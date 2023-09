Sotkamon Jymy juhlii Suomen mestaruutta – Yle seuraa juhlatunnelmia, katso suorana

Roope Korhonen Suomen mestaruudesta: ”Huikea juttu”

Roope Korhonen juhlii uransa kolmattatoista Suomen metaruutta. Kukaan miespelaaja ei ole pystynyt yhtä moneen SM-kultaan.

– Tämä on huikea juttu. Me tällä porukalla hoidimme tämän ja ulkopeli oli rautaa. Vuosi on ollut niin uskomaton, että siksi tuli huhhuh.

– Ei mitään rotia. On kyllä väsynytkin täytyy sanoa. On mukavaa päästä puhaltelemaan.