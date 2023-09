Varustamot eivät pelkää Finnlinesin alusten luomaa työvoimakilpailua: ”Mitä enemmän merellä on työpaikkoja, sitä enemmän ala kiinnostaa”

Finnlinesin riveihin on siirtynyt henkilöstöä muista varustamoista, mutta Tallink Silja ja Viking Line eivät koe työvoimakilpailua ongelmana.

Finnlines kertoi viime marraskuussa, että Naantalin ja Kapellskärin välisen reitin uusilla aluksilla, Finnsiriuksella ja Finncanopuksella, on tarjolla 200 vakituista työpaikkaa sekä kausityötä. Ilmoitus kovensi kilpailua työvoimasta varustamoiden välillä.

– Meille on tullut väkeä muilta työnantajilta merityöstä, mutta alalle tarvitaan lisää tekijöitä ja olemme pyrkineet löytämään kykyjä myös merenkulkuklusterin ulkopuolelta. Tässä on onnistuttu, kertoo Finnlinesin henkilöstöjohtaja Jan Laurell Yle Åbolandille.

Stefan Karell on yksi toisesta varustamosta Finnlinesin palvelukseen siirtyneistä. Melkein 25 vuoden kokemuksen jälkeen hän halusi kokeilla jotain uutta ja katsoa, miten muissa varustamoissa toimitaan.

– Yhdessä työpaikassa pysytään yleensä aika pitkään. Arki oli kuitenkin melko rutiininomaista. Uuden kokeileminen oli tarjous, josta en voinut kieltäytyä. Tällä alalla ei ole loputtomasti työpaikkoja, jos haluaa pysyä näillä vesillä.

Stefan Karell odottaa innolla töitään uuden Finncanopuksen päällikkönä. CMI Jinlingin telakalla Kiinan Weihaissa rakennettava alus valmistuu tämän vuoden lopulla.

Karell kertoo, että lähes 2 500 haki töihin Finnlinesin uusille aluksille, mutta hän ei tiedä, kuinka paljon henkilökuntaa rekrytoitiin muista varustamoista. Joukossa oli ainakin osa hänen entisistä työkavereistaan.

Korona-ajan irtisanomisesta vakipaikkaan uudelle varustamolle

Myös Benita Hagström aloitti keskiviikkona työt Finnlinesin uudella Finnsirius-aluksella.

Hänet irtisanottiin vakityöstä edellisen varustamon palveluksesta korona-aikana vuonna 2020.

Irtisanomisen jälkeen Hagström työskenteli jonkin aikaa päiväkodissa, kunnes matkustaja-alukset alkoivat taas liikennöidä säännöllisemmin ja hän pääsi takaisin töihin – tällä kertaa kuitenkin vain lisätyöntekijänä.

– On suuri helpotus saada vakituinen työpaikka. On mukavaa päästä uuden konseptin ja uusien seikkailujen pariin, Hagström iloitsee.

Benita Hagström on onnellinen, että hänellä on jälleen vakituinen työpaikka.

Vakituisen työpaikan saaminen oli niin vaikeaa, että Hagström ei suosittele merenkulkualaa muille.

– Tämä on kamalaa sanoa, mutta tälle alalle ei kannata lähteä. Työpaikkoja on olemassa paljon, mutta vakituisia paikkoja vain vähän, mikä on surullista.

Varustamot kuitenkin korostavat, että monet ihmiset haluavat työskennellä merellä, koska silloin voi tehdä töitä vuoroviikoin, eli olla viikon töissä ja viikon vapaalla.

Kaikki hyötyvät merenkulkualan työpaikkojen lisäyksestä

Määräaikaisia töitä merenkulkualalla on ainakin tarjolla. Esimerkiksi kokeista ja käyttöhenkilökunnasta on jopa pulaa. Viking Line ei kuitenkaan koe, että henkilöstötilanne olisi erityisen vaikea.

– Sesongin jälkeen on aina pieni notkahdus, kun kesäsijaiset jatkavat opiskelujaan ja kausityöntekijät pitävät vapaita ja matkustavat, sanoo Viking Linen merihenkilöstöpäällikkö Lena Marcus.

Lena Marcuksen mukaan kokin ammatti on haastava. Se ei enää houkuttele yhtä paljon kuin 10–15 vuotta sitten.

Marcus ei koe Finnlinesin uusia aluksia pahoina kilpailijoina.

– Olemme menettäneet muutamia työntekijöitä, mutta näen sen kaikkien kannalta ainoastaan positiivisena asiana: suomalaisilla aluksilla on enemmän työpaikkoja.

Hän kokee, että kyse on pikemminkin maa- ja meritöiden välisestä kilpailutilanteesta.

– Varustamot kilpailevat toki samasta henkilöstöstä, mutta mitä enemmän merellä on työpaikkoja, sitä enemmän ihmisiä kiinnostaa merenkulkuala, Marcus toteaa.

Tallink Siljan rekrytoinnit ovat sujuneet viime vuotta paremmin

Myös Tallink Silja on onnistunut rekrytoimaan henkilöstöä paremmin kuin viime vuonna, jolloin huomattiin, että koronapandemian myötä työntekijät olivat siirtyneet muille aloille tai aloittaneet opiskelun.

Viestintäpäällikkö Marika Nöjdin mukaan joidenkin alojen työntekijöiden rekrytointi on kuitenkin ollut vaikeaa jo pitkään.

– Nuoret eivät tiedä riittävästi teknisten alojen ammateista, eikä merenkulkualan oppilaitoksissa kouluteta tarpeeksi ihmisiä. Merenkulkualalla vaaditaan myös pitkää kokemusta merellä työskentelystä, jotta on pätevä tiettyihin tehtäviin. Se lisää osaltaan työvoimapulaa.

Esimerkiksi sähkömiehen työt laivalla vaativat pitkän koulutuksen ja kokemusta merellä työskentelystä, Marika Nöjd sanoo.

Nöjd ei ole havainnut suurta vaihtuvuutta henkilökunnassa, vaikka Finnlines uuden sivun työvoimakilpailussa avasikin.

– On mahdollista, että osa apuhenkilökunnastamme on siirtynyt Finnlinesin palvelukseen, mutta emme tiedä tarkkaa lukumäärää.

Artikkelin Viking Line och Tallink Silja välkomnar konkurrensen om fartygspersonal då Finnlines rekryterar – fler arbetsplatser ökar intresset för branschen on kirjoittanut Yle Åbolandin Linus Hoffman ja suomentanut Maria Lammassaari.