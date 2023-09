Venäläisautot jäävät Suomen rajalle ensi yöstä lähtien – näin kuskit ottivat uutisen vastaan itärajalla

Suomi kieltää venäläisten henkilöautojen maahantulon. Kielto astuu voimaan perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Venäläinen Aleksei Semenov kommentoi asiaa Nuijamaan rajanylityspaikalla Lappeenrannassa.

– Asia ei vaikuta minun elämääni. Tavallisille kansalaisille se tuottaa ongelmia, Semenov toteaa.

Semenov asuu Slovakiassa ja hänellä on Slovakiaan rekisteröity auto. Siksi hänellä ei ole ongelmia rajanylityksen suhteen.

Semenov kertoo, että hänen tuttavapiirissään aihe puhuttaa.

– Minulla on ystäviä, jotka asuvat Suomessa, mutta joiden auto on Venäjän rekisterikilvissä. Heille tästä koitunee ongelmia, Semenov arvioi.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi maahantulokiellosta perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Galina Orlova kulki ostosmatkalle Nuijamaan raja-aseman kautta. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Linjaus herättänyt hämmennystä

Myös venäläinen Galina Orlova oli tänään Nuijamaan rajanylityspaikalla Lappeenrannassa. Myös hän kertoo, että EU-pakotteet ovat aihe, joka puhuttaa Venäjällä.

Orlova oli matkalla Venäjältä Suomen puolelle ostoksille.

– Minulla on sekä Venäjän että Yhdysvaltojen passi, joten siksi voin ylittää rajan, hän kertoo.

Pyhtään Siltakylässä asuva Anton Rockas kertoo ylittävänsä rajan muutaman kerran viikossa pääasiassa kuorma-autolla. Hänen kokemuksensa mukaan pakotteet ovat vaikeuttaneet elämää yllättävän paljon rajalla.

– Ylitykset vievät aikaa ja olen huomannut, että Venäjän puolella mielipiteet Suomea ja EU:ta kohtaan ovat huonontuneet. Ei ole enää niin rauhallista, Rockas sanoo.

Hänen venäläisissä tuttavapiireissään tuore EU:n linjaus venäläisten autojen maahantulokiellossa on herättänyt hämmennystä.

– Ei tarkkaan tiedetä, mitä se oikein tarkoittaa, Rockas sanoo.

Anton Rockas ylittää Suomen ja Venäjän välisen rajan useita kertoja viikossa. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Autojen poisvientiin määräaika

Suomi on kiristänyt viisumipolitiikkaansa Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia. Liikenne itärajalla on vähentynyt, mutta se on edelleen suhteellisen vilkasta.

Ulkoministeri Elina Valtonen kertoi tiedotustilaisuudessa, että päätöksen arvioidaan vähentävän merkittävästi Suomen ja Venäjän välisen rajaliikenteen määrää.

Ajoneuvoilla tapahtuvia rajanylityksiä on Valtosen mukaan noin 5 000 viikossa.

Venäläisten henkilöautojen maahantulokielto Jatkossa Suomeen voi tuoda Venäjällä rekisteröidyn henkilöauton vain Venäjällä pysyvästi asuva EU-kansalainen tai hänen perheenjäsenensä, diplomaatti tai häneen rinnastettava henkilö tai humanitaarisista syistä. Linjauksen mukaan kielto ei koske Venäjällä pysyvästi asuvia EU- tai ETA-maan kansalaisia, mukaan lukien kaksoiskansalaiset, ja heidän perheenjäseniään. Kieltoa ei sovelleta myöskään diplomaattiajoneuvoihin eikä humanitaarisen maahantulon yhteydessä. Suomeen jo saapuneet, Venäjän rekisterikilvissä olevat autot tulee viedä pois maasta 16. maaliskuuta 2024 mennessä. Lähde: Ulkoministeriö

Näin venäläinen rajanylittäjä Sofia Miroedova kommentoi tilannetta tiistaina 12. syyskuuta Nuijamaan raja-asemalla. Silloin ei ollut vielä tietoa siitä, että Suomi aikoo kieltää venäläisten henkilöautojen maahantulon.