Hirvittävä sota Ukrainassa ruokkii asekauppaa – Patria: Myynti kasvaa ”jyrkällä käyrällä”

LONTOO Nyt on paras mahdollinen aika olla asekauppias. Sen takaa globaali synkkyys.

– Erittäin valitettavasta maailmantilanteessa johtuen kysyntä on varmaan kovempaa kuin koskaan aikaisemmin, sanoo teknologiayhtiö Instan puolustusliiketoiminnan myynti- ja asiakkuusjohtaja Tuure Lehtoranta.

Insta on yksi lähes 1 600 yrityksestä, jotka markkinoivat tulivoimaansa Euroopan suurimmilla asemessuilla Lontoossa. Paikalla on myös parikymmentä suomalaisyritystä.

Avaa kuvien katselu Lontoon DSEI-asemessuilla oli esillä järeitä aseita. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Asekauppa on kasvanut hurjaa vauhtia Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Suomen puolustustarvikkeiden vienti kasvoi 70 prosenttia 125 miljoonaan viime vuonna. Britannian puolustustavaravienti taas kaksinkertaistui noin kymmeneen miljardiin euroon viime vuonna, kirjoittaa The Guardian -lehti asekauppaa vastustavan Campaign Against Arm Trade -järjestön tutkimuksen perusteella.

Insta esitteli uutta Steel Eagle -nelikopteria eli droonia, joka lentää kohteeseensa ja syöksee ilmasta pieniä teräs- tai wolframikuulia 2 000 neliön alalle.

Samaan tuoteperheeseen kuuluu presidentti Sauli Niinistön hyppykaveriksi aiemmin nimeämä ase, jossa teräspanokset laukeavat maasta ilmaan ponnahtavasta kanisterista. Tätä Instan valmistamaa asetta on suunniteltu Suomeen korvaamaan miinoja.

Vakavaa tuhoa aiheuttavilla aseilla on menekkiä maailman epävarman turvallisuustilanteen takia.

Avaa kuvien katselu Insta markkinoi maailmalle Steel Eagle -droonia, joka ampuu teräskuulasuihkun 2 000 neliömetrin alueelle. Kuva: Insta-konserni

Lehtorannan mukaan asekaupan kasvu ei ole ihailtava asia maailman kriisien takia. Hyvää hänen mielestään on kuitenkin se, että suomalaisille puolustusalan yrityksille on avautunut ovet vientimarkkinoille.

– Ennemminkin toivoisin, että maailman tilanne ei olisi tällaiseksi mennyt, Lehtoranta miettii.

Avaa kuvien katselu Asevalmistaja Instan puolustusliiketoiminnan myynti- ja asiakkuusjohtaja Tuure Lehtoranta esitteli Lontoon asemessuilla uutta droonia. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Tänään päättyvillä DSIE-asemessuilla Lontoon Docklandsin messukeskuksessa vilisi väkeä neljän viime päivän ajan. Käytävillä käveli sotilaita univormuissaan, liikemiehiä ja -naisia. 36 esittelijämaan joukossa oli maita kuten Saudi-Arabia ja Qatar, joiden ihmisoikeustilanne on heikko.

Valtavassa messuhallissa oli esillä kaikkea panssariajoneuvoista ohjuksiin, helikoptereihin ja tekoälytuotteisiin.

Saabin Britannian-johtaja Dean Rosenfield kehui yhtiön kehittäneen muun muassa merenalaisen ajoneuvon, jolla pystytään valvomaan merenpohjaa Nord Stream -kaasuputken räjäytyksen kaltaisilta iskuilta.

Avaa kuvien katselu Venäjän uhka on syynä monen länsimaan sotilasbudjetin kasvamiseen. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

– Kysyntä kasvaa Ukrainan tilanteen lisäksi myös, koska moni maa kasvattaa puolustusbudjettiaan. Myös tavalliset ihmiset ovat kiinnostuneet, koska he näkevät uutisia joka ilta televisiossa. He ymmärtävät nyt selvemmin, Rosenfield sanoo.

Suomalaisyritys Frestems esitteli sotilaskäyttöön soveltuvan ambulanssin monitoimipaareja.

Luotisuojia ja komposiittikypäriä valmistavan FYC:n kojulla taas oli esillä entistä kevyempi uusi taistelukypärä maajoukoille. Pirkkalassa kypäriä valmistaa nyt neljäkymmentä työntekijää, ja tuotanto on laajenemassa.

Avaa kuvien katselu Asiakas tutkii FYC-yrityksen valmistamaa kypärää Lontoossa asemessuilla. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

FYC:n myyntipäällikkö Asko Kylkilahti sanoo, että kysyntä on ollut ennätysmäistä Ukrainan kriisin puhjettua.

– Ei minun urani aikana ole ollut vastaavaa. Ainutlaatuista ja odottamatontakin jossain määrin, 30 vuotta alalla ollut Kylkilahti kuvaa menekkiä.

Tarve ”massiiviselle määrälle” kalustoa

Moni messukävijä kiipesi Patrian kahteen panssariajoneuvoon. Niiden sisässä kävi istumassa myös japanilainen valtuuskunta.

