Neljä naista syyttää koomikko-näyttelijä Russell Brandia seksuaalirikoksista

Kuva: Shutterstock/All Over Press

Brand on tyrmännyt syytökset ja kutsunut niitä ”aggressiivisiksi hyökkäyksiksi”.

Neljä naista syyttää brittiläistä koomikko-näyttelijä Russell Brandia raiskauksesta sekä seksuaalisesta ja henkisestä väkivallasta vuosien 2006-2013 aikana, jolloin tähti oli maineensa huipulla.

Väitteet väärinkäytöksistä esitettiin the Sunday Timesin, The Timesin ja Channel 4 -kanavan tutkivan journalismin ohjelma Dispatchesin yhteisessä selvityksessä.

Yksi syytöksen esittänyt nainen kertoo olleensa 16-vuotias, kun hän aloitti suhteen tuolloin 31-vuotiaan Brandin kanssa. Toisen naisen mukaan Brand raiskasi hänet kodissaan Los Angelesissa.

Brand on työskennellyt muun muassa koomikkona ja juontajana. Hän on tullut tunnetuksi provosoivasta tyylistään. 2000-luvun alussa hän sai potkut MTV-musiikkikanavalta ilmestyttyään töihin WTC-iskujen jälkeisenä päivänä Osama bin Ladeniksi pukeutuneena. Myöhemmin hän myönsi olleensa huumeiden vaikutuksen alaisena, kertoo BBC.

Brand on tullut suurelle yleisölle tunnetuksi myös siitä, että hän oli naimisissa yhdysvaltalaisen pop-tähti Kate Perryn kanssa vuosina 2010-2012.

Brand on ollut aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa. Hän on julkaissut esimerkiksi videoita koronasta, joiden on katsottu vähintään flirttailevan salaliittoteorioiden kanssa.