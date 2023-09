Mitä aikuisten olisi hyvä ymmärtää koulukiusaamisesta? Näin lapset ja nuoret vastaavat

Koulukiusaamisesta on keskusteltu kuluneina viikkoina laajasti. Mediassa aikuisten ääni määrittää keskustelua voimakkaasti. Kysyimme suoraan lapsilta ja nuorilta, mitä he kiusaamisesta ajattelevat.

– Lapset ja nuoret tietävät paremmin, miltä kiusaaminen tuntuu, toteaa Enni Luotola Vuoniityn peruskoulusta.

Ennin kaveri Merituuli Minkkinen nyökyttelee ja jatkaa:

– Mun mielestä se on vähän outoa, että lapsia ei oteta mukaan. Me ollaan kuitenkin se kohdeyleisö.

Koulupäivä on juuri alkamassa Vuosaaressa. Aurinko kurkistaa puiden takaa. Tukioppilaina toimivat kaverukset lupautuivat Ylen haastateltavaksi ennen englannin tuntia.

Tuntuu siltä, että kiusaamisesta puhutaan vuodesta toiseen, mutta mikään ei muutu. Huomaavatko opettajat kiusaamisen? Luotolan ja Minkkisen mielestä eivät.

– Opettajat eivät aina tiedä, mikä on härnäämistä ja mikä on oikeaa kiusaamista, Luotola kiteyttää. Hänestä oppilaat osaavat pitää kiusaamisen hyvin piilossa aikuisilta.

Kansalaistori

Alex Lorvi puolestaan ajattelee, että opettajat kyllä huomaavat kiusaamisen, mutta eivät tee asialle tarpeeksi.

– He voivat sanoa, että älä tee enää noin. Mutta kiusaaminen vain jatkuu.

Lorvi istuskelee kaverinsa Aleksei Makarovskin kanssa Kansalaistorin laidalla. He odottavat ystäviään, jotka ovat käymässä keskustakirjasto Oodissa. Välillä he testaavat satunnaista temppua skeittilaudalla, mutta pääasiassa fokus on juttelemisessa.

Alla olevalla videolla Lorvi ja Makarovski kertovat, miten heidän mielestään kiusaamiseen pitäisi puuttua.

Opettajien pitäisi kohdella oppilaita tasa-arvoisesti, pohtii Alex Lorvi. Video: Lauri Karo / Yle, editointi: Terhi Einonen / Yle

Lorvi ajattelee, että tilanne on myös opettajille haastava.

– Jos koulussa on 700 oppilasta, on vaikea nähdä kaikkea. Opettajia on aika vähän nykyään.

Monet tappelut tapahtuvat Lorvin mukaan koulun ulkopuolella. Niihin on huomattavasti vaikeampi puuttua.

Herttoniemi

Kello kahdeksan illalla Herttoniemen rannan lähistöllä värikkäästi pukeutunut porukka ohittaa palloa potkivat kaverukset.

– Ei vielä ole mikään halloween, huutaa yksi heistä porukan perään ivallisesti.

Porukka ei ole kuulevinaan.

Hetkeä myöhemmin äiti saattaa kolmea kakkosluokkalaista tyttöä metroasemalle. Mitä ala-asteikäiset tuumaavat kiusaamisesta?

– Ei saa kiusata ketää, ei siis yhtään ketään, sanelee 8-vuotias Aisla Jokela.

Kaverit Herttoniemen ala-asteelta, Stina Tökkeri ja Eevi Jaakkola, kuuntelevat tarkkaavaisesti Jokelan julistusta. Heillä kaikilla riittää kerrottavaa erilaisista kiusaamistilanteista, vaikka takana on vasta reilu vuosi koulunkäyntiä.

Kolmikko kertoo videolla, millaiset tyypit heidän kokemuksensa mukaan kiusaavat, ja mitä he itse sanoisivat kiusaajille. Video: Lauri Karo / Yle, editointi: Terhi Einonen / Yle

Kansalaistori

Lorvin ja Makarovskin kaverit tulevat kirjastosta ja jäävät odottamaan sivummalle. On viimeisten kysymysten aika. Leikitään, että kaverukset saisivat vapaat kädet ja resursseja. Mitä olisivat heidän ratkaisunsa kiusaamiseen?

– Kunnon rangaistukset kiusaajille, toteaa Makarovski.

– Rakentaisin lisää kouluja. Opettajat pystyisivät huolehtimaan paremmin pienemmästä oppilasmäärästä, tuumaa Lorvi, ja jatkaa:

– Ja jos opettajat olisivat kuin kavereita, kaikki olisi helpompaa.

Vuosaari

Vuoniityn perukoulussa englannin tunti on jo alkanut, mutta vastaus on vielä kesken. Opettaja kuulemma ymmärtää. Miten ystävykset puolestaan puuttuisivat kiusaamiseen?

– Jos joku tulee sanomaan kiusaamisesta, olisi kiva, jos ei heti kutsuttaisi vanhempia ja rehtoria, Luotola miettii. Hänen mielestään se voisi olla ahdistavaa kiusatulle.

Hän ajattelee, että opettaja voisi ennemmin kysyä oppilaalta, että miten menee?

Tukioppilaat kiiruhtavat englannin tunnille, ja tyhjä koulun piha huutaa autiuttaan.