Patria allekirjoitti pari viikkoa sitten sopimuksen Japanin kanssa siitä, että Japani alkaa valmistaa Patrian panssaroitua pyöräajoneuvoa lisenssillä maavoimilleen. Japani aikoo kaksinkertaistaa puolustusbudjettinsa vuoteen 2027 mennessä erityisesti Kiinan ja Pohjois-Korean uhan takia.

– Moni tulee katsomaan nyt minkälaisen ajoneuvon Japani valitsi, sanoo Patrian Global-divisioonan johtaja Jukka Holkeri.

Avaa kuvien katselu Patrian Global-divisioonan johtaja Jukka Holkeri kertoo, että Japani alkaa valmistaa takana näkyviä panssariajoneuvoja omalle kotimarkkinalleen. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Holkeri kuvaa Ukrainan tilannetta massiiviseksi maasodaksi, joka vaatii massiivisen määrän kalustoa. Tämä tarve näkyy nyt länsimaiden puolustusbudjeteissa.

– Kyllä me olemme vahvasti kasvu-uralla. Nimenomaan kansainvälinen myynti kasvaa ja näemme sen kasvavan monta vuotta eteenpäin aika jyrkällä käyrällä, hän arvioi.

Suomen Nato-jäsenyys hyödyttää suomalaisia asevalmistajia

Tukholman kansainvälisen rauhaninstituutin SIPRIn mukaan Euroopan Nato-maat ovat kasvattaneet aseiden tuontia 65 prosenttia vuosina 2018–2022 Venäjän uhan takia. Suomi myy erityisesti Euroopan maihin.

Avaa kuvien katselu Euroopan maiden asetuonti on kasvanut. Lontoon asemessuilla näytteillä oli tulivoimaa enemmän kuin koskaan aiemmin. Kuva: Amer Ghazzal / AOP

Patrian Holkerin mukaan länsimaat eivät ole panostaneet puolustukseen 10–20 viime vuoden aikana niin paljon kuin aikanaan kylmän sodan vallitessa. Ukrainan sodan myötä niiden varastot ovat huvenneet.

– Nyt kun länsimaiden varastoista on luovutettu paljon materiaalia Ukrainalle, se pitää korvata. Ja kun Venäjästä tuskin tulee säyseä valtio lähiaikoina, länsimaat joutuvat varautumaan Venäjän uhkaan, erilaisiin uhkiin.

Holkeri näkee, että länsimaat eivät pelkästään korvaa Ukrainaan lähetettyä kalustoa vaan lisäävät sitä entisestään.

Suomen Nato-jäsenyys hyödyttää suomalaista asevientiä. Instan Tuure Lehtoranta kuvaa jäsenyyttä käänteentekeväksi. Tähän mennessä yritys on myynyt tuotteitaan vain kotimaan markkinoille Puolustusvoimille.

Avaa kuvien katselu Lontoon asemessuilla riitti univormuihin pukeutuneita kävijöitä. Kuva: Rasid Necati Aslim / APO

– Nato-maat tuntuvat ostavan ennemminkin toisilta Nato-mailta. Nyt kun olemme Naton täysivaltainen jäsen, olemme päässeet tähän niin sanottuun sisäpiiriin mukaan, hän kuvaa.

Patria on myynyt ja huoltanut kalustoa Nato-maissa jo aiemmin.

– Sen jälkeen kun Suomi tuli jäseneksi puoli vuotta sitten, moni Nato-maan asiakas on sanonut, että teidän kanssanne on nyt helpompaa tehdä kauppaa, sanoo Patrian Jukka Holkeri.

Holkerin mukaan tämä näkyy erityisesti salassapidettävien dokumenttien jakamisena liittoutuman sisällä.

– Osin helppous on henkistä. Kavereilta liittouman sisällä on helpompi ostaa kuin ulkoa, vaikka Suomi on ollut kumppanimaa ja luotettava toimittaja jo aiemminkin, Holkeri sanoo.

Instan puolustusasioiden neuvonantajan Sakari Wallinmaan mukaan yrityksiä tukee se, että ne pääsevät mukaan Naton tuotekantaan ja Puolustusvoimat antavat niille luotettavuustodistuksen. Natolla on rekisteri tuottajista ja tuotteista. Siitä Nato-maat voivat helposti löytää aseita tuotekoodeilla. Suomalaisilla yrityksillä on nyt mahdollisuus päästä tälle listalle.

Avaa kuvien katselu Asemessuilla oli näytteillä myös ohjuksia. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

FYC:n Asko Kylkilahti huomauttaa, että Nato-kaupoille pääsy vaatii pitkää pinnaa.

– Byrokratia alkuvaiheessa työllistää aika paljon. Pikavoittoja ei tule, mutta pitkällä tähtäimellä se hyödyttää.

Messujen edustalla oli joinain päivinä joukko aseita vastustavia mielenosoittajia. Heidän viestinsä kuulumista haittasivat poliisin uudet valtuudet pidättää ja siirtää mielenosoittajia, jotka esimerkiksi lukitsevat itsensä pylväisiin tai heittäytyvät tielle pysäyttääkseen liikenteen.