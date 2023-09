Lappeenrantaan saattaa nousta Euroopan suurin aurinkovoimala – kysyimme, kannattaako metsää kaataa aurinkovoiman tieltä

Lappeenrantaan suunnitellaan aurinkovoimalaa, joka olisi toteutuessaan Euroopan suurin. Hanke on herättänyt paikallisissa asukkaissa suurta vastustusta ja huolta.

Esitimme aurinkovoimalaa suunnittelevalle 3 Flash Finland -yhtiölle ja Lappeenrannan kaupungille neljä väitettä aurinkovoimalasta. Väitteet on kerätty julkisuudessa esitetyistä huolista hanketta kohtaan.

Avaa kuvien katselu Alueen yleiskaavan suunnittelualueella asuu 28 asukasta pääasiassa Pohjosen ja Törösen kylissä. Matkaa Lappeenrannan keskustaan on noin 13 kilometriä. Kuva: Jasmina Kauta / Yle, Mapcreator, Open street map

1. Aurinkovoimalassa ei huomioida alueen luonto- ja virkistysarvoja.

– Olemme vielä yleiskaavaluonnoksen suunnittelun alkumetreillä. Kaupungille on voinut kertoa esimerkiksi alueen tärkeistä virkistyspaikoista. Esimerkiksi Tupavuoren luola ja alueella harjoitettava metsätalous ovat tiedossa. Alueen luontoarvoja ja aurinkovoimalan ympäristövaikutuksia tullaan selvittämään ja arvioimaan kahdessa eri vaiheessa: erillisessä ympäristövaikutusten arvioinnissa sekä osana alueen kaavoitusta. Niitä molempia ohjaa lainsäädäntö, sanoo Lappeenrannan kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä.

Avaa kuvien katselu Huuhansuon alueella on erityyppistä maastoa. Aurinkovoimala tulisi Kuutostien läheisyyteen. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

2. Aurinkovoimalan suunnittelussa ei ole kuultu paikallisten ihmisten mielipiteitä.

– Alueen asukkaita ja maanomistajia on pyritty tiedottamaan erityisen aktiivisesti. Olemme järjestäneet jo neljä asukastilaisuutta, ja lisää on tulossa. Määrä on hyvin poikkeuksellinen siihen nähden, että kaavaprosessi on vielä alkuvaiheessa. Tiedottamista jatketaan koko hankkeen ajan, kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä sanoo.

3. Aurinkovoimalan perusteleminen vihreällä siirtymällä on harhaanjohtavaa. Hanke lisää metsäkatoa ja köyhdyttää luontoarvoja.

– Jokainen aurinkovoimaa varten suunniteltava alue menee tarkan selvityksen alle. Projektilla pitää olla suuremmat hyödyt kuin haitat, jotta esimerkiksi metsän kaataminen aurinkovoimalan tieltä on perusteltua. Lisäksi tutkimme soiden ennallistamiseen tähtääviä ratkaisuja voimalan suoalueilla, sanoo 3 Flash Finland -yhtiön kehityspäällikkö Osmo Riikonen.

– Kannattaa rauhassa odottaa aurinkovoimalan ympäristönvaikutusten arviointia, jossa vaikutuksia arvioi ulkopuolinen taho. On olennaista, millaiselle maastotyypille ja metsän kasvualueelle aurinkovoimaa lopulta tulee. Etelä-Karjalan metsät ovat talousmetsää, joka kaadetaan 40 vuoden välein. Se näkyy hiilitaseessamme, sillä tällä hetkellä metsät Lappeenrannassa ovat päästölähteitä, Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen sanoo.

Avaa kuvien katselu 3 Flash Finland -yhtiön kehityspäällikkö Osmo Riikonen esitteli aurinkovoimalahanketta Vilkjärven kylätalolla elokuussa. Kuva: Elli Sormunen / Yle

4. Aurinkovoimalan omistajaa ei tiedetä. Uhkana on, että se siirtyy ulkomaalaisomistukseen.

– Ymmärrän pelon tässä maailmantilanteessa. Tämän tyyppisissä hankkeissa investoijat julkaistaan vasta, kun hanke on edennyt pidemmälle. Aurinkovoimalan omistaja voi olla hyvämaineinen suomalainen tai ulkomaalainen sijoittaja, sanoo 3 Flash Finland -yhtiön kehityspäällikkö Osmo Riikonen.

– Suuremmilla hanketoimijoilla on yleistä, että ne toimivat hankekehittäjinä, ja lopullinen omistaja on myöhemmin esimerkiksi sijoitusrahasto tai suurempi institutionaalinen sijoittaja. Kaupunki on varautunut epävarmuuteen omistajasta. Tämä on huomioitu kaupungin vuokrasopimuksessa ja esimerkiksi sopimuksen purkuehdoissa. Mikäli omistus siirtyisi esimerkiksi pakotteiden alaiselle toimijalle, on kaupungilla oikeus purkaa sopimus, kertoo Lappeenrannan apulaiskaupunginjohtaja Tuomo Sallinen sähköpostitse.

Ylen A-studiossa käsiteltiin heinäkuussa sitä, huomioidaanko Suomessa ympäristöä riittävästi aurinkoenergiabuumin keskellä.