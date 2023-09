Kuristamista ja seksuaalista väkivaltaa – jos rikokset kouluissa tapahtuisivat aikuisille, seuraukset olisivat vakavia, sanoo asiantuntija

”Alle 15-vuotias poika pahoinpideltiin koulumatkalla, tekijänä oli samanikäinen poika.

Poika lähti koulusta, kun luokkakaveri hyökkäsi takaapäin kimppuun ja kaatoi kuristusotteella maahan. Tekijä pakotti uhrin polvistumaan. Tekijä uhkasi hakata alle 15-vuotiaan kuoliaaksi, jos tämä ei tottele. Uhrin piti pyytää anteeksi asioita, joita hän ei ole tehnyt. Tekijä kuvasi videota tilanteesta ja samalla löi uhria useita kertoja päähän. Videota levitettiin sosiaalisessa mediassa. Paikalla oli useita muita nuoria. Tapahtumien taustalla on ollut pitkään jatkunutta kiusaamista.”

Tällainen on yksi Länsi-Uudenmaan poliisille ilmoitettu kouluväkivaltatapaus.

Yle pyysi poliisilta esimerkkejä kiusaamistapauksista, jotka ovat tulleet poliisin tutkittavaksi. Niiden perusteella väkivalta kouluissa on paikoitellen niin raakaa, että jos kyse olisi täysi-ikäisten välisistä tilanteista, niitä käsiteltäisiin varmuudella käräjäoikeudessa.

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa Suomessa 15-vuotiaana. Tässä jutussa varatuomari Kaija Kess arvioi, miltä kiusaamis- ja väkivaltatapaukset näyttävät rikosoikeudellisesti aikuisten maailmassa. Koska kyse on alaikäisiin liittyvistä asioista, tapaukset ovat poliisin anonymisoimia.

Koulukiusaaminen ja -väkivalta nousivat puheenaiheeksi tällä viikolla, kun Ylen MOT kertoi kiusatusta 15-vuotiaasta nuoresta, jonka kiusaajat tulevat jopa kotipihalle uhkaamaan koko perhettä.

Ilmoittaminen on velvollisuus

Kaija Kess kouluttaa kouluja rikosasioista. Häntä huolestuttaa, ettei kouluissa osata tarttua tilanteisiin, joissa oppilaat joutuvat rikoksen uhriksi. Asiaa koskeva säädöstö on yksiselitteistä. Lastensuojeluun on velvollisuus tehdä ilmoitus aina kun herää huoli lapsen tai nuoren turvallisuudesta.

– Kun maksimirangaistus teosta menee yli kahden vuoden, koululla on ilmoitusvelvollisuus poliisille. Riittää, että koulu on saanut tietää, eli esimerkiksi opettaja on kuullut asiasta välitunnilla. Ilmoitusvelvollisuuteen ei liity 15 vuoden ikärajaa, vaan se pitää tehdä aina, kun tilanne sitä vaatii, Kess sanoo.

Hänestä kiusaamisesta puhuminen hämärtää asioiden rikosoikeudellista vakavuutta.

Jutun alussa kuvattua tapausta Kess luonnehtii näin:

”Tämä on selkeä pahoinpitely. Lisäksi tähän liittyy laiton uhkaus, kun on pakotettu polvistumaan ja uhattu hakata kuoliaaksi.

Molemmissa on rangaistuksena sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Uhkauksen osalta olennaista on, miten uhri on tilanteen kokenut eli onko hän pelännyt henkilökohtaisen turvallisuutensa puolesta. Sillä, miten uskottavana aikuinen pitää uhkaa, ei ole merkitystä.

Asiaa ei voi kuitata nuorten höpötykseksi, vaan jos uhri on tilanteessa pelännyt, laittoman uhkauksen tunnusmerkistö täyttyy. Lisäksi tulee yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen. Tämä on tapaus, josta kysyisin poliisilta, kun useamman rikoksen tunnusmerkistöt täyttyvät.”

Avaa kuvien katselu Kiusatulle luokkahuone voi olla painajasimainen paikka. Kuvituskuva. Kuvan luokkahuone ei liity jutun tapauksiin. Kuva: Getty Images

Kokonaisuus voi olla osiaan vakavampi

”Alle 15-vuotias poika on pakottanut luokkakaverinsa polvilleen nuolemaan tekijän kenkiä koulun koripallokentällä. Tekijä on videoinut tapahtuman ja jakanut videon internetiin.

