimerkiksi yhteisen tiedekirjaston, meidän opiskelijat ruokailevat millä kampuksella haluavat ja meillä on yhteinen tekniikan oppimisympäristö Technobotnia.

Lisäksi korkeakouluilla on yhteistä henkilökuntaa. Komulainen toivoo kuitenkin jatkossa vielä lisää yhteistyötä.

– Siinä on varmasti kehitettävää, mutta esimerkiksi Novian kanssa meillä on hoitotyön koulutusohjelmissa yhteisiä simulaatioharjoituksia, missä suomenkieliset opiskelijat luontevasti harjoittelevat ruotsin kieltä ja ruotsinkieliset suomea, Komulainen kertoo.

Komulaisen mukaan Vaasan ammattikorkeakoulun työntekijät ovat pääosin kolmikielisiä.

Englanti ja suomi sujuvat sekä opettajilta että opiskelijoilta. Valtaosa hallitsee myös ruotsin alkeet, eikä kieli näyttele isoa osaa koulun arjessa.

Kansainvälisten ja suomenkielisten opiskelijoiden määrään haetaan tasapainoa.

Viestintätieteiden fuksit Onni Korhonen ja Jesse Niemelä odottelivat luennon alkua Vaasan yliopiston Fabriikissa. Kuva: Tuomo Rintamaa / Yle

Monella opiskelijalla suunta vielä avoin

Kauppatieteitä ja tuotantotaloutta pääaineena opiskeleva, Kokkolasta kotoisin oleva, Joonas Meriläinen pitää alansa työmahdollisuuksia Vaasan seudulla hyvinä, mutta ei vielä tiedä, houkuttaako se jäämään.

– En ole pois sulkenut mitään, mutta täällä on hyvät työmahdollisuudet. Oma alani suuntautuu enemmän teollisuuden puolelle, ja täältä löytyy ABB, Danfoss ja muita.

Kauppatieteen opinnoista suuri osa on englanniksi.

– Kaikki omat aineopinnot tuotantotaloudesta ja maisterivaihe sitten kokonaan, sanoo Meriläinen.

Valtteri Vuola opiskelee kansainvälistä liiketoimintaa.

– On todennäköisempää, että suuntaan takaisin kotiseudulle Turkuun, vielä olen vähän vaakalaudalla. Vaasasta löytyy monipuolisesti mahdollisuuksia työllistyä nimenomaan kauppatieteilijöille.

Jesse Niemelä Jalasjärveltä ja Onni Korhonen Oulusta aloittivat viestintätieteiden opinnot tänä syksynä. Niemelä pitää Vaasassa erityisesti meren läheisyydestä.

Korhonen on kuullut Vaasan yliopistosta tuttaviltaan paljon positiivista.

– Tykkään vähän pienemmistä paikoista ja täällä on pienempi ainejärjestö. Täällä on kaikki lähellä verrattuna vaikka Helsinkiin, Korhonen sanoo.

