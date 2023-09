Ruotsissa rikollisjärjestö on jakautunut kahteen kilpailevaan leiriin, eivätkä jengiläisten sukulaiset ole enää väkivallalta turvassa

Rikollisjärjestö Foxtrotin sisäinen valtakamppailu on johtanut väkivallan kierteeseen Ruotsissa ja Turkissa.

Ruotsissa jengiväkivalta on kiihtynyt rikollisjärjestö Foxtrotin ajauduttua sisäiseen valtakamppailuun.

Foxtrot on erityisesti Uppsalan alueella toimiva rikollisjärjestö, jonka perustaja on 37-vuotias Rawa Majid. Majid tunnetaan Ruotsissa paremmin lempinimellä Kurdikettu.

Majid on syntynyt Irakissa ja kasvanut Uppsalassa. Vuodesta 2018 lähtien hän on asunut maanpaossa Turkissa, josta käsin hän on jatkanut järjestön johtamista.

Ruotsissa useat tämän vuoden väkivaltaisuudet ovat johtuneet Foxtrotin ja Dalennätverket-rikollisjärjestön kiihtyneestä reviirikamppailusta huumekaupassa.

Ruotsi on vanginnut Majidin poissaolevana ja pyytänyt Turkkia luovuttamaan Majidin pidätettäväksi. Turkki ei ole suostunut vetoamalla siihen, että Majidilla on myös Turkin kansalaisuus.

Foxtrotissa käynnissä valtakamppailu

Foxtrot-järjestö on jakautunut viime viikkojen aikana tiettävästi kahteen kilpailevaan leiriin, kun entinen luottomies kääntyi tuntemattomasta syystä Majidia vastaan.

Sanomalehti Aftonbladetin mukaan valtakamppailun aloittanut mies esiintyy lempinimellä Mansikka ja asuu Majidin tavoin Turkissa. Valtakamppailun aloittaminen johti väkivaltaisuuksien leviämiseen myös Turkkiin.

Turkki ilmoitti tänään torstaina pidättäneensä viisi ruotsalaista viime viikolla Istanbulissa tapahtuneen ammuskelun johdosta.

Kostoksi Istanbulin tapahtumista Majidia vastaan kääntyneen miehen äiti ammuttiin viime viikolla kuoliaaksi Uppsalassa, Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo.

Aftonbladetin tietojen mukaan nainen ammuttiin Majidin käskystä. Poliisi on pidättänyt 15-vuotiaan pojan ja 19-vuotiaan miehen epäiltynä naisen murhasta.

Viime päivinä puolestaan Uppsalassa ja Tukholmassa on yritetty iskeä kostoksi Majidin läheisiä vastaan. Viimeksi eilen keskiviikkona Tukholmassa ammuttiin kuoliaaksi 20-vuotias mies.

– Vasastadenissa, Tukholmassa. Kolmas kuolemaan johtanut ammuskelu tällä viikolla. Se kertoo jotain yhteiskuntamme tilasta, kommentoi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tänään torstaina jengiväkivallan kierrettä.

– Nämä jengit eivät lopeta ennen kuin me pysäytämme heidät, Kristersson sanoi.

Ruotsin poliisin ylijohtaja Anders Thornberg sanoi puolestaan eilen, että Ruotsin jengiväkivalta on noussut ennennäkemättömälle tasolle.

– Suojelemme läheisiä parhaamme mukaan, mutta Ruotsissa on 30 000 rikollisverkostojen jäsentä ja Uppsalassakin heitä on satoja, Thornberg sanoi sanomalehti Dagens Nyheterille.