Tilanteessa tekijä on syyttänyt uhrin pahoinpidelleen aiemmin jonkun toisen henkilön, ja tätä tekoa uhrin on pitänyt polvillaan pyytää anteeksi. Tilanteessa uhria on lisäksi haukuttu ja nimitelty, kuten koulussa on muutoinkin tapahtunut jo pidemmän aikaa.Lisäksi selvisi, että videon teko on ollut 'tilaustyö' toiselta alle 15-vuotiaalta.”

Kessin arvio:

”Rikoslain mukaan on rikos pakottaa toinen väkivallalla tai uhkauksella tekemään jotain. Siitä on seurauksena sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nimittely tässä on kunnianloukkaus. Siitä seuraa lähtökohtaisesti sakko.

Videointi ja sen levittäminen taas on yksityisyyttä loukkaavan tiedon levittäminen, kun tähän liittyy vielä vahingoittamistarkoitus. Vaikka kunnianloukkauksessa ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisessä puhutaan lähtökohtaisesti sakkorangaistuksista, kokonaisuus voi tarkoittaa sitä, että teosta tuomittaisiin vankeutta.

Tällaisessa tapauksessa, kun yksittäisen teon osalta ilmoitusvelvollisuus poliisille ei täyty, kokonaisuus on sen verran vakava, että kysyisin poliisilta. Kertoisin nimiä ilmoittamatta, että tällainen on tullut tietoon, pitääkö tehdä ilmoitus poliisille. Lastensuojelun tarve pitää tässä tapauksessa selvittää sekä uhrin että tekijän osalta.

Tieto siitä, että kyseessä on tilaustyö, tuo tapaukseen oman lisänsä. Silloin katsotaan, että tilaaja on tekijä. Kyse on välillisestä tekemisestä, josta tuomitaan samalla tavoin kuin tekijä. Jos tilaaja on yli 15-vuotias, hän voi olla rikosoikeudellisesti vastuussa, vaikka tilauksen toteuttaa alle 15-vuotias.”

”Alle 15-vuotias poika ahdistellut seksuaalisesti koulussa samanikäistä poikaa.

Seksuaalisen häirinnän tekijä aloitti edellisellä luokalla. Tapahtumat alkoivat koskettelulla useaan otteeseen käsillä takapuoleen sekä työntämällä sormia takapuoleen. Uhrin koulunkäynti keskeytyi kuukausiksi ahdistuksen ja pelon takia.”

Kessin arvio:

”Tämä on todella vakava juttu, voi täyttää jopa raiskauksen tunnusmerkistön.

Tässä on seksuaalinen kajoaminen nuoreen henkilöön. Jos se on omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä – ja tässähän koulunkäynti on keskeytynyt kuukauksiksi – niin siinä on rangaistusasteikko neljästä kuukaudesta kuuteen vuoteen. Jos mukana on vielä väkivaltaa, uhkailua tai pakottamista, tämä voi täyttää törkeän tekomuodon tunnusmerkit.

Henkilöön kajoaminen on Suomessa rangaistu, henkilökohtainen koskemattomuus on perusoikeus, ja henkilökohtaisen koskemattomuuden ydinalue on seksuaalinen koskemattomuus. Sitä suojataan meillä vahvasti rikoslaissa.”

Keinot puuttua on, mutta niitä pitäisi käyttää

Komisario Hannu Väänänen Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta katsoo, että poliisilla on riittävät keinot puuttua sille tuleviin kiusaamistapauksiin.

– Haaste tulee siitä, miten muiden viranomaisten kanssa yhteensovitetaan toiminta ja keinot, Väänänen sanoo.

Myös Väänänen epäilee, etteivät ihmiset ymmärrä, mitä kaikkea kiusaamisen sateeenvarjon alla nykyään tapahtuu.

Poliisi tutkii muun muassa vahingonkorvausten selvittämiseksi rikoksia, vaikka tekijä olisi alle 15-vuotias. Usein kiusaamisessa kysymykseen voisi tulla myös henkinen kärsimys, joka voi olla uhrille pitkäkestoista. Väänänen ei kuitenkaan muista, että hänelle olisi tullut vastaan tapauksia, joissa henkinen kärsimys olisi korvausperusteena.

– Voi olla, että nuoret eivät niin hyvin osaa sanoittaa henkisen puolen asioita. En kuitenkaan näe, että nuorten oikeusturva sinänsä olisi millään tavalla heikompi, Väänänen sanoo.

Kessin kannustaa poliisia opastamaan nuoria henkisen kärsimyksen raportoinnissa.

– Poliisin tulee haarukoida, liittyykö tapauksiin henkistä kärsimystä ja kertoa nuorille mahdollisuudesta hakea siitä korvauksia, hän toteaa.

Voit keskustella aiheesta 18.9. klo 23 asti.