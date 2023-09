Hullujen päivien sähköautokampanja oli lainvastainen – asiakkaat odottivat autoja vuoden turhaan

Stockmannin sähköautokampanja Hulluilla päivillä on ollut kuluttajansuojalain vastainen, toteaa Kuluttaja-asiamies.

Stockmann ja maahantuoja Auto-Bon markkinoivat keväällä 2022 täyssähköistä Peugeot e-2008 -autoa Stockmannin Hullujen päivien yhteydessä. Sähköautotarjous houkutteli suuren joukon ostajia, jotka eivät lopulta edes saaneet autoa.

Tarjouksen markkinointi oli kuluttaja-asiamiehen mukaan lainvastaista, koska siinä luotiin virheellinen kuva tarjouksen alkamisajankohdasta eikä ilmoitettu tarjoustuotteiden kappalemäärää.

Autot oli myyty loppuun ennakkovarausten perusteella ennen tarjouskampanjan alkamista. Hullujen päivien verkkosivustolla kerrottiin täyssähköautojen kampanja-aika eikä sivustolla ollut tietoa ennakkovarauksen mahdollisuudesta.

– Keskeistä on, että kuluttajille annetaan markkinoinnissa selkeää tietoa ennakkovarausmenettelystä eli siitä, mistä ajankohdasta alkaen ennakkovaraus on tehtävissä, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Täyssähkö-Peugeot 249 euron kuukausihintaan

Peugeotin täyssähköistä e-2008-mallia tarjottiin tuolloin 249 euron kuukausimaksulla. Kokonaishinta oli hieman alle 30 000 euroa. Kysyntä oli niin kovaa, että tarjouskampanja keskeytettiin nopeasti.

Sadat asiakkaat odottivat autoaan jo yli vuoden ajan, kunnes maahantuoja, Auto-Bon -yhtiö ilmoitti asiakaskirjeessään, että automallin valmistus on lopetettu.

Tilaajat eivät joutuneet maksamaan tilauksestaan ennakkomaksuja, mutta olivat allekirjoittaneet sitovan tilauksen.

Stockmann ja Auto-Bon sitoutuivat menettelemään kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla markkinoidessaan tarjouksia tulevaisuudessa.

Kuluttaja-asiamies vaatii tarkkuutta tarjoustuotteiden määrän ilmoittamiseen

Markkinointimateriaalissa ilmoitettiin, että kyseessä on rajoitettu erä eikä tuotteiden kappalemäärää kerrottu. Lisäksi Auto-Bonin sosiaalisen median julkaisuista puuttui kokonaan maininta siitä, että autoja on rajoitettu määrä.

Kuluttaja-asiamies toteaa tiedotteessa, että yrityksellä on oikeus päättää tarjouksen sisällöstä ja määritellä tarjousta koskevat ehdot.

– Kuluttajien on saatava tarjousmarkkinoinnista selkeät tiedot siitä, milloin, miten ja millä edellytyksillä he voivat saada tarjotun tuotteen tai muun edun. Tarjouksen rajoitukset on kerrottava erityisen selvästi ja näkyvästi, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kuvailee tiedotteessa.