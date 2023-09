Putinin uskollisimpiin tukijoihin kuuluva tšetšeenipäällikkö Kadyrov on vaipunut koomaan

Tšetšeenijohtaja Ramzan Kadyrov on kriittisessä tilassa ja hän on vaipunut koomaan. Asiasta kertovat useat mediat. Niiden mukaan 47-vuotias Kadyrov on ollut koomassa useita päiviä. Myös Ukrainan sotilastiedustelun edustaja Andri Jusov väittää vuodesta 2007 Tšetšenian tasavaltaa johtaneen Kadyrovin terveydentilan olevan kriittinen. Kadyrov on tiettävästi hakenut apua terveysongelmiinsa Dubaista.

Sotilasjohtaja Kadyrovin heikentyneestä terveydestä on huhuttu keväästä alkaen. Hän asettui heti presidentti Vladmir Putinin tueksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Putin on kiittänyt Kadyrovia palkitsemalla tämän lähipiiriä. Heinäkuussa uutisoitiin, että ranskalaisen elintarvikeyhtiö Danonen johtajaksi Venäjällä on nimitetty Kadyrovin veljenpoika, Tšetšenian maatalousministeri Jakub Zakriev.

Salamurhaajien pelko yhdistää liittolaisia

Presidentti Putin on vahvistanut henkivartiokaartiaan ja tiukentanut turvatoimia ympärillään mahdollisten vallankaappausyritysten varalta.

The Jerusalem Post-lehti kirjoittaa, että myös Ramzan Kadyrov epäilee lähipiiriään vehkeilystä. Lehden mukaan entinen varapääministeri ja Kadyrovin lääkäri Elkhan Suleymanov on saattanut joutua murhatuksi. Kadyrovin sanotaan epäilleen entistä lähipiiriläistään myrkytysyrityksestä. Suleymanov erotettiin viime vuoden lokakuussa eikä hänestä ole sen jälkeen havaintoja julkisuudessa.