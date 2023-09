Ilmavoimien maantietukikohtaharjoitukseen tulossa ensi kertaa brittihävittäjiä

Ilmavoimien maantietukikohtaharjoitus Baana 23 järjestetään Tervon varalaskupaikalla. Mukaan on tulossa Eurofighter Typhoon -hävittäjiä.

Pohjois-Savon Tervossa järjestettävään Ilmavoimien maantietukikohtaharjoitukseen on tulossa Ison-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien Eurofighter Typhoon -hävittäjiä. Niitä nähdään maantietukikohtaharjoituksessa ensimmäistä kertaa.

Baana 23 -harjoitus alkaa maanantaina 18. syyskuuta. Tervon varalaskupaikalta lennetään tiistaista perjantaihin enimmäkseen Hornet-hävittäjillä.

Harjoituksen takia Karttulan ja Tervon välinen seututie 551 on suljettu Tervon varalaskupaikan kohdalta maanantaiaamusta kello kymmenestä keskiviikkoon enintään kello 18 saakka. Liikenne ohjataan kiertotielle.

Maantietukikohta on käytössä keskiviikkoon 27. syyskuuta saakka, johon saakka harjoitusalueella liikkuminen on sallittu vain kulkuluvan saaneilla ja myös droonin lennättäminen ja metsästys on kielletty.