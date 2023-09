Sadat tai tuhannet nuoret juhlivat säkkipimeässä Kaivopuistossa seitsemättä perjantaita putkeen: ”Sanon äidilleni meneväni kaverille yöksi”

On seitsemäs perjantai peräkkäin, kun sadat tai tuhannet nuoret kokoontuvat Helsingin Kaivopuistoon juhlimaan.

Ainut valonlähde tulee poliisin autosta ja pimeydessä hohtavista kännyköiden näytöistä. Muutoin alaikäisten juhlissa on säkkipimeää.

Yle seurasi puistobileiksi ristittyjä karkeloita perjantai-iltana. Kaivopuiston mäelle Ursan tähtitornin viereen kokoontui noin 500 nuorta, jotka olivat pääosin 15–17-vuotiaita yläkoululaisia tai lukiolaisia.

Muutama viikko sitten heitä oli 3 000.

Jutussa haastatellut nuoret esiintyvät vain etunimellä ja ilman kuvia, sillä kukaan heistä ei halunnut tulla tunnistetuksi.

Pelkona on jäädä kiinni vanhemmille.

– Olen jo viisi perjantaita putkeen sanonut äidilleni, että menen vain kaverille yöksi, sanoo keravalainen Miro, 16.

Jättibileitä koronasta asti

Paikalla on myös Helsingin poliisin ennalta estävän toiminnan yksiköitä, jalkautuvia työntekijöitä Helsingin kaupungin nuorisotyöstä, lastensuojelun sosiaaliohjauksesta ja Aseman lapset ry:stä, sekä vapaaehtoisia Suomen Punaisen Ristin ensiavusta ja Kirkon nuorisotyöstä.

Heitä on yhteensä parikymmentä.

Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen aluepäällikkö Tiina Hörkön mukaan juhlat jäävät päälle alkusyksyn koulujen aloitusjuhlista kuten nasujaisista. Jättibileilmiö toistuu nyt kolmatta vuotta koulujen aloituksesta viidestä kymmeneen viikkoa eteenpäin, kunnes säät huononevat.

Nuoret ovat aina kokoontuneet puistoihin, mutta vastaavia määriä ei ole aiemmin nähty, Hörkkö sanoo.

– Pandemia-aika ja viime syksy olivat kaikkein hurjimpia.

Bilepaikka on vaihdellut Kaivopuiston, Tähtitorninmäen, Alppipuiston ja Lenininpuiston välillä. Tänä syksynä paikaksi vakiintui ”Kaivari”.

Ensimmäiset nuoret ehtivät Ursan tähtitornin kupeeseen ennen auringonlaskua. Kuva: Otso Karhu / Yle

Juhlat alkavat noin kahdeksalta illalla. Sana kiirii Snapchatin tai Jodelin välityksellä.

Kolmosen ratikassa on Rautatientorilta kolmisenkymmentä nuorta juhlijaa. Kaikki jäävät Kaivopuistossa.

Haastattelussa Kaivopuistossa 15.9. Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen aluepäällikkö Tiina Hörkkö ja yksikön päällikkö Jaakko Rautavaara. Toimittajana Otso Karhu.

Kaivopuiston mäen päällä ei ole yhtäkään katulamppua. Musiikki pauhaa ristiin, ja juhlijat juttelevat, laulavat, pomppivat ja huutavat.

Ilta yhdeksältä mäen huipulla ei näe mitään. Joku sytyttää ja heittää maahan pienen ilotulitteen. Poliisit osoittelevat taskulampuilla alueelle.

– Mahdotonta tuolta on heittäjää löytää, sanoo ylikonstaapeli Leea Virkkunen Helsingin poliisista.

Helsingin poliisi ja Helsingin kaupungin nuorisotyön työntekijät arvioivat muutama viikko sitten, että Kaivopuistossa oli noin kolme tuhatta nuorta. Syksyn edetessä täysi-ikäiset putoavat pois ja alaikäiset jäävät. Kuva: Otso Karhu / Yle

Nuorisotyöntekijöiden mukaan juhlat keräävät väkeä koko eteläisen Suomen alueelta aina Porvoosta, Inkoosta tai jopa Tampereelta asti. Kukaan haastatelluista nuorista ei ollut Helsingistä.

Ville, 17, tuli Nuuksiosta.

– Tulimme katsomaan, mikä täällä on meininki, kun ei ole muutakaan tekemistä.

Haastattelussa Kaivopuistossa 15.9. Helsingin poliisin ylikonstaapeli Leea Virkkunen. Toimittajana Otso Karhu.

Joka juhlissa puukkoja

Espoolaiset Eerika, 16, Merily, 16 ja Vilma, 16, ovat olleet puistobileissä lähes joka perjantai.

Eerikan mukaan juhlissa on mukavaa, koska paikalla on paljon ihmisiä, joihin tutustua ja joiden kanssa jutella.

– Tämä on yksi parhaista paikoista viettää viikonloppua, Merily lisää.

Vilman mielestä juhlissa on pääosin turvallista. Silti hän on nähnyt jonkun heiluttavan puukkoa uhkailumielessä joka juhlissa. Eerika ja Merily ovat huomanneet saman.

– Minulla on turvallista, mutta joillakin täällä voi olla vihollisia, ja kun jengi on kännissä, niin he voivat tehdä toisilleen jotain, Vilma kertoo.

Nuuksiolainen Eemeli, 17, on kuullut kavereiltaan, että ryöstely on lisääntynyt etenkin yön pimeinä tunteina.

– Myös jotain hakkaamisia on ollut, Eemeli sanoo.

Kirkkonummelaisen Jasperin, 16, mielestä suurin osa on juhlissa hyvällä mielellä. Hän kuitenkin joutui illan aikana rauhoittelemaan yhtä tappelutilannetta. Kuva: Otso Karhu / Yle

Tiina Hörkön mukaan suurin osa nuorista käyttäytyy hyvin, mutta humaltumista, tappeluita, näpistyksiä ja pahoinpitelyjä on ollut.

Hörkkö sanoo tilanteen olevan ristiriitainen. Toisaalta on hienoa, että nuoret kokoontuvat. Nykyiset määrät vain ovat hänestä liikaa.

– Moni nuori kertoo näiden olevan heidän parhaita iltojaan ikinä. Mutta jos väki jakautuisi useampiin puistoihin tai lähialueilleen, niin häiriöitä olisi vähemmän.

Nuorisotiimi ja poliisi keskustelevat nuorten kanssa ja auttavat tarvittaessa. Moni nuori tuntee työntekijät entuudestaan ja ottaa itse kontaktia heihin. Osa myös käy kertomassa työntekijöille häiriötilanteista.

Haastattelussa Kaivopuistossa 15.9. Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki. Toimittajana Otso Karhu.

Poliisi parkkeeraa autonsa keskelle juhlia ja laittaa valot päälle. Nuuksiolainen Ville, 17, pitää poliisin läsnäoloa hyvänä asiana. Kuva: Otso Karhu / Yle

Jatkot Alppipuistossa

Kello 22 poliisi on selvitellyt muutamaa tappelutilannetta, ja se riittää.

Puisto tyhjennetään, kuten on tehty joka perjantai, joten nuoret lompsivat alamäkeen melko tottuneina.

– Eli jos me vain dokaisimme täällä, mutta ei olisi tappeluita ja ilotulitteita, niin me saisimme olla täällä? nuori haastaa poliisia.

Suomen punaisen ristin vapaaehtoistyöntekijät poistuvat Kaivopuistosta puiston tyhjentämisen jälkeen. Tänään heidän palvelujaan ei tarvittu. Kuva: Otso Karhu / Yle

Nuoret siirtyvät valtavana massana kohti kolmosen ratikkapysäkkiä. Bilesporan reitti kulkee Kaivopuistosta suoraan Alppiharjussa sijaitsevaan Alppipuistoon.

Osa jää matkan varrelle norkoilemaan kaduille ja lähialueille. Osa kertoo menevänsä kotiin.

Puolen yön aikaan Alppipuistossa on poliisin mukaan noin 200 juhlien jatkajaa.

Puiston tyhjentämisen jälkeen joitain nuoria tuppaa jäämään maleksimaan Kaivopuistoon. Kuva: Otso Karhu / Yle

