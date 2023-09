Västerportin omakoti-idyllissä huuhdotaan pois verijälkiä – Ruotsin jengiväkivalta on yhä raaempaa

Ruotsissa on viikossa kuollut kuusi ihmistä jengiväkivaltaisuuksissa. Uhreista osa on jengijohtajien sukulaisia ja monet alaikäisiä. Nyt väkivalta työntyy myös Tukholman vauraisiin kaupunginosiin.

TUKHOLMA Västerportin kaupunginosa Etelä-Tukholmassa on vehreä ja vauras omakotitaloalue. Sitä kuvaillaan myös kulttuuriväen suosiman Söderin jatkeeksi, jossa keskiluokka viihtyy.

Tänään alueen asukas huuhtoi talonsa katuosuudelta verijälkiä.

Eilen illalla kadulta löytyi ammuttu alaikäinen. Hän kuoli vammoihinsa. Idylli särkyi.

Edellisiltana puolestaan 19-vuotias mies ammuttiin kuoliaaksi vauraassa Vasastanin kaupunginosassa Tukholman keskustassa. Tämä mies oli poliisille ennestään tuttu muun muassa huumekaupoista.

Västerportilaiset ovat ihmeissään asuinalueen tapahtumista.

Västerportissa asuva Yvonne Dahlsten Neving sanoo, että hänestä oli vain ajan kysymys, kun ensimmäiset uhrit löytyisivät myös hänen omakotialueeltaan. Illalla pelko oli vallannut mielen.

– Kyllä pelkäsin, että sisään tulisi joku joka on juuri tappanut ja piiloutuisi meidän kellariimme. Hyvin epämiellyttävää.

Avaa kuvien katselu Yvonne Dahlsten Neving piti vain ajan kysymyksenä milloin väkivalta leviää myös Västerportin idylliin. Kuva: Daniel Ivarsson

Christian Sorte on opettaja, jolla on omakohtaista kokemusta alaikäisen oppilaan surmasta.

– Ikävä kyllä. Meillä oli viime vuonna ysiluokalla poika, joka ammuttiin aivan koulun ulkopuolella. Se heijastui koko kouluun, vaikutti sekä meihin opettajiin että oppilaisiin.

Avaa kuvien katselu Christian Sorten koulun oppilaista yksi ammuttiin viime vuonna kuoliaaksi. Kuva: Daniel Ivarsson

Västerportissa monet ovat haluttomia puhumaan, samoin lähellä olevassa liikenteen solmukohdassa Älvsjön keskustassa. Vaitonaisimpia ovat nuoret.

Anton Carlsson ei ole enää koulussa, mutta kertoo tietävänsä tapauksia, joissa alaikäisiä on painostettu jengeihin.

– Ne voivat keksiä velan. Väittää että olet velkaa ja niin joutuu sotketuksi asioihin, joista on vaikea päästä eroon.

Avaa kuvien katselu Västerportin puistikossa oli vielä perjantaina jäljellä poliisin eristysnauhoja. Kuva: Daniel Ivarsson

Felicia Berglundilla on kolme pientä lasta, mutta heidän kohtansa mietityttää jo nyt. Berglund asuu Jorbrossa, jossa ammuttiin torstaina kohti kerrostaloasunnon ovea.

– Pitkälti rahasta on kysymys, halutaan tienata rahaa.

Alice Forsberg asuu itse keskikaupungilla. Hänestä kyse on huumekaupasta.

– Tukholmassa on monia jotka haluavat ostaa huumeita. Keskustassa asuvat ovat suurin ongelma. He ostavat eivätkä tiedä mitään mitä tapahtuu heille, joilta he ostavat.

Avaa kuvien katselu Alice Forsbergin mielestä huumeita ostavat keskikaupunkilaiset eivät välitä oloista, joissa huumeiden tuojat elävät. Kuva: Daniel Ivarsson

Poliisin käsityksen mukaan nyt yltyneen väkivallan taustalla on Foxtrot-nimisen rikollisjengin repeäminen kahtia. Nyt entiset jengikaverit taistelevat toisiaan vastaan.

Yksi ammutuista on rikollisjengin entiseen kärkeen kuuluneen jäsenen 60-vuotias äiti. Toisen iskun kohteena oli mitä ilmeisimmin jengijohtajan anoppi, mutta ampuja erehtyi osoitteesta ja ampui täysin ulkopuolisen 25-vuotiaan miehen.

Osa epäillyistä ja uhreista on hyvin nuoria. Esimerkiksi maanantaina tukholmalaisesta metsiköstä löytyi 13-vuotias, joka oli ammuttu kuoliaaksi.

Poliisin työtä vaikeuttaa se, että jengin kärkihahmoista osa on Turkissa. He ovat hankkineet rahalla Turkin kansalaisuuden, eikä heitä ole Ruotsin vaaimuksista huolimatta luovutettu eikä asetettu oikeuteen. Nyt jäsentenvälisiä yhteenottoja on ollut myös Turkissa.