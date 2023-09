Suomen oikeistolaisin hallitus ei tee erityisen oikeistolaista talouspolitiikkaa, talousasiantuntijat sanovat

– Jos mitään ei tehdä, vaaran vuodet ovat käsillä.

Näin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju maalaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta.

Samaa mieltä on Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan johtaja Emilia Kullas. Suomen talous ei ole kasvanut vuosiin ja työssäkäyviä on liian vähän suhteessa niihin, joita pitäisi huoltaa, eli vauvoihin ja vanhuksiin.

Politiikan kielellä puhutaan kestävyysvajeesta: valtiolla on liikaa menoja ja liian vähän tuloja. Rakenteellisten ongelmien korjaamiseksi hallitus loi pääministeri Petteri Orpon (kok.) Suomen oikeistolaisimmaksi kutsutun hallitusohjelman. Aikeissa on muun muassa leikata sosiaaliturvasta 1,2 miljardia euroa samalla kun työn verotusta kevennetään.

Toimia on pidetty joidenkin mielestä liian rankkoina ja kurjistavan entisestään heikoimpien asemaa. Oppositiopuolueet ovat esimerkiksi myllyttäneet hallitusohjelmaa ankarasti.

Haastattelimme kolmea talousasiantuntijaa, Emilia Kullasta, Aki Kangasharjua ja makrotaloustieteen professori Niku Määttästä. Nyt he kertovat, miten Orpon hallitus voisi mennä vieläkin pidemmälle.

1. Hallituksella on nyt oikeansuuntaista ja -aikaista menoa

Hallituksen suunnitelmat ovat Kullaksen, Kangasharjun ja Määttäsen mielestä oikeansuuntaisia ja oikea-aikaisia.

Nyt on tehtävä ne rakenteelliset uudistukset, jotka muut Pohjoismaat ovat jo toteuttaneet, he sanovat.

Erityisen tärkeää tällä hallituskaudella olisi Kullaksen ja Kangasharjun mielestä uudistaa ansiosidonnainen työttömyysturva.

Miten hallitus on aikeissa uudistaa työttömyysturvaa? Hallituksen tarkoituksena on porrastaa ansioturvaa niin, että noin kahden kuukauden jälkeen tuki putoaa 80 prosenttiin alkuperäisestä, ja kahdeksan kuukauden jälkeen 75 prosenttiin. Avaa

– Se on järkevää, koska sen avulla me saadaan nopeammin takaisin töihin ne, joilla on hyvä kyky työllistyä, jotta meillä olisi parempi kyky tukea niitä, joiden on oikeasti vaikeaa työllistyä, Kullas sanoo.

Hallitus on aikeissa rajoittaa myös työntekijöiden lakko-oikeutta, mitä Kullas pitää hyvänä asiana talouden kannalta. Tukilakkoja esimerkiksi rajoitetaan ja poliittisten lakkojen kestoja rajoitetaan. Kullaksen mielestä pelkkä uhka lakosta heikentää suomalaisten yritysten tilannetta.

Aikakin on oikea, vaikka Suomen talous on kääntymässä taantumaan, Etlan Kangasharju sanoo.

– Säästöt astuvat voimaan aikaisintaan vasta ensi vuoden kuluessa ja sitä seuraavina vuosina pikku hiljaa. Silloin on jo nousukausi päällä.

Jos kipeitä päätöksiä ei tehdä nyt, kaatuvat ne seuraavan hallituksen niskaan, talousasiantuntijat sanovat.

2. Siitä huolimatta talousuudistukset ovat vaarassa vesittyä

Vaarana on silti, ettei hallitus onnistu uudistamaan taloutta riittävästi, asiantuntijat toteavat. Hallituksen toimilla on kovaäänisiä ja voimakkaita vastustajia.

Ammattiliitot ovat ilmoittaneet valmistautuvansa syksyn aikana yhteenottoon hallituksen kanssa. Niiden mielestä työelämäuudistukset, kuten irtisanomisten helpottaminen ja lakko-oikeuden rajoittaminen, kurittavat liikaa työssäkäyviä suomalaisia.

Myös aikeet nipistää hyvinvointialueilta yli miljardilla eurolla voivat jäädä pelkäksi toiveeksi.

– Poliitikkojen täytyisi voittaa lääkärien valta sote-alalla ja se ei ainakaan edelliseltä hallitukselta hyvin onnistunut, Kangasharju sanoo.

Tällä Kangasharju tarkoittaa sitä, että sote-alan johtaminen on vaikeaa. Sote-johtajat eivät välttämättä jaa eri hallitusten kanssa aina samoja näkemyksiä säästöistä tai muistakaan tavoitteista, koska sote-johtajilla on erilaisia puoluetaustoja siinä missä muillakin.

Jos hyvinvointialueiden toimintaa ei onnistuta tehostamaan suunnitelmien mukaisesti, säästötavoitteet vesittyvät merkittävästi, Määttänen jatkaa.

Myös maailmantalouden ja Suomen talouden heilahdukset voivat laittaa hallitusohjelmaa uusiksi.

3. Nyt pitäisi tehdä enemmän ja rohkeammin

Talousasiantuntijoiden mielestä Orpon hallitus voisi tehdä monessa kohtaa enemmän ja rohkeammin, jos aikeissa on todella saada julkinen talous kestävälle pohjalle pitkällä aikavälillä.

Hallituksen aikeissa on uudistaa eläkejärjestelmä, josta makrotaloustieteen professori Niku Määttäsen löytää rönsyjä, joita pitäisi karsia.

Nykyään eläkettä kertyy tutkintojen suorittamisesta ja työttömyyden ajalta. Määttäsen mielestä pitäisi miettiä, kuinka mielekästä tämä on.

Myös yritystuet puuttuvat leikkauslistoilta.

– Ehkä maataloustuet on toinen asia, josta voisi ajatella, että olisi luontevaa käydä vähän kriittisempää keskustelua.

Kangasharjun mukaan hallitusohjelmasta puuttuu toimet, jotka kannustavat kansalaisia ponnistelemaan enemmän. Yksi keino olisi keventää marginaaliveroa, eli lisätuloista menevää veroa, niiltä ”joilla on suurin potentiaali tehdä meille kaikille hyvinvointia, osaavimmille ja tuottavimmille ihmisille.”

Kullaksen mielestä hallitusohjelman heikointa tavaraa ovat maahanmuuttolinjaukset. Jatkossa työttömäksi jääneen EU:n ulkopuolelta tuleva menettää työlupansa, jos töitä ei löydy kolmessa kuukaudessa. Sen sijaan, että heidät heitetään Suomesta ulos, Kullaksen mielestä pitäisi miettiä, miten heidät saadaan pidettyä maassa.

4. Suomen oikeistolaisin hallitus ei edes ole kovin oikeistolainen

Orpon hallitusta pidetään talouspoliittisilta linjauksiltaan sotien jälkeisen ajan oikeistolaisimpana hallituksena. Talousasiantuntijoiden mielestä hallitus ei ole kuitenkaan talouspolitiikaltaan erityisen oikeistolainen.

– Tämän hallituksen toimilla ei hyvinvointiyhteiskuntaa Suomesta tapeta eikä edes nirhata. Päinvastoin se yrittää pitää sitä siinä kunnossa, että se jatkossakin toimisi, Kullas sanoo.

– Tietysti peruslinja siitä, että julkisesta taloutta vahvistetaan ilman, että verotusta kiristetään, niin kyllä kai sitä voi luonnehtia oikeistolaisiksi linjaksi, Määttänen sanoo.

Säästötoimenpiteistä huolimatta Suomessa on edelleen melko korkea veroaste ja kattava sosiaaliturva, Määttänen jatkaa.

Kullaksen mukaan suomalainen yhteiskunta oikeistolaisenakaan ei ole kovin oikeistolainen verrattuna muihin Pohjoismaihin Iso-Britanniasta tai Yhdysvalloista puhumattakaan.

– Me ollaan aika sosialistisia silloin, kun me ajatellaan olevamme oikealla, Kullas sanoo.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin 17.9. klo 23:een asti.