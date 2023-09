Tänään käynnistyvä jättitehdas syö vuodessa yli 80 000 junavaunullista puuta ja tuottaa 1,5 miljoonaa tonnia sellua

Kemin uusi sellutehdas on maailman suurin havusellua valmistava laitos. Vuosittain sinne kuljetetaan noin 145 000 juna- ja rekkalastia puuta. Tehdas tuottaa vuodessa myös 2 terawattituntia sähköä.

Metsä Fibren keskiviikkona käynnistyvä Kemin uusi sellutehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin, runsaan kahden miljardin euron, investointi.

Vuosittain tehdas valmistaa 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita.

– Sellun lisäksi tehdas tuottaa mäntyöljyä, tärpättiä, puunkuoresta valmistettavaa tuotekaasua, lietteestä tehtyjä biopellettejä sekä muun muassa rikkihappoa tehtaan omaan käyttöön. Lisäksi uusia biotuotteita kehitetään jatkuvasti, sanoo tehtaanjohtaja Tomi Seppä.

Tehdas tuottaa vuodessa myös 2 terawattituntia uusiutuvaa sähköä, mikä on 2,5 prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta.

Tehtaan sähköenergian omavaraisuusaste on 250 prosenttia ja ylijäävä sähkö toimitetaan valtakunnan verkkoon. Sähköä tuotetaan mustalipeästä.

– Sellun keittoprosessissa syntynyt mustalipeä ohjataan haihduttamolle, jossa siitä poistetaan vettä. Näin syntynyt vahva mustalipeä poltetaan soodakattilassa, mistä syntyy runsaasti höyryä. Höyry johdetaan turbiinille, joka puolestaan tuottaa sähköä yli tehtaan oman tarpeen, kertoo Seppä.

Tehtaan tuottamalla sähköllä voisi lämmittää arviolta 100 000 sähkölämmitteistä omakotitaloa.

Tehtaalle saapuvat junalastit ovat yli puoli kilometriä pitkiä. Videota on nopeutettu.

7,6 miljoonaa kuutiota puuta vuodessa

Vuoden aikana tehdas tarvitsee 7,6 miljoonaa kuutiota puuta. Vuosittain tehtaaseen kuljetetaan yli 80 000 junavaunullista puuta.

Päivittäin tehtaaseen saapuu keskimäärin 9 puutavarajunaa ja jokaisessa junalastissa on noin 27 vaunua. Yhden kuljetuksen pituus on noin 600 metriä.

Lisäksi tehtaaseen tehdään rekoilla yli 65 000 puukuljetusta vuodessa. Joka päivä tehtaaseen saapuu noin 180 tukkirekkaa.

Tehtaassa toimii myös maailman ensimmäinen autonominen nosturijärjestelmä. Kaksi autonomista puukenttänosturia pystyy hahmottamaan esimerkiksi, missä tuleva tukkirekka tai juna on ja käsittelemään ne itsenäisesti.

Avaa kuvien katselu Puurekat odottavat sisäänpääsyä tehtaan edustalla olevalla parkkipaikalla. Kuva: Risto Koskinen / Yle

Tuhansien ihmisten rakennusurakka

Tehtaan rakentaminen on ollut Suomen suurin paalutustyömaa kautta aikojen. Kemijoen suistoalueella rakennetun tehtaan maaperään upposi työmaan aikana kaikkiaan 600 kilometriä paalua.

Enimmillään tehdasta on ollut rakentamassa lähes 4000 henkilöä.

– Yhteensä työntekijöitä on ollut koko projektin aikana noin 15 000. Mukana on ollut 1900 yritystä, joista 1400 on ollut kotimaisia ja niistäkin pääosa Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueilta, kertoo tehtaanjohtaja Tomi Seppä.

Avaa kuvien katselu Tehtaan rakentamiseen on osallistunut useita tuhansia työntekijöitä ja vakavilta tapaturmiltakaan ei ole vältytty. Kuva: Risto Koskinen / Yle

Rakentamisen aikana työmaalla sattui kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Viranomaisten lisäksi onnettomuuteen johtanutta tilannetta ja syitä on selvitetty myös Metsä Fibrellä. Yhtiö on kertonut kiinnittäneensä huomiota esimerkiksi siihen, että kaikki työntekijät tietävät oikeat työmenetelmät ja työmaan ohjeet.

Jatkossa Kemin biotuotetehdas työllistää noin 250 tehdastyöntekijää.

– Suorassa arvoketjussaan se työllistää 2500 henkilöä, joista 1500 on uusia työpaikkoja. Pääosa uusista työpaikoista syntyy puunkorjuuseen ja -kuljetuksiin, sanoo Seppä.

Kemin uusi biotuotetehdas: Tehtaan tarvitsema pinta-ala on noin 70 hehtaaria.

Rakennusten bruttoala on noin 185 000 neliötä.

Tehtaan piipun korkeus on 105 metriä.

Soodakattilan korkeus on 82 metriä.

Rakentamisessa maahan upotettiin noin 600 kilometriä paalua.

Ratatöiden ohessa rakennettiin uutta kiskoa 4,5 kilometriä.

Noin kolmasosa tehtaan sellusta jää Kemin kartonkitehtaalle. Avaa

Vuodessa täyteen tehoon

Uusi tehdas aloittaa toimintansa keskiviikkona, mutta kestää noin vuoden, että se toimii täydellä teholla.

– Tehtaan ensimmäinen vuosi menee prosessia viilatessa. Uusi tehdas täytyy kuitenkin ajaa ylös mahdollisimman rivakalla tahdilla suunnitellun starttikäyrän mukaisesti. Kemissä lähdemme liikkeelle suhteellisen kovalla 70 prosentin tuotantovauhdilla, sanoo Seppä.

Tehdas valmistuu varsin hankalassa suhdannetilanteessa. Jättitehtaan rakentaminen on tullut arvioitua kalliimmaksi ja sellun hinta on tänä vuonna laskenut selvästi. Yhtiön mukaan investoinnin kannattavuus ei kuitenkaan ole vaakalaudalla.

Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen muistutti jo aiemmin Ylen haastattelussa, että tehtaan elinkaari on pitkä, 35–40 vuotta, ja sellumarkkinoilla isotkin hintavaihtelut ovat yleisiä.

Avaa kuvien katselu Uusi tehdas käyttää vuoden aikana noin 7,6 miljoonaa kuutiota puuta. Kuva: Metsä Group

Edelleen tärkeä toimiala

Myös tutkija Birgitta Berg-Andersson Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlasta on muistuttanut, että kyseessä ei ole finanssikriisi, vaan pieni tilapäinen kuoppa. Etla arvioi Suomen ja maailman talouden piristyvän ensi vuonna.

– Ja vaikka Venäjän aloittama sota on sekoittanut asioita ja vaikka paperiteollisuudessa on tapahtunut rakennemuutoksia ylikapasiteetin vuoksi, toimialana se on edelleen yksi kansantalouden suurimmista, Berg-Andersson sanoo.