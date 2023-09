Ateneumin Edelfelt-näyttely on jo rikkonut kaikki kävijäennätykset – museo valmistautuu viimeisen viikonlopun yleisöryntäykseen

Ateneumissa on kokeiltu Edelfelt-näyttelyn yhteydessä yleisöopastusten sijaan lyhyitä esityksiä, joissa on käyty läpi näyttelyn keskeisimmät teokset ja teemat. Sen jälkeen yleisö on lähtenyt kiertelemään näyttelysaleja.

Kuva: Joel Peltonen / Yle