Miehet myivät yli 100 000 eurolla huumeita netin pimeässä Tor-verkossa – verkkopalvelimen takavarikointi auttoi löytämään tekijät

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut kaksi miestä pitkiin vankeustuomioihin netin pimeässä verkossa tapahtuneesta huumekaupasta.

Tuomion mukaan miehet myivät Tor-verkon Silkkitie-kauppapaikan kautta muun muassa vajaat viisi kiloa amfetamiinia ja yli 140 MDMA- eli ekstaasitablettia.

Ostajat maksoivat huumeet bitcoineilla eli virtuaalivaluutalla. Teot tapahtuivat vuosina 2016–2017 Valkeakoskella.

Käräjäoikeus tuomitsi toisen päätekijöistä törkeästä huumausainerikoksesta viiden ja puolen vuoden vankeuteen ja toisen niin ikään törkeästä huumausainerikoksesta viideksi vuodeksi vankilaan.

Molemmilla miehillä on aiempia rikostuomiota.

Syytettynä törkeästä huumausainerikoksesta oli myös kolmas mies. Hän sai puolitoista vuotta ehdollista vankeutta ja yhdyskuntapalvelua 60 tuntia.

Oikeus tuomitsi päätekijät yhteisvastuullisesti menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 100 465 euroa. Kolmas tuomittu menetti 9 293 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Siitä voi valittaa hovioikeuteen.

Verkkopalvelimen takavarikko johti tuhansiin rikostutkintoihin

Tor-verkko tai pimeä verkko on internetin osa, johon pääsee vain erityisen selaimen avulla. Tor-verkossa liikenne on salattu, minkä vuoksi verkon käyttäjien henkilöllisyyttä ja sijaintia on vaikea selvittää.

Silkkitie-sivusto taas oli Tor-verkossa toiminut huumausaineiden kauppapaikka.

Tulli takavarikoi keväällä 2019 yhdessä Ranskan viranomaisten kanssa vuodesta 2013 lähtien toimineen Silkkitien verkkopalvelimen. Palvelimelta saatujen tietojen pohjalta Tulli aloitti yhteistyössä Keskusrikospoliisin ja usean poliisilaitoksen kanssa epäiltyihin myyjiin ja ostajiin liittyviä esitutkintoja.

Silkkitie-kauppapaikka johti tuhansiin rikostutkintoihin eri puolilla Suomea.

Tässäkin Pirkanmaan käräjäoikeudessa nyt käsitellyssä tapauksessa Silkkitien ylläpitämiseen käytetyn palvelimen takavarikointi auttoi selvittämään, millaista huumekauppaa syytetyt kävivät.

Kävi esimerkiksi ilmi, että pelkästään yhden käyttäjätunnuksen välityksellä oli toteutettu yli 1 500 kauppaa.

Viranomaiset paljastivat tekijöiden henkilöllisyyden seuraamalla kaupanteossa käytettyjen bitcoinien liikkeitä, niiden vaihtamista euroiksi ja rahojen päätymistä syytettyjen pankkitileille.