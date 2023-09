Suomalaisyritykset ovat pieniä, ja ne ovat kytköksissä toisiinsa. Siberica on varastointialan yritys ja Luminor on huolinta- ja rahtaus-alalla.

Kaksi suomalaisyritystä joutunut Yhdysvaltain Venäjä-pakotelistalle, käy ilmi Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tuoreesta pakotelistauksesta.

Suomalaisyritykset ovat Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan toimittaneet Venäjälle ulkomaisia elektroniikkatuotteita, kuten lennokeissa käytettäviä kameroita, tehokkaita optisia suodattimia ja litiumparistoja.

Yhtiöillä on sama ranskalaistaustainen toimitusjohtaja, joka on myös joutunut henkilönä Yhdysvaltain pakotelistalle.

Pakotteilla tähdätään Venäjän sodankäyntikykyyn

Tuore pakotepaketti on yksi suurimmista, joita Yhdysvallat on määrännyt venäläisille Ukrainan sodan takia. Kaikkiaan pakotelistalle lisättiin yli 150 yritystä tai ihmistä, joiden Yhdysvallat arvioi hyötyvän Venäjän aloittamasta sodasta ja olevan lähellä presidentti Vladimir Putinia, kertoo muun muassa The New York Times -lehti..

Pakotteilla pyritään iskemään Venäjän sotilaalliseen toimitusketjuun, jotta Putinin hallinto ei saisi sodankäyntiin tarvitsemiaan tavaroita ja palveluja, sanoo valtiovarainministeri Janet L. Yellen.

Venäläisten sekä kahden suomalaisyrityksen lisäksi listalla on yrityksiä tai ihmisiä muun muassa Turkista, Georgiasta ja Arabiemiraateista.

Esimerkiksi Turkista on viisi yritystä ja yksi ihminen, joita syytetään Venäjään kytköksissä olevien ja pakotteiden piiriin määrättyjen alusten auttamisesta sekä Venäjän auttamisesta kiertämään pakotteita.

Joukossa on myös palkka-armeija Wagneriin kytköksissä oleva Pavel Ševelin, jonka uskotaan edistäneen asetoimituksia Pohjois-Korean ja Venäjän välillä.

Pakotelistalla olevien omaisuus Yhdysvalloissa jäädytetään ja yhdysvaltalaisilta kielletään liiketoiminta heidän kanssaan.