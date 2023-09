Jälleen yksi Kiinan avainhenkilöistä kateissa – Yhdysvallat epäilee puolustusministerin joutuneen kotiarestiin

Puolustusministeri Li Shangfu on ollut yli kaksi viikkoa poissa julkisuudesta. Ministerivierailu Vietnamiin jätettiin väliin eikä syytä kerrottu.

PEKING Kiinan johdossa tapahtuu outoja asioita.

Heinäkuussa ulkoministeri Qin Gang katosi julkisuudesta, kunnes pari viikkoa myöhemmin hänen kerrottiin siirtyneen muihin tehtäviin.

Nyt kateissa on puolustusministeri Li Shangfu. Hänet on nähty virkatehtävässä viimeksi elokuun lopulla.

Epäilykset Lin mahdollisesta hyllyttämisestä ovat kasvaneet pikku hiljaa.

Pekingissä viime viikolla vieraillut Singaporen merivoimien komentaja odotti turhaan tapaavansa Lin. Kummastus kasvoi entisestään, kun puolustusministerille viime viikon lopulle sovittu työvierailu Vietnamiin peruttiin syytä kertomatta.

Yhdysvaltain Japanin-suurlähettiläs Rahm Emanuel arveli tänään yhteisöpalvelu X:ssä, että Li on mahdollisesti asetettu kotiarestiin.

Brittilehti The Financial Timesin lähteet Yhdysvaltain tiedustelupiireissä epäilevät, että puolustusministeristä on käynnistetty tutkinta Pekingissä. Lähteet eivät paljasta, mitä tutkinta mahdollisesti koskee.

Kiinan hallinto ja valtionmedia eivät ole kommentoineet asiaa millään tavalla. Myöskään Kiinan sosiaalisen median alustoilla Douyinissa ja Bilibilissa ei näkynyt perjantaina keskustelua asiasta.

Myös erikoisjoukkojen komentajia vaihdettu

Kiinassa ovat joutuneet viime kuukausina vaihtoon myös asevoimien eliittijoukkojen, kansanarmeijan niin sanottujen rakettijoukkojen komentajat.

Kaikessa hiljaisuudessa tehdyt henkilövaihdokset herättävät kysymyksen siitä, mitä Pekingin valtapiireissä oikein tapahtuu.

Ulko- ja puolustusministerit ovat korkealla Kiinan hierarkiassa. Li kuuluu valtioneuvostoon, joka on hallinnollisesti kansantasavallan ylin toimeenpaneva elin.

Rakettijoukkojen komentajat ovat Lin ohella Kiinan puolustuksen keskeisiä toimijoita.

Li Shangfu Yhdysvaltain pakotelistalla

Heinäkuussa vaihtoon joutunut ulkoministeri Qin oli Kiinan johtajan Xi Jinpingin suojatti, joka tuli tehtäväänsä perinteisen virkatien ohi. Hänen seuraajansa Wang Yi on tehnyt ulkoministerille tyypillisemmän uran ulkoasiainhallinnossa ja kommunistipuolueessa.

65-vuotias kenraali Li valittiin puolustusministeriksi tämän vuoden maaliskuussa. Hän on tehnyt pitkän ja maineikkaan uran Kiinan asevoimissa.

Hän on peruskoulutukseltaan avaruusteknologian insinööri. Armeijan leipiin astuttuaan hän ryhtyi kehittämään Kiinan satelliittiteknologiaa.

Yhdysvallat asetti Lin pakotelistalleen vuonna 2018 hänen osallisuudestaan Kiinan ja Venäjän asekaupoissa. Li oli hieromassa kauppoja, kun Kiina hankki Venäjältä SU-35-hävittäjiä sekä S-400-ohjusjärjestelmiä.