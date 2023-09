