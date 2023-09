Suomi aikoo kieltää venäläisten henkilöautojen maahantulon

Autolla on päässyt rajan yli Venäjältä Suomeen. Jatkossa venäjän rekisterissä olevat henkilöautot eivät pääsisi yli, joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Vaalimaa on itärajan vilkkain rajanylityspaikka.

Ylen tietojen mukaan Suomi kieltää venäläisten henkilöautojen maahantulon.

Viro, Latvia ja Liettua tekivät vastaavan päätöksen tällä viikolla.

Suomi haluaa noudattaa EU:n yhteistä tiukentunutta linjaa. Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) on tarkoitus tiedottaa asiasta tänään.

Ratkaisu perustuu EU-komission linjaukseen, jonka komissio teki viikko sitten. Kieltämällä Venäjän rekisterissä olevien henkilöautojen maahantulon komissio pyrkii estämään pakotteiden kiertämistä.

Viron ulkoministeri Margus Tsahkna perusteli tiedottessaan keskiviikkona, että rajoituksilla on suurempi vaikutus kun niitä sovelletaan yhdessä, ja tämä nostaa Venäjän sodasta maksamaa hintaa.

Ylen tietojen mukaan rajalta eivät enää pääsisi yli Venäjän rekisterissä olevat alle kymmenen henkilön autot. Sääntöön on tulossa joitakin poikkeuksia. Kiellon voimaantulon ajankohdasta ei ole tietoa.

Suomi on kiristänyt viisumipolitiikkaansa Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia. Liikenne itärajalla on vähentynyt, mutta se on edelleen suhteellisen vilkasta.