Luonto inspiroi taiteilija Jan-Erik Anderssonin rakentamaan kuusikulmaisen fantasiatalon: ”Tämä suojelee kauhealta ulkomaailmalta”

Räiskyvän värikkäät ja erikoisen muotoiset Sipulisauna ja Lehtitalo ovat saaneet uuden naapurin Turun Hirvensalossa.

Taiteilija Jan-Erik Andersson nimittäin muutti vaimonsa Marjo Malinin kanssa huhtikuussa kirkkaan vihreään, kuusikulmaiseen taloon.

Vieressä olevan, Anderssonin aiemman luomuksen Lehtitalon tavoin myös Kuusi-o-talo on ottanut vaikutteita luonnosta.

– Luonnossa on kauneutta, mutta myös toiminnallisuutta. Jos luonnosta ottaa muodon, se yleensä toimii, kuten tämänkin talon pohjana, Andersson toteaa Svenska Ylen haastattelussa.

Andersson suunnitteli Kuusi-o-talon yhdessä Lehtitalon suunnitelleen arkkitehti Erkki Pitkämäen kanssa. Myös muut taiteilijat niin Suomesta kuin ulkomailtakin ovat osallistuneet luomuksen toteutukseen. Talon ulkopuolta koristaa useiden kuvanveistäjien tekemät veistokset.

Kuusesta tehdyssä kaksikerroksisessa talossa on kaikki mitä kodissa tarvitsee: makuuhuone, kylpyhuone, työhuone ja keittiö.

– Pieneen taloon on paljon haastavampaa mahduttaa kaikki haluamansa toiminnot. Pitää miettiä etukäteen, miten laatikot vedetään ulos, missä keittiön kaapit ovat, miten talossa liikutaan, joten se on kovaa työtä, Andersson sanoo.

Tämä sipulin muotoinen sauna päästelee monenmoisia ääniä, kun kiukaalle heitetään vettä.

Talo on nimensä mukaan kuusikulmainen, ei neljän seinän laatikko, kuten talot yleensä.

Muotoa esiintyy usein luonnossa, joten sitä on Anderssonin mukaan mielenkiintoista käyttää. Kuusikulmioita löytyy esimerkiksi mehiläispesistä.

Tämän lisäksi Andersson asuu mieluummin rakennuksessa, joka ei ole neliön muotoinen.

– Orgaaninen muoto soljuu eri lailla ja siinä liikutaan eri tavalla. Minusta terävät, 90 asteen kulmat eivät ole inhimillisiä.

Talon kantavana teemana on tuli ja palo. Teema on Anderssonin vaimon, Marjo Malinin kehittämä, ja kaikki kumpusi talon sydämenä toimivasta olohuoneen pyöreästä pöydästä. Esimerkiksi talon portaikko on saanut inspiraationsa kiirastulesta, ja seinillä on liekkejä.

– Jokainen itse voi miettiä mikä palaa, on se sitten maailma tai jokin muu asia. Täällä on useita mustia ja nokisia asioita, jotka sopivat teemaan, esimerkiksi ilmanvaihtoputket ovat täysin mustat.

Kuusi-o-talon vieressä on Jan-Erik Anderssonin aiempi luomus Lehtitalo.

Lukuisat asiat ajavat Jan-Erik Anderssonia luomaan Kuusi-o-talon kaltaisia mielikuvituksellisia ja värikkäitä taideteoksia.

– Tämä suojelee kauhealta ulkomaailmalta. Tarvitsemme viihtyäksemme enemmän mielikuvitusta, ja se on yksi asia, joka ajaa minua eteenpäin. Haluamme myös antaa ohi ajaville ihmisille elämyksen, kun he näkevät tämän rakennuksen. Tätä taloa ei ole rakennettu ainoastaan meitä, vaan myös muita ajatellen, Andersson sanoo.

Artikkelin Konstnären Jan-Erik Andersson har låtit bygga ett sexkantigt, fantasifullt hus inspirerat av naturen: ”Det här är ett skydd mot den hemska omvärlden” on kirjoittanut Yle Åbolandin Maj Lundström ja Pontus Nyqvist, ja sen on suomentanut Maria Lammassaari.

