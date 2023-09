23 miljoonaa vastaan 130 000! Tenniksen supervalta USA jäi pienen ja piskuisen Suomen jalkoihin – 10 häkellyttävää faktaa sinivalkoisesta sensaatiosta

Suomen miesten tennismaajoukkue kaatoi Yhdysvallat Davis Cupin finaalivaiheen avausosiossa voitoin 3–0 ja eteni Málagassa 21. marraskuuta alkaviin puolivälieriin.

Suomi ei ole koskaan ollut Davis Cupissa kahdeksan parhaan joukossa.

Yle Urheilu nostaa esiin kymmenen faktaa, jotka auttavat hahmottamaan, millaisen supervallan Suomen tennismiehet tulivat kaataneeksi.

Vaikka Davis Cupia on pelattu vuodesta 1900, Suomi ja USA kohtasivat joukkuekilpailun ykköstapahtumassa vasta ensimmäistä kertaa.

Syy löytyy Suomesta, joka ei ollut ennen tätä vuotta edennyt turnauksessa kertaakaan 16 parhaan joukkoon.

Suomi pääsi karsimaan paikasta parrasvaloihin vuosina 1990, 1999, 2002 ja 2022, mutta Ruotsi, Italia, Hollanti ja Belgia torpedoivat kukin vuorollaan suomalaisten jatkohaaveet.

USA:n tennismiehet kävivät viime vuosikymmenellä läpi onnistuneen sukupolvenvaihdoksen. Tästä nähtiin oiva osoitus vastikään pelatussa US Openissa, jossa miesten kaksinpelin 32 sijoitetusta pelaajasta viisi oli yhdysvaltalaisia.

US Openissa 32 pelaajaa on sijoitettu turnauskaavioon vuodesta 2001 alkaen. USA on saanut viisi pelaajaa sijoitettujen joukkoon vain kahdesti aiemmin, vuosina 2001 ja 2004.

Ennen vuotta 2001 US Openin kaksinpeleissä sijoitettiin 16 pelaajaa. Tänä vuonna miehissä 16 sijoitetun joukossa oli kolme yhdysvaltalaista. Edellisen kerran määrä on ollut suurempi vuonna 1996.

Tänä vuonna US Openin miesten kaksinpelin puolivälierissä eli kahdeksan parhaan joukossa nähtiin kolme yhdysvaltaismiestä. Edellisen kerran määrä on ollut suurempi vuonna 1995.

Otto Virtaselle trillerikamppailun hävinnyt Mackenzie McDonald on vasta seitsemänneksi paras yhdysvaltalainen ATP-kiertueen miesten kaksinpelin maailmanlistalla.

McDonald löytyy kuitenkin ATP-listalta sijalta 39, kun taas Virtanen on 125:s. Suomen ykköspelaaja Emil Ruusuvuori on listalla 57:s.

Ruusuvuorelle hävinnyt Tommy Paul majailee maailmanlistalla 13:ntena. Hän pelasi Australian avointen välierissä tammikuussa.

Suomen kaksinpelikaksikosta Virtanen hävisi vastikään Grand Slam -debyyttinsä. Ruusuvuorikaan ei ole edennyt kertaakaan Grand Slam -turnausten kaksinpeleissä toista kierrosta pidemmälle.

USA on voittanut Davis Cupin ennätykselliset 32 kertaa.

Vuosina 1900–1971 hallitseva mestari pääsi suoraan Davis Cupin finaaliin, kunnes sääntöjä muutettiin.

USA:lla on eniten mestaruuksia, 9 kappaletta, myös vuonna 1972 alkaneella aikakaudella. Sen edellinen mestaruus on vuodelta 2007.

Kyseiset numerot kuvaavat USA:n nelinpeliparin Austin Krajicekin ja Rajeev Ramin ATP-voittojen lukumäärää. Krajicek on nelinpelin maailmanlistan ykkönen ja Ram viides.

Ram on voittanut US Openin kolme kertaa peräkkäin ja Australian avointen voittaja vuodelta 2020. Krajicek on puolestaan hallitseva Ranskan avointen mestari.

Yhdysvaltalaiskaksikon kukistaneet Harri Heliövaara ja Patrick Kaukovalta löytyvät nelinpelin rankingista sijoilta 30 ja 796.

Näin monta miesten kaksinpelin Grand Slam -mestaruutta yhdysvaltalaiset ovat voittaneet. Pete Samprasilla on yhdysvaltalaisista eniten titteleitä, 14. Edellinen mestari on Andy Roddick, joka voitti US Openin vuonna 2003.

Miesten ATP-kiertue otti käyttöön tietokonepohjaisen maailmanlistan vuonna 1973. Siitä alkaen 28 pelaajaa on pitänyt hallussaan listan ykköspaikkaa. Heistä kuusi on yhdysvaltalaisia.

50 vuoden aikana yhdysvaltalaiset ovat olleet listan kärjessä 896 viikkoa eli reilut 17 vuotta.

Suomen Davis Cup -joukkueen kapteeni Jarkko Nieminen on ollut parhaimpana suomalaisena miesten kaksinpelin maailmanlistalla 13:s. Tämä tapahtui heinäkuussa 2006.

Luku 1 118 saadaan, kun lasketaan yhteen Suomea Splitissä edustaneiden kaksin- ja nelinpelipelaajien rankingsijoitukset. Luku on korkein, jolla on edetty kahdeksan parhaan joukkoon vuodesta 2019 pelatussa nykyaikaisessa Davis Cupissa.

Yhdysvaltalain tennisliitolla USTA:lla on 700 000 jäsentä. Suomen Tennisliiton jäsenmäärä on 27 700.

USTA:n mukaan 23 miljoonaa yhdysvaltalaista harrasti tennistä vuonna 2022. Suomessa harrastajia on 130 000.