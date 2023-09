BORYSLAV/HELSINKI

Tuoreen maalin katku leijuu ilmassa. Länsiukrainalaisen pikkukaupungin koulua remontoidaan kovaa kyytiä valmiiksi tulevaa kouluvuotta varten.

Pääsisäänkäynnin yläpuolella aulassa on laatta, joka muistuttaa käynnissä olevasta sodasta. Laatta kunnioittaa sodassa kuollutta koulun entistä oppilasta.

Laattoja kiinnitetään pian neljä lisää, kertoo vararehtori Ljudmila Kinderys.

– Kun lapset palaavat kouluun, kiinnitämme muistolaatat. Lapsilla pitää olla esikuvia, Kinderys sanoo tunteet pinnassa.

Yhdessä luokkahuoneista tapaamme 12-vuotiaan tytön. Hän sanoo selvällä suomella:

– Rakastan Suomea.

Avaa kuvien katselu Roksolana tutkii vanhoja koulukirjojaan elokuussa. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Roksolana Nazarko, 12, istuu vanhassa luokassaan. Häntä jännittää puhua suomea muutaman kuukauden tauon jälkeen, mutta hyvinhän se menee.

Roksolana on yksi miljoonista sotaa paenneista ukrainalaisista. Venäjän hyökättyä Ukrainaan puolitoista vuotta sitten koulut suljettiin aluksi koko Ukrainassa.

Roksolana asui pakolaisena Helsingissä runsaan vuoden. Nyt hän on palannut äitinsä luokse Ukrainaan. Kotikaupunki Boryslav on kaukana sodan eturintamasta.

Avaa kuvien katselu Boryslav sijaitsee Ukrainan länsirajalla. Moni ukrainalaislapsi on paennut myös Itä-Ukrainasta, eikä heillä ole mahdollisuutta palata. Kuva: Ilkka Kemppinen / Yle

Yli kolme miljoonaa ukrainalaispakolaista ei ehkä palaa takaisin

Pakolaisten ikävää kasvattaa ymmärrys siitä, että Ukraina pelkää menettävänsä pakolaislapsensa saamatta heitä takaisin rakentamaan tulevaisuuden Ukrainaa.

Ukrainalainen taloustutkimuslaitos Centre for Economic Strategy ilmoitti hiljan, että jopa 3.3 miljoonaa ukrainalaista pakolaista ei ehkä palaa kotimaahansa. Yhteensä pakolaisia on Ukrainan rajojen ulkopuolella noin kuusi miljoonaa. Heistä puolet on lapsia.

Vararehtori Kinderys sanoo, että Ukraina tarvitsee lapsensa takaisin.

– Teemme kaikkemme, että he eivät unohda kotimaataan ja että he palaavat rakentamaan sitä. Tarvitsemme heitä, he ovat meidän lapsiamme.

Avaa kuvien katselu Koulun vararehtori Ljudmila Kinderys sanoo, että koulu pyrkii pitämään siteet ulkomaille muuttaneisiin oppilaisiin. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Ukrainan lasten tilanne muistuttaa Suomen historiasta. Suomesta siirrettiin sotavuosina 1939-1945 noin 80 000 lasta muihin Pohjoismaihin. Kun paluun aika tuli, moni oli ehtinyt kiintyä uuteen kotimaahansa, eikä paluu ollut helppo. Noin 15 000 ei palannut Suomeen.

Roksolana ehti opiskella puolisen vuotta perusopetukseen valmistavassa opetuksessa Helsingissä. Hän teki Suomessa koulupäivien jälkeen Ukrainasta lähetettyjä kotitehtäviä.

Suuri osa ukrainalaislapsista käy kahta koulua

Kukaan ei tiedä, kuinka moni ukrainalaislapsi Suomessa käy Roksolanan tapaan kahden maan koulua, mutta joidenkin arvioiden mukaan jopa suurin osa.

Oppilaille se on rankkaa. Tästä Ukrainan viranomaiset ja Suomen asiantuntijat ovat samaa mieltä.

Järkevintä olisi, että ukrainalaiset kävisivät Suomessa suomalaista koulua ja saisivat sen yhteydessä ukrainan kielen opetusta, sanoo OAJ:n asiantuntija Päivi Lyhykäinen.

– Jos he sitten palaavat kotimaahansa, opetus on hoidettu ja myös omaa äidinkieltä on pidetty yllä, Lyhykäinen sanoo.

Lyhykäinen on OAJ:n erityisasiantuntija, joka vastaa maahanmuuttajien koulutuksesta ja opettajankoulutuksesta.

Ukrainalaiskoululaisten tilanne Suomessa on sekava. Osa käy ainoastaan suomalaista koulua.

Osa taas käy pelkästään etäkoulua Ukrainaan. Jotkut ukrainalaiset vanhemmat eivät ole laittaneet lapsiaan kouluun Suomessa, koska he ovat toivoneet pikaista paluuta Ukrainaan.

Sodan alussa ukrainalaislapsilla ei ollut Suomessa oppivelvollisuutta, mutta sodan pitkittyessä monien tilanne muuttui. Kun pakolaiset ovat asuneet Suomessa vuoden, he ovat oikeutettuja kuntapaikkaan. Sen myötä lapsista tulee oppivelvollisia.

Kaikki vanhemmat eivät välttämättä halua kuntapaikkaa juuri tästä syystä.

Perusopetukseen valmistava opetus ei ole hyvällä tolalla

Valmistavassa opetuksessa oli Opetushallituksen tietojen mukaan viime toukokuussa 5 700 ja perusopetuksessa 663 ukrainalaista. Nyt syksyllä valmistavassa opetuksessa opintonsa aloitti noin 2800 ja perusopetuksessa eli niin sanotusti tavallisella luokalla yli 3800 ukrainalaislasta.

Mitään suurta siirtymää takaisin Ukrainaan ei siis ole nähtävissä tilastoista.

Ukrainalaislasten pitäisi oppia yhden kouluvuoden aikana valmistavassa opetuksessa suomen kieli niin hyvin, että he ovat valmiita siirtymään tavalliselle luokalle perusopetuksen pariin.

OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäisen mukaan valmistavan opetuksen tilanne on kaikkea muuta kuin hyvä.

- Valmistavaa opetusta koskeva lainsäädäntö on todella huono. Kunta saa itse päättää, järjestääkö se valmistavaa opetusta vai ei.

Hänen mukaansa kunnat pääsääntöisesti järjestävät opetusta, mutta siihen liittyy monia ongelmia. Esimerkiksi opettajille ei ole kelpoisuusvaatimuksia.

– Valitettavasti olen kuullut tapauksista, joissa lapset ovat olleet vuoden valmistavassa opetuksessa, ja kun he siirtyvät perusopetuksen puolelle, he osaavat sanoa vain ”kiitos” ja ”ei”.

Lyhykäisen mukaan valmistavan opetuksen jälkeen ukrainalaisten pitäisi saada kielellisesti tuettua opetusta niin pitkään kuin he sitä tarvitsevat tai ainakin kaksi vuotta.

Ilmahälytysten aikana koulua käydään pommisuojassa

Roksolana päätyi siihen, että koulunkäynti Ukrainassa olisi parempi vaihtoehto.

– En sure sitä, että palasin Ukrainaan, mutta ikävöin Suomea, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Roksolanan neuvostoaikainen koulu on kaupungin suurin. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Hän haluaisi joskus asua sekä Suomessa että Ukrainassa.

– Suomesta tuli minulle kuin toinen kotimaa.

Roksolana on tavannut kesän aikana koululla vanhoja opettajiaan. Hän on saanut tukiopetusta, jotta saisi ikätoverinsa kiinni. Lähdemme vararehtori Kinderysin kanssa tutustumaan koulurakennukseen tarkemmin.

Kinderys esittelee paikkoja ylpeänä ja kertoo, että koulun pommisuoja on alueen paras. Kitkerän hajuiseen ja kosteaan kellariin on tuotu sänkyjä pienimpiä varten.

Kun tutustuminen Roksolanan ukrainalaiskouluun päättyy, ilmahälytys alkaa ulvoa.