Jo lähes 40 prosenttia synnytyksistä käynnistetään – osa äideistä kokee, että rima on liian matalalla

Viisi päivää vanha vauva imee tyytyväisenä maitoa. Nyt äiti Nora-Maria Ylöstalokin, 37, voi jo hengähtää.

Vauva syntyi käynnistyksellä. Edelliset kaksi raskautta olivat menneet kaksi viikkoa lasketun ajan yli.

– Kipuja alkoi olla raskauden loppuvaiheessa paljon ja liikkuminen oli raskasta. Yliaikakontrollissa lääkäri kysyi, haluanko käynnistyksen. Oma olo oli jo sellainen, että se oli helpotus, Ylöstalo kertoo.

Ylöstalot asuvat Hauholla. Huolta vähensi myös se, että käynnistyspäätöksen tultua he tiesivät tarkalleen, milloin vauva syntyisi.

– Ei tarvinnut enää hermoilla siitä, milloin lähtisi sairaalaan.

Nora-Maria Ylöstalon synnytys käynnistettiin raskausviikolla 40+3. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Käynnistettyjen synnytysten määrä on huimassa kasvussa koko maassa. Vuonna 2022 kaikista synnytyksistä käynnistettiin 38 prosenttia. Se on enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin sinä aikana, jolloin käynnistämisiä on tilastoitu. Vuonna 2010 vastaava luku oli 20 prosenttia.

Sama ilmiö näkyy myös muissa Pohjoismaissa.

Taustalla äitien korkea ikä, ylipaino ja lisääntynyt raskausdiabetes

Suomessa synnytys voidaan käynnistää silloin, kun raskauden jatkuminen aiheuttaa enemmän riskejä kuin synnytyksen käynnistäminen.

Käynnistyksien lisääntymisen taustalla on monia syitä, kuten äitien korkeampi ikä ja lisääntynyt ylipaino, raskausdiabeteksen yleistyminen ja yliaikaisuuden välttäminen. Yli 40-vuotiailla synnyttäjillä käynnistetään jo yli puolet synnytyksistä.

Ne eivät kuitenkaan täysin selitä ilmiötä.

– Periaatteessa raskauden jatkamisen ja käynnistyksen riskejä pitäisi tasapainotella. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että yhä useammin punnitaan käynnistyksen puolesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijaprofessori Mika Gissler sanoo.

Gissler pohtii, tehdäänkö käynnistyksiä nyt jo varmuuden vuoksi.

– Käynnistys on normaali toimenpide, mutta monet ovat huolissaan siitä, ovatko synnytykset enää luonnollisia, kun lähes 40 prosenttia käynnistetään. Voikin kysyä, onko rima käynnistää laitettu varmuuden vuoksi alas.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa tyypillisin syy käynnistämiseen on yliaikaisuus tai lapsiveden meno, joka ei johda synnytyksen käynnistymiseen, kertoo sastonylilääkäri Tiina Vilmi-Kerälä. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Käynnistyksiin vaikuttaa myös se, miten synnytykset on sairaalassa järjestelty. Käynnistykset voivat tuoda ennakointia aikatauluihin.

– Ennen pienet sairaalat saatettiin laittaa kiinni viikonlopuksi ja silloin tehtiin näitä perjantaikäynnistyksiä, ettei tarvinnut äitiä siirtää toiseen sairaalaan. Nykyään kaikilla synnytyssairaaloilla on päivystysvelvollisuus, joten tällaista ei ole, Gissler sanoo.

Käynnistyksiä tehdään eniten pienissä sairaaloissa. Alle tuhannen synnytyksen sairaaloissa käynnistämisprosentti on jo yli 40.

Myöskään yliaikaisuuksien välttäminen ei riitä selittämään ilmiötä. Yliaikaisten osuus on vain muutama prosentti kaikista käynnistyksistä.

– Esimerkiksi Ruotsissa yliaikaiset vauvat ovatkin hävinneet hyvin nopeasti, meilläkin käytännössä aina raskausviikolla 42 käynnistetään.

Osa äideistä kokee, että käynnistyksiä tehdään jo liian herkästi

Synnytysaktivisti, VTM Katri Kiukas on kerännyt äitien synnytyskokemuksia muun muassa Aktiivinen synnytys ry:n ja Suomen Doulat ry:n tukemassa, synnytysväkivallan kokemuksia kartoittaneessa Minä myös synnyttäjänä -kampanjassa.

