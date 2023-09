Merja ja Jouko Vilkin pihaan putoaa sanomalehti taivaalta – tästä on kyse ainutlaatuisessa lehdenjakelukokeilussa

Pirkanmaalla on käynnissä kokeilu, jossa 25 kotitaloutta saa lehtensä droonin toimittamana. Valtaosa jaetuista lehdistä on päätynyt sinne minne pitikin, mutta mokiltakaan ei ole vältytty.

Pälkäneellä asuvat Merja Vilkki ja Jouko Vilkki odottelevat kotinsa pihalla katse tiukasti kohti taivasta.

Odotus palkitaan, kun ilmassa vauhdilla etenevä drooni pudottaa pihamaalle keltaisella hännällä varustetun muovipussin. Kun pussi on ensin saatu pois sen nurmikolta noutaneen koiran suusta, paljastuu sisältä sanomalehti.

Näin sujuu pariskunnan lehdenjako. Heille tilatut sanomalehdet toimittaa Lentola Logistics -yrityksen suunnittelema ilma-alus. Kyseessä on ainutlaatuinen pilottihanke, jossa lehtiä jaetaan drooneilla.

Hausalon saaressa asuvien Vilkkien kodissa postilaatikko on kolmen kilometrin päässä. Lehti on aiemmin jäänyt tilaamatta, sillä sen noutaminen on etenkin talvella niin työlästä.

– Pitäisi kyllä polkea ja mennä (postilaatikolle), mutta aina ei ole aikaa. Me olemme niin meneviä eläkeläisiä, Merja Vilkki sanoo naurahtaen.

Avaa kuvien katselu Drooni kuljettaa yli 20 lehteä päivittäin. Merja ja Jouko Vilkille lehden tipahtaminen käytännössä suoraan syliin on tervetullut muutos. Kuva: Juha Kokkala

Lehtiä on jaettu jo satoja

Hankkeen lennot käynnistyivät elokuussa Lentola Logisticsin maa-asemalta Pälkäneen Taustista. Mukana on 25 kotitaloutta, ja lehtiä on nyt jaettu jo noin 450 kappaletta.

Osa jakelun piirissä olevista paikoista on postin kulun kannalta vaikeita, ja kaksi niistä, Sepäjä ja Kaukalosaari, ovat kokonaan vailla kiinteää tieyhteyttä.

Kaukaisin kohde sijaitsee noin yhdeksän kilometrin päässä droonin lähtöpaikasta, kertoo Lentola Logisticsin toimitusjohtaja Markus Hohenthal.

– Yhdellä lennolla päästään hyvin pitkälle ja sen aikana pystytään toimittamaan useita lehtiä, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Toimitusjohtaja Markus Hohenthal arvioi, että droonin nykyinen kuusipaikkainen teline alkaa olla maksimikokoinen tämänhetkiseen alukseen. Vaikka painon puolesta voisikin kantaa enemmän, vastaan tulee ”aerodynaaminen puoli”. Kuva: Juha Kokkala

Ilma-alukseen kiinnitetään kuusipaikkainen teline. Yhden reitin varrella alus voi siis pudottaa lähetyksiä kuuteen eri pisteeseen.

Kuhunkin kohtaan telineessä voi lastata, mitä halutaan. Pudotettavaksi rahdiksi sopii ainakin kaikenlainen taitettavissa oleva kirjeposti.

Ilma-alusta kasvattamalla siihen voisi kiinnittää jopa 15- tai 20-paikkaisen telineen. Näin yhdellä lennolla lähetyksiä voisi kuljettaa enemmän ja yhä laajemmalle alueelle, Hohenthal sanoo.

Lehmät eivät drooneja säiky

Suuri osa asiakkaista on ilmoittautunut itse mukaan. Markus Hohenthalin mukaan hanke on otettu vastaan innolla. Hankkeen ajan lehtien toimitus on asiakkaille ilmaista.

Avaa kuvien katselu Lehti pudotetaan asiakkaalle noin 30–40 metristä. Kuvassa Merja Vilkki pitelee oikeaan osoitteeseen löytänyttä sanomalehteä. Kuva: Juha Kokkala

Drooni pitää lentäessään jonkin verran ääntä, mutta ainakaan Jouko Vilkkiä se ei ole häirinnyt lainkaan. Hän ei ole monesti edes huomannut, kun lehti onkin jo ilmestynyt kotipihan nurmikolle.

Myöskään Lentola Logisticsin naapurissa asuvat eläimet eivät ole hankkeesta moksiskaan.

– Juuri tuossa naapuri kävi juttelemassa ja kertoi, että ei ole lehmät karanneet. Ne eivät ole välittäneet, vaikka ovatkin muutaman sadan metrin päässä, Hohenthal sanoo.

Kommelluksilta ei olla täysin vältytty. Osa lehdistä on päätynyt puiden sekaan, harjoitteluvaiheessa yksi lehti tipahti autotallin katolle.

– Pääsääntöisesti lehti on kuitenkin mennyt sinne, mihin on pitänyt, Hohenthal kertoo.

Lentävätkö lopulta paketitkin?

Hankkeen tärkein rahoittaja on ensimmäisenä mukaan lähtenyt sijoittaja. Hohenthal toivoo, että hanke saa isommat organisaatiot pohtimaan yhteistyötä.

Perinteisten sanomalehtien kysyntä on vähentynyt, kun digilehtien rooli kasvaa. On mahdollista, että drooneilla kuljetettaisiin tulevaisuudessa sanomalehtien lisäksi myös paketteja.

Lentola Logistics oli viime vuonna mukana pilotoinnissa, jossa ruokaa kuljetettiin ilmateitse.

– Luulisin, että tämä olisi kuriirifirmoille, kuten DHL:lle ja UPS:lle yksi tosi pätevä ratkaisu muiden kuljetusmuotojen oheen, Hohenthal sanoo.

Avaa kuvien katselu Jos kyydissä olisi paketti, drooni toisi sen pihaan eikä tiputtaisi sitä kymmenien metrien korkeudesta. Kaukaisissa sijainneissa, kuten saarilla pakettien tiputtaminen voisi kuitenkin olla mahdollista. Siitä pitäisi kuitenkin keskustella ensin Traficomin kanssa, Lentola Logisticsin toimitusjohtaja Markus Hohenthal kertoo. Kuva: Juha Kokkala

Mahdollisuus saada ruokaa ja lääkkeitä kotipihaan kuljetettuna herättää ainakin Vilkin pariskunnassa innostusta. Nyt kauppareissulle tulee matkaa noin 22 kilometriä edestakaisin.

– Välillä aina jotain unohtuu, niin pitää lähteä uusiksi. Olisi kiva, kun kaupasta voisi tilata ruoat, Merja Vilkki sanoo.