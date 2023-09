Vantaalla rakennetaan 77 prosenttia vähemmän asuntoja kuin aikaisemmin – jopa kerrostaloja on jätetty kesken

Vaikka rakentaminen on hiljentynyt paljon myös Vantaalla, tätä kerrostaloa rakennetaan aivan Tikkurilan sydämeen Kielotielle.

Rakennusala odottaa ahdinkoonsa apua ylihuomisesta hallituksen budjettiriihestä. Uuden asunnon ostajan kannattaa muistaa, että muuttolupa on eri asia kuin valmis talo eli hyväksytty loppukatselmus.

Helsingin Kalasataman maisemaan kohoaa viides tornitalo vauhdilla. Myös muualla pääkaupunkiseudulla rakennetaan vielä, vaikka rakennusalan ahdinko näkyy jo myönnettyjen rakennuslupien, aloitettujen rakennuskohteiden sekä valmistuneiden rakennusten määrässä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

– Hyvin hyvin iso tiputus on tapahtunut tämän vuoden kuluessa, Vantaan rakennusvalvontapäällikkö Risto Levanto sanoo.

Avaa kuvien katselu Vantaalla on aloitettu tänä vuonna elokuun loppuun mennessä vain 436 uuden asunnon rakentaminen. Pudotus asuntotuotannon aloituksissa on peräti 77 prosenttia verrattuna kymmenen vuoden keskiarvoon samana ajankohtana. Kuva: Laura Merikalla / Yle

Levannon mukaan äkkijarrutus näkyy Vantaalla muun muassa siksi, että kaupungin asuntokannan rakentaminen on ollut hyvin sijoittajavetoista.

– Meillä on ollut verrattain paljon yksiöitä, ja niiden kysyntä on tällä hetkellä tyrehtynyt.

Avaa kuvien katselu Helsingissä rakennuslupa on myönnetty tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä vain vajaalle kolmelle tuhannelle uudelle kodille, mikä jää selkeästi kahdesta edellisestä vuodesta. Pääkaupungin tavoite on 8 000 uutta asuntoa vuodessa. Kuva: Laura Merikalla / Yle

Helsingin rakennusvalvontapäällikkö Leena Jaskanen toteaa, että valtava hiljentyminen on menossa myös pääkaupungissa.

– Rakennusvalvonnan työpöydällä olevien hakemusten määrä on tipahtanut puoleen siitä määrästä mitä se on ollut huippuvuonna 2021.

Avaa kuvien katselu Myös Espoossa myönnettyjen rakennuslupien määrä laskee. Vuoden 2017 tammi-elokuussa uusiin asuinrakennuksiin myönnettiin 294 rakennuslupaa, tänä vuonna enää 158 kappaletta. Kuva: Laura Merikalla / Yle

Rakennusalan ahdinkoa kuvaa myös se, että Vantaalla kaksi jo aloitettua kerrostalotyömaata on keskeytetty.

– Täysin kesken ei ole jäänyt, mutta meillä on pari kohdetta tiedossa, missä kellarivaihe on rakennettu ja siinä kohtaa on pysäytetty työmaa odottelemaan parempia aikoja, rakennusvalvontapäällikkö Risto Levanto sanoo.

Helsingissä tällaisista pysäytetyistä rakennustyömaista ei ole tietoa. Mutta:

– Helsingissä aloittamisoikeutta ei haeta enää samaan tahtiin kuin aikaisemmin, rakennusvalvontapäällikkö Leena Jeskanen kertoo.

Tavallisesti rakentaminen on käynnistynyt heti rakennusluvan hyväksymisen jälkeen.

Avaa kuvien katselu Viides tornitalo nousee Helsingin Kalasatamaan kovaa vauhtia, vaikka muualla rakentaminen on hiljentynyt selvästi. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Nämä samat madonluvut on toimitettu myös hallituksen ylihuomenna alkaviin neuvotteluihin ensi vuoden valtion talousarviosta. Hallituksen pikavauhdilla perustama asuntorakentamisen suhdannetilannetta selvittävä työryhmä pyysi lukuja kuudelta suurimmat kaupungilta ja kuuli muun muassa kolmen suurimman eli Helsingin, Espoon ja Tampereen toimialajohtajia.

Yle poimi kattavista tilastoista kolme rakennusalan jarrutusta kuvaavaa lukua tähän juttuun, edellä oleviin grafiikkoihin.

Hallituksen budjettiriihestä odotetaan apua

Kunnissa toivotaan budjettiriihestä tukea esimerkiksi infrahankkeisiin. Sellainen olisi esimerkiksi Vantaan uusi ratikka. Sen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 606 miljoonaa euroa, mistä valtion osuus on 30 prosenttia eli 177 miljoonaa euroa Helsingin seudun MAL-sopimuksen perusteella.

Avaa kuvien katselu Vantaan kaupunki hyödyntää rakentamisen matalasuhdannetta peruskorjaamalla muun muassa kulttuuritalo Vernissan, kertoo rakennusvalvontapäällikkö Risto Levanto. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Rakennusteollisuus RT esitti jo viime maaliskuussa, että valtion tukemassa kohtuuhintaisemmassa Ara-asuntotuotannossa hyväksyttäisiin korkeammat rakennuskustannukset, jotta asuntojen rakentaminen ei hyytyisi kasvukeskuksissa. Lisäksi RT kiirehti korjausrakentamista ja infrahankkeita.

Työntekijäpuolelta eli Rakennusliitosta varoitetaan, että tilanne on kohta pahempi kuin vuosien 2007–2009 finanssikriisin aikana ja sen jälkeen.

– Heinäkuussa, keskellä parasta rakennusaikaa, 4 500 Rakennusliiton jäsentä oli työttömänä. Se tarkoittaa reilun kymmenen prosentin työttömyyttä, mikä on heinäkuun luvuksi aika karu. Ensi talvena tullaan näkemään aivan toisenlaisia työttömyyslukuja, sanoo Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen.

Avaa kuvien katselu Rakennusliitto pelkää työttömyyden kasvavan rajusti ensi talvena. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja ei paljasta, esittääkö rakennusalan suhdannetilannetta selvittävä työryhmä budjettiriiheen ylipäätänsä joitakin toimia. Talouselämän ja Helsingin Sanomien mukaan työryhmä ei aio esittää asuntolainojen korkojen verovähennysoikeuden palauttamista.

Huonoja uutisia tulee rakennusalalta kuitenkin jatkuvasti: viime perjantaina Rudus ilmoitti lomauttavansa 80 työntekijäänsä ja viime torstaina Älvsbytalo ilmoitti sulkevansa talotehtaansa Suomessa tilapäisesti ja keskittävänsä toiminnan Ruotsiin.

Loppukatselmuksia tilataan keskeneräisille rakennustyömaille

Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkojaan jälleen kuluneella viikolla. Jos tavallinen kuluttaja uskoo korkojen nyt asettuvan neljään prosenttiin ja ostaa uuden asunnon, kannattaa olla tarkkana. Muuttolupa uuteen rakennukseen ei nimittäin tarkoita vielä, että rakennuksen loppukatselmus olisi hyväksytty.

– Tällä hetkellä meiltä haetaan loppukatselmuksia kohteille, joilla ei ole edellytyksiä siihen loppukatselmusleimaan. Eli keskeneräiset kohteet, joille on annettu selkeät ohjeet, mitä kaikkia asioita pitää tehdä valmiiksi, yritetään saada loppukatselmoitua. Esimerkiksi pihatöitä on usein tekemättä, Helsingin rakennusvalvontapäällikkö Leena Jeskanen kertoo.

Tämä voi kertoa rakentajan kiireestä saada työmaan asunnot myyntiin jo ennen loppukatselmusta, koska pääomaa on sidottuna asuntoihin.

Yle kertoi jo syyskuun alussa naisesta, joka ei päässyt muuttamaan Helsingin kaupungin uudiskohteeseen sovittuna päivänä, koska muun muassa talon esteettömyydessä oli puutteita.

Uusi rakentamislaki työllistää virkamiehiä

Helsingin rakennusvalvontapäällikkö toivoo, että nyt kun rakentamisen tahti hiljenee, virkamiehillä on mahdollisuus kehittää toimintatapoja. Muun muassa Espoon rakennusvalvontaa on moitittu hitaudesta.

– Uusi rakentamislaki tuo mukanaan esimerkiksi tietomalliavusteisen rakentamislupakäsittelyn, mikä tarkoittaa virkamiehille paljon kouluttautumista ja yhteistyön kehittämistä, Jeskanen taustoittaa.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan vuoden 2025 alusta.

Avaa kuvien katselu Helsingin kaupungin rakennusvalvontapäällikkö Leena Jaskanen toivoo, että rakentamisen hiljentynyt tahti antaa virkamiehille aikaa opetella vuonna 2025 voimaan tulevaa uuden rakentamislain vaatimuksia. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Voit keskustella aiheesta 18.9.2023 kello 23:een saakka.