Hänen viestinsä on, että käynnistyksiä tehdään suomalaisissa sairaaloissa liiankin herkästi ja äitiä kuulematta.

– Esiin nousi useita kokemuksia, joissa käynnistys tehtiin ilman, että äidin kanssa keskusteltiin tai hänelle kerrottiin, mitä tarkalleen on edessä. Äiti jäi yksin, ilman tukea tai kivunlievitystä. Isä saatettiin lähettää yöksi kohtiin. Toimenpiteet seurasivat toisiaan, moni tunsi itsensä vain toimenpiteiden passiiviseksi kohteeksi, Kiukas kertoo.

Hänestä olisikin tärkeää, että äidin kanssa keskusteltaisiin sekä ennen käynnistyspäätöksen tekemistä että sen jälkeen. Käynnistyksen pitäisi tapahtua yhteisymmärryksessä äidin kanssa.

– Harva kieltäytyy, jos kyseessä on aidosti lääketieteellinen syy. Jos syy on kuitenkin esimerkiksi yliajan uhka, täytyy siitä voida keskustella.

Kanta-Hämeessä käynnistyksen syynä useimmiten lapsivesien meno tai yliaikaisuus

Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan synnytysosastolla on tänä vuonna käynnistetty jo 39 prosenttia synnytyksistä.

– Kyllä suuresta määrästä puhutaan. Käynnistykset ovat lisääntyneet huimasti. Prosenttiluvut alkavat olla jo sellaiset, että toivon, että alettaisiin olla jo huippulukemissa, synnytyksistä vastaava Kanta-Hämeen keskussairaalan osastonylilääkäri Tiina Vilmi-Kerälä sanoo.

Osastonylilääkäri Tiina Vilmi-Kerälä uskoo, että pian käynnistyksien määrässä ollaan saavutettu huippu. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Vilmi-Kerälä kertoo, että nykyään synnytyksen käynnistykseen lähdetään uhkaavan yliaikaisuuden vuoksi matalammalla kynnyksellä ja muutamaa päivää aiempaa aikaisemmin.

Aivan riskitöntä käynnistäminen ei ole, etenkään ensisynnyttäjälle. Käynnistäminen voi pidentää synnytyksen latenttivaihetta eli vaihetta, jossa synnytys ei edisty. Käynnistys voi myös nostaa vuotoriskiä, ja johtaa tavallista synnytystä useammin suunnittelemattomaan sektioon.

Tutkimusten mukaan myös synnytyskokemus on käynnistetyissä synnytyksissä keskimäärin hiukan huonompi kuin spontaanisti alkaneissa.

Vilmi-Kerälä sanoo, että jokainen käynnistyspäätös pohditaankin tarkkaan. Jokainen äiti pyritään myös kohtaamaan rauhassa ja ajan kanssa.

– Totta kai jos on raskauskomplikaatio, jossa on suuri huoli vauvan tai äidin voinnista, päätökset voidaan joutua tekemään nopeasti. Mutta silloinkin meillä on aina tapana ja pitäisi ainakin olla, että asia käydään läpi keskustellen.

Ylöstalon käynnistys sai synnytyksen alkamaan melkein heti

Nora-Maria Ylöstalon käynnistys tehtiin kohdunkaulaa laajentavalla ballongilla.

– Kaikki eteni nopeasti käynnistyksen jälkeen. Käynnistys tehtiin aamupäivällä, vauva syntyi jo illalla, sanoo.

Ballonki on kohtuun laitettava katetri, jossa on pieni suolaliuoksella täytettävä pallo. Se asettuu lapsivesikalvojen ja kohdun seinämän väliin, laajentaa kohtua ja edesauttaa supistuksia.

Ballonki on Kanta-Hämeen keskusairaalassa eniten käytetty käynnistysmenetelmä. Paljon käytetään myös lääkemuotoista prostaglandiinivalmistetta. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Ylöstalo on tyytyväinen siihen, ettei lääkkeitä tarvittu. Supistukset olivat vähän napakampia ja synnytys sujui vähän nopeammin kuin aiemmat, mutta suurta eroa ei hänestä ollut.

– Tuntui hyvältä ja luonnolliselta, synnytys meni oikeastaan aika lailla luomuna kokonaan. Kätilö oli mukana ja kertoi aina, mitä tapahtuu. Olin itsekin ottanut selvää asioista etukäteen. Oli luottavainen olotila, vaikka toki tilanne oli uusi, kun ei aikaisemmin ole käynnistetty, eikä tiennyt, miten oma keho reagoi.