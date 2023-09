Presidenttikyselyn kärkipaikkaa pitävä Haavisto: Vaaleissa tullaan näkemään taktista äänestämistä

Kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) pitää kärkipaikkaa Ylen julkaisemassa presidenttikyselyssä.

Vastaajista 31 prosenttia valitsisi kisaan halukkuutensa ilmoittaneista ehdokkaakseen Haaviston. Pesäeroa kyselyn kakkossijalla olevaan Alexander Stubbiin (kok.) on 12 prosenttiyksikköä.

Haaviston mukaan kisa ei ole vielä ratkennut. Hän huomauttaa, että vaalikampanjat ovat vasta alussa ja valitsijayhdistysten kautta ehdolle pyrkivillä kannattajakorttien keräys on vielä käynnissä.

Valitsijayhdistysten pitää kerätä äänioikeutetuilta 20 000 kannattajakorttia voidakseen asettaa vaaleihin oman ehdokkaan.

Hän uskoo, että vaalien ensimmäisellä kierroksella tullaan näkemään taktista äänestämistä.

– Usein käy niin, että ehdokkaille, joilla on suurin tuki, äänet alkavat keskittyä ensimmäisellä kierroksella. Se on mahdollista. Tässä on vielä useita kuukausia, joten katsotaan, mikä se loppuasetelma on.

”Annetaan keskustelulle aikaa”

Kyselyn tulosten mukaan vaalien kakkoskierroksella kisa ennakkosuosikkien välillä kävisi merkittävästi tiukemmaksi. Haaviston taakse asettuisi vastaajista 45 prosenttia ja Stubbia tukisi 42 prosenttia.

Haavisto huomauttaa, että presidentinvaaleissa on aiemminkin nähty hyvin tiukkoja kisoja toisella kierroksella.

– On mahdollista, että sellainen nähdään tälläkin kertaa. Katsotaan rauhassa, miten kampanjat etenevät. Ihmiset vasta nyt käyvät keskustelua esimerkiksi eri ehdokkaiden eroista. Annetaan sille keskustelulle aikaa, sillä kansalaiset lopulta päättävät, Haavisto summaa.

Yle yritti tavoittaa haastatteluun myös presidenttikyselyn toista kärkipaikkaa hallinnutta Stubbia. Hän ei kuitenkaan ehtinyt tänään torstaina kommentoimaan kyselyn tulosta.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros käydään tammikuussa.