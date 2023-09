Venäläisautojen määrä romahtanut itärajalla, vain muutama käännytys tarvittu – Tulli: ”Näyttää, että viesti on mennyt perille”

Venäjän kilvissä olevien henkilöautojen maahantulokielto astui voimaan viime yönä. Autoja on toistaiseksi jouduttu käännyttämään Vartiuksen, Nuijamaan ja Vaalimaan raja-asemilla.

Viime yönä voimaan astunut venäläisten henkilöautojen maahantulokielto on vähentänyt venäläisten autojen määrää Suomen raja-asemilla merkittävästi.

Tullin mukaan maahan oli lauantaina puoleenpäivään mennessä pyrkinyt itärajalla vain 11 autoa. Normaalisti määrä on päivätasolla noin 250.

– Tällä hetkellä näyttää, että viesti on mennyt perille. Rajalle on tullut lähinnä henkilöitä, joilla on oikeus tuoda ajoneuvonsa Suomeen, Tullin valvontaosaston päällikkö Sami Rakshit sanoo.

Venäläisissä kilvissä olleita henkilöautoja oli puoleenpäivään mennessä käännytetty itärajalta vain kolme. Käännytyksistä yksi tapahtui Vaalimaalla, yksi Nuijamaalla ja yksi Vartiuksessa.

Venäläisellä autolla rajan saavat edelleen ylittää esimerkiksi Suomen kansalaiset, jotka asuvat pysyvästi Venäjällä.

– Odotuksissa on, että päivä jatkuu rauhallisena eikä käännytyksiä tarvitse toivottavasti tehdä paljon, Rakshit sanoo.

Näkyy ainakin Nuijamaalla

Ylen kyselykierroksen perusteella venäläisissä kilvissä olevat autot ovat vähentyneet tuntuvasti ainakin Lappeenrannan Nuijamaalla.

– Tällä hetkellä täällä liikkuu lähinnä suomalaisia ja kaksoiskansalaisia, mutta varsin rauhallista on ollut. Tilanne on toisaalta ollut aika sama jo pitkään aiemminkin, rajavartiomestari Teemu Romppanen sanoo.

Suomen vilkkaimmalla rajanylityspaikalla Vaalimaalla lauantai ei ollut aamupäivällä poikennut tavanomaisesta. Paikalla olleen Ylen toimittajan arvion mukaan kello 10 ja kello 11 välillä Venäjän puolelta Suomeen saapui kymmenkunta autoa, joista kaksi oli venäläisissä kilvissä. Samaan aikaan Suomesta Venäjälle kulki parisenkymmentä autoa, joissa kaikissa oli Suomen kilvet.

Avaa kuvien katselu Lauantain aamupäivä oli Vaalimaan raja-asemalla rauhallinen. Kuva: Antti-Jussi Korhonen / Yle

Ihmisten käytös raja-asemalla oli rauhallista.

– Perjantain linjaus varmasti vaikuttaa osaan rajanylittäjistä, mutta vaikutus ei näytä niin isolta, mitä arveltiin, vuoropäällikkö Jussi Pekkala sanoo.

Kaikkialta ei kommentoida

Kainuun ja Koillismaan raja-asemilla perjantai-ilta ja lauantai ovat olleet erittäin rauhallisia. Kortesalmen raja-asema on ollut tänään suljettu, eikä Vartiuksessa ole ollut lauantaina juurikaan liikennettä.

Pohjois-Karjalan Niiralan ja Lapin Raja-Joosepin raja-asemilta liikennetilannetta ei Ylelle lauantaina aamupäivällä kommentoitu.