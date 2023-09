Kyselytutkimus: Britanniassa tyttöjen ja nuorten naisten onnellisuus on laskenut tasaisesti viimeiset 15 vuotta

Britanniassa tyttöjen ja nuorten naisten onnellisuus on laskenut tasaisesti viimeisen 15 vuoden ajan, selviää Girlguiding-järjestön vuosittain tekemistä kyselytutkimuksista.

Järjestö julkaisi tällä viikolla tuoreimman kyselynsä tulokset. Alle viidesosa 7–21-vuotiaista tytöistä ja nuorista naisista kuvaili itseään hyvin onnellliseksi. Vielä vuonna 2009 samanikäisistä hyvin onnelliseksi itseään kuvaili 40 prosenttia.

Tutkimuksessa alhaisinta onnellisuus oli 17–21-vuotiailla, joista vain 8 prosenttia vastasi olevansa hyvin onnellinen.

Kyselyn tulokset on noteerattu laajasti Britannian mediassa. Asiasta ovat uutisoineet muun muassa sanomalehdet Daily Mail, Guardian, Independent, Telegraph, Times sekä uutiskanava Sky News.

Kyselyyn vastasi yli 2 600 tyttöä ja nuorta naista Englannissa, Pohjois-Irlannissa, Skotlannissa ja Walesissa.

Internet ahdistaa nuoria

Kyselyssä 11–21-vuotiaista vastaajista kaksi kolmasosaa sanoi häpeävänsä ajoittain ulkonäköään, koska he eivät näytä samalta kuin tytöt ja naiset mediassa ja internetissä.

Ulkonäköpaineet kasvavat lapsuudesta nuoruuteen siirryttäessä. 7–10-vuotiaista 77 prosenttia vastasi olevansa tyytyväisiä omaan ulkonäköönsä, kun 17–21-vuotiaista enää 46 prosenttia oli ulkonäköönsä tyytyvinen.

11–21-vuotiaista kaksi kolmasosaa vastasi haluavansa pudottaa painoa ja noin puolet sanoi jättävänsä aterioita väliin. Noin kolmasosa kertoi harkitsevansa ulkonäköpaineiden vuoksi kauneusleikkausta.

Kyselyn mukaan seksuaalinen häirintä verkossa on lisääntynyt. 13–21-vuotiaista noin 60 prosenttia vastasi saaneensa netissä seksistisiä kommentteja ja noin kolme neljäsosaa sanoi vastaanottaneensa tahtomattaan seksuaalisia kuvia.

7–10-vuotiaista lähes puolet vastasi tuntemattomien lähettäneen heille viestejä heidän pelatessaan verkkopelejä. Samasta ikäluokasta neljäsosa vastasi, että heitä on kiusattu netissä.

11–21-vuotiaista noin 40 prosenttia sanoi olevansa usein surullinen tai masentunut verkossa ja sosiaalisessa mediassa vietetyn ajan jälkeen.

Vastaajista noin 80 prosenttia sanoi, että ulkona olo puolestaan lisää heidän onnellisuuttaan. Vastaajista kuitenkin vain kolmasosa sanoi viettävänsä ulkona aikaa useimpina päivinä.

– On musertavaa, että tyttöjen onnellisuus on laskenut tasaisesti viimeiset 15 vuotta. On selvää, että tytöt kokevat painetta useista suunnista, Girlguiding-järjestön johtaja Angela Salt kommentoi kyselyn tuloksia.