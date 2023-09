Rawa Majidin johtaman Foxtrot-jengin valtataistelu on kiihdyttänyt väkivaltaa Ruotsissa viime päivinä.

Jengijohtaja Rawa Majid johtaa Turkista huumekauppaa ja väkivallantekoja Ruotsissa. Hän on saanut Turkin kansalaisuuden taustastaan huolimatta.

Turkissa poliisi on pidättänyt useita Ruotsin kansalaisia viime viikolla Istanbulissa sattuneen ampumavälikohtauksen jälkeen.

Turkkilaisen Hürriyet-lehden mukaan miehet kävivät tulitaistelun Maslakin kaupunginosassa.

Kaksi moottoripyörillä saapunutta hyökkääjää tulitti kahvilaa, josta vastattiin tuleen. Hyökkääjät pääsivät karkuun, mutta Turkin poliisi otti myöhemmin kiinni kahvilassa olleet miehet, jotka myös olivat paenneet paikalta.

Ammuskelu liittyy ilmeisesti Turkissa asuvan rikollisen Rawa Majidin johtaman Foxtrot-jengin sisäiseen yhteenottoon. Majid tunnetaan nimellä ”Kurdikettu”, ja poliisi uskoo hänen olevan Ruotsin suurin huumekauppias.

Cumhuriyet-lehden jutun mukaan Majid on ainakin jossain vaiheessa asunut Istanbulissa, mutta on epäselvää, kohdistuiko aseellinen hyökkäys Majidin asuintaloon.

Reaktio oli kuitenkin raju ja se nähtiin Uppsalassa muutaman tunnin sisällä.

Uppsalan ammuskelujen juuret Turkissa

Ruotsin TV:n SVT:n mukaan viime aikojen ammuskelukierre Uppsalassa sai alkunsa Istanbulin tapahtumista.

Istanbulin ammuskelu sattui keskiviikkoiltana 6. syyskuuta.

Torstain vastaisena yönä 7. syyskuuta Uppsalassa surmattiin 60-vuotias nainen. Ruotsalaismediassa on kerrottu, että kuollut oli Rawa Majidin kanssa konfliktiin joutuneen jengiläisen äiti.

Majidin Foxtrot-jengin johtoon kuulunut mies on tuntemattomasta syystä kääntynyt Majidia vastaan.

Tällä viikolla ammuttiin mies osoitteessa, jossa asuu Rawa Majidin sukulainen. Kuollut ei kuitenkaan ollut sukua Majidille. Ammuskelu oli ilmeisesti kostoyritys.

Myös muualla Ruotsissa on viime päivinä ollut ammuskeluja, joiden uskotaan liittyvän Majidin ja hänen vastustajansa konfliktiin.

Majid on aiemmin johtanut väkivaltaista välienselvittelyä ”Kreikkalainen”-nimellä tunnetun Mikael Tenezosin ryhmän kanssa. Mutta nyt Majidin jengiläiset taistelevat toisiaan vastaan.

Avaa kuvien katselu Turkkilainen Hürriyet-lehti raportoi Istanbulin ammuskelusta. Kuva: Hürriye

Turkissa ihmetelty Majidin saamaa kansalaisuutta

Turkissa epäillään oleskelevan useita etsintäkuulutettuja ulkomaalaisia, jotka ovat onnistuneet saamaan Turkin kansalaisuuden. Se käytännössä suojelee heitä luovuttamiselta heidän kotimaihinsa, koska Turkki monen muun maan lailla ei lähtökohtaisesti luovuta omia kansalaisiaan.

Rawa Majid otettiin kiinni Turkissa lähellä Marmarista huhtikuussa 2022, mutta hänet vapautettiin myöhemmin, koska häntä ei epäilty rikoksesta Turkissa.

Oppositiopoliitikko Mustafa Yeneroğlu on Turkin parlamentissa esittänyt kirjallisen kysymyksen Majidista ja Hollannin etsintäkuuluttamasta miehestä, joka niin ikään on saanut Turkin kansalaisuuden.

Yeneroğlu haluaa muun muassa tietää, onko ennen kansalaisuuden myöntämistä tarkastettu hakijoiden mahdollinen rikostausta. Ainakin Majidista on ollut voimassa kansainvälinen etsintäkuulutus.

Kansalaisuus järjestyy rahalla

Turkin kansalaisuuden voi saada sijoittamalla tai ostamalla kiinteistön. Rawa Majid on kertonut Ruotsin TV:lle, että hän on sijoittanut rahaa Turkkiin.

Esimerkiksi jos ostaa yli 250 000 dollarin arvoisen kiinteistön ja sitoutuu kolmeksi vuodeksi olemaan myymättä sitä, voi saada kansalaisuuden. Majidin sijoituksista ei ole tarkempaa tietoa.

Muun muassa turkkilainen Cumhuriyet-lehti on kertonut, että Majid on esiintynyt Turkissa toisella nimellä. Hänen vanhempansa ovat kotoisin Pohjois-Irakista, ja Majid on jossain vaiheessa vaihtanut nimensä Miran Othmaniksi irakilaisen tuomioistuimen päätöksellä.

Hänen uskotaan hankkineen Turkin kansalaisuuden uudella nimellään.

Ruotsin Nato-jäsenyysprosessin yhteydessä Turkki on vaatinut useita terroristeiksi luonnehtimiaan ihmisiä luovutettavaksi. Nyt tilanne on kääntynyt toisin päin, kun Ruotsi vaatii Majidia oikeuden eteen.

Mikäli Rawa Majidin ja muiden jengiläisten yhteenotot jatkuvat myös Turkissa, siitä voi koitua seurauksia Majidille. Vaikka häntä ei ehkä voida luovuttaa, vaihtoehtona on asettaa hänet syytteeseen Turkissa.