Ukraina sai tuhottua jo toisen miljardin dollarin ilmatorjuntajärjestelmän – operaatio vaati minuuttiluokan suunnittelua, sanoo asiantuntija

S-400 on Venäjän moderneimpia ilmatorjuntajärjestelmiä, joita käytetään vain tärkeimpien kohteiden suojaamiseen.

Ukraina kertoo tuhonneensa eilen torstaina Jevpatoriassa, Krimillä toimineen huippuluokan S-400-ilmatorjuntajärjestelmän.

Ukrainan erikoisjoukkojen ja laivaston toteuttamassa operaatiossa tuhottiin aluksi ilmatorjunta-aseman tutkat ja antennit, minkä jälkeen ”sokaistunut” ohjusyksikkö räjäytettiin kahdella Neptune-risteilyohjuksella. S-400 ei siis kyennyt havaitsemaan lähestyviä Ukrainan lennokkeja.

Ukrainan sotaa seuraava tutkimuslaitos Institute for the Study of War sanoo olevansa ihmeissään Venäjän ilmatorjunnan epäonnistumisista Krimin niemimaalla. Sen mukaan Krimiä miehittävän Venäjän ilmapuolustuksessa on laaja systeemivika.

Samanlainen Triumf-nimellä tunnettava S-400-järjestelmä tuhottiin Krimillä myös 23. elokuuta.

Ilmasotaopin pääopettaja Tomi Lyytinen näkee, että iskuissa on kyse ennen kaikkea Ukrainan korkeatasoisesta operaatiotaidosta ja innovatiivisista toimintatavoista.

– Olen erittäin vaikuttunut tästä tapahtumasta, mikäli se pitää paikkaansa, kuten monesta lähteestä on selvinnyt. Jos elokuussa tapahtunut toinen samaisen järjestelmän tuhoutuminen pitää myös paikkansa, tämä on merkittävä menetys Venäjälle.

Operaatio on vaatinut tarkkaa suunnittelua

S-400 on Venäjän moderneimpia it-ohjusjärjestelmiä. Yli miljardi dollaria kappaleelta maksavan järjestelmän mainostetaan pystyvän tuhoamaan ohjuksia jopa 400 kilometrin päästä.

Lyytisen mukaan Ukrainalle on taktisesti todella iso asia, että se pystyy tuhoamaan Venäjän kalliita ja todella suorituskykyisiä järjestelmiä. Torstain isku on vaatinut erittäin ammattitaitoista suunnittelua.

– Se on minuuttiluokan hommaa saada tehtyä ensin droneisku niin, että saadaan tutkia ja antenneja pois, minkä jälkeen eri järjestelmällä eli Neptune-risteilyohjuksilla osutaan laukaisulaitteisiin.

Lyytisen mukaan S-400-järjestelmän yhteyteen kuuluu yleensä myös lyhyemmän kantaman järjestelmiä, jotka suojaavat varsinaista järjestelmää. Se voi kertoa osaltaan myös Venäjän resurssipulasta, että Ukraina on päässyt iskemään tutkahorisontin alapuolelta niin, että suojaavatkaan järjestelmät eivät ole iskua torjuneet.

Uuden järjestelmän tuominen on muualta pois

Ilmatorjuntamuseon johtaja Esa Kelloniemen mukaan Venäjä joutuu nyt Ukrainan onnistuneiden iskujen jälkeen miettimään ilmatorjuntajärjestelmien käyttöperiaatteitaan uusiksi.

– Kuinka lähelle ja mihin niitä uskaltaa viedä? Kuinka usein pitää vaihtaa asemaa? He joutuvat nyt pohtimaan, miten tällaisilta vältytään, ennen kuin he ryhmittyvät uudelleen.

Avaa kuvien katselu Ilmatorjuntamuseon johtaja Esa Kelloniemi kuvattuna Tuusulan ilmatorjuntamuseossa marraskuussa 2022. Kuva: Markku Pitkänen / Yle

S-400 on hintansa puolesta järjestelmä, jota Venäjä käyttää vain kaikkein tärkeimpien alueidensa suojana. Nyt iso kysymys on, miten Venäjä aikoo Krimillä menetyt järjestelmät korvata.

Kelloniemen mukaan uusi samanlainen järjestelmä voidaan periaatteessa saada paikalle muutamassa päivässä, mutta se on silloin jostain muulta alueelta pois.

Ilmasotaopin pääopettaja Lyytinen taas huomauttaa, että kynnys kolmannen järjestelmän tuomiseen voi olla iso, kun kaksi aiempaa on jo tuhoutunut.

Tuotannollisesti uuden järjestelmän luominen vie vuosia.

– Se on niin hienoa teknologiaa, että sitä ei ole helppo valmistaa lisää. Tämä on myös resurssikysymys siitä, miten paljon on rahaa ja henkilöstöä käytettävissä, Lyytinen sanoo.

Droonit ovat muuttaneet sodankäyntiä

Kelloniemen mukaan Ukraina on osannut toimia hyvin innovatiivisesti tilanteessa, jossa he eivät ole päässeet hallitsemaan ilmatilaa. Erilaisia iskuja on viime kuukausina saatu tehtyä niin Moskovaan, Pihkovaan kuin nyt Krimillekin.

Se on imagotappio Venäjän ilmapuolustukselle.

– Olivat Venäjän armeijan yksiköt missä tahansa, heidän puolustuksessaan on epävarmuutta. He joutuvat siirtämään joukkojaan kauemmas, jolloin operoiminen, huolto ja kaikki muu on vaikeampaa, Kelloniemi listaa.

Lyytisen mukaan Ukrainassa tapahtuu nyt paljon asioita, joista ei ole aikaisemmissa sodissa saatu havaintoja. Innovatiivisuuden roolia ei pidä myöskään unohtaa.

– Ukrainalla on erinomainen käsitys siitä, miten drooneja voi nykyaikaisessa sodankäynnissä käyttää.