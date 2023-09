Orpo kohtaa oppositiojohtajat A-Talkissa – katso suorana 21.05 alkaen

Kuinka yhtenäinen hallitus on budjettiriihen edessä, ja miten talouslinja maistuu oppositiolle? Puolueiden puheenjohtajat haastavat toisiaan A-Talkissa.

Hallitus marssii ensi viikolla ensimmäiseen budjettiriiheensä, ja hallitusohjelman toimeenpano käynnistyy eduskunnassa toden teolla.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja opetusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) saapuvat puolustamaan hallituksen linjauksia Ylen A-Talkiin. Heitä haastavat oppositiojohtajat Antti Lindtman (sd.) ja edellisen hallituksen valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.).

Mitä budjettiriihestä on odotettavissa? Missä kysymyksissä hallitus on yhtenäinen, mikä on vielä auki? Entä miten oppositio näkee hallituksen talouslinjan ja onko sillä tarjota vaihtoehtoa?

Sakari Sirkkasen juontama A-Talk alkaa kello 21.05 Yle TV1:llä ja Yle Areenassa. Katso ohjelma klikkaamalla jutun pääkuvaa.