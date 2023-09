Kenialaisten lukukausimaksuja päätyi vääriin taskuihin – Tampere haluaa silti lisää opiskelijoita Keniasta ja sen naapurimaista

Tamperelaiset oppilaitokset jatkavat opiskelijoiden houkuttelemista Keniasta, vaikka Tampereen ammattikorkeakoululla ja muillakin suomalaisilla kouluilla on ollut aiempia huonoja kokemuksia.

Suomeen halutaan yhä lisää opiskelijoita Keniasta aiemmista rahasotkuista huolimatta.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu päätti solmia sopimuksen kenialaisen yrityksen Max Global Groupin kanssa neljäksi vuodeksi. Yrityksen on tarkoitus etsiä Tredulle mahdollisia opiskelijoita Keniasta ja sen naapurimaista, kuten Tansaniasta ja Ugandasta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Tredu solmii itse tämäntyyppisen sopimuksen.

Viime vuoden lopulla kävi ilmi, että toinen tamperelainen oppilaitos, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ei ollut saanut Tampereella sairaanhoitajaksi ja fysioterapeutiksi opiskelevien kenialaisten lukukausimaksuja. Rahojen olisi pitänyt tulla kenialaiselta Uasin Gishun maakunnalta.

Vastaavanlaisia ongelmia on ollut myös pääkaupunkiseudulla ja Lappeenrannassa toimivilla oppilaitoksilla.

Kenialaisyrityksestä hyviä kokemuksia

Tredun johtaja Kirsi Viskari sanoo, että he ovat ottaneet oppia muiden oppilaitosten kohtaamista vaikeuksista. Tämä on yksi syy sopimukseen kenialaisyrityksen kanssa. Viskarin mukaan useilla suomalaisilla oppilaitoksilla on yrityksestä hyviä kokemuksia.

– Emme tee sopimuksia maakuntien kanssa. Max Global yrityksenä on luotettavampi kumppani, Viskari sanoo.

Kaikista yrityksistä ei Viskarin mukaan voi sanoa samaa.

– Koulutusvientimarkkinoilla on kauniisti sanottuna aika monenlaisia toimijoita.

Myös TAMK teki kevättalvella sopimuksen saman Max Globalin kanssa kenialaisten opiskelijoiden maksuongelmien ratkaisemiseksi.

TAMKin opiskelijoiden tapausta käsitellään parhaillaan kenialaisessa oikeusistuimessa. Uasin Gishun entistä kuvernööriä ja kolmea muuta henkilöä epäillään miljoonien eurojen kavaltamisesta Suomessa ja Kanadassa opiskelevilta kenialaisilta ja heidän perheiltään.

Kenialaisen Star-lehden mukaan maakunta aikoo silti jatkaa koulutusyhteistyötä suomalaisten kanssa.

Avaa kuvien katselu Tredu houkuttelee ulkomaisia opiskelijoita erityisesti aloille, joilla on pulaa työntekijöistä. Kuvituskuva. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Tredu haluaa opiskelijoita eri puolilta maailmaa

Kirsi Viskarin mukaan Tredu haluaa jatkossa opiskelijoita tilauskoulutuksiin laajalti eri puolilta maailmaa.

Tredussa opiskelee jo nyt lähihoitajaksi ryhmä kenialaisia opiskelijoita, ja heillä on alkanut juuri toinen opiskeluvuosi Tampereella. Tämän koulutuksen Tredu toteuttaa yhteistyössä Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa.

Tredun opiskelijat ovat Elgeyo Marakwetin maakunnasta, josta myös muilla oppilaitoksilla on opiskelijoita. Tredun opiskelijoiden osalta maksujen kanssa ei ole ongelmia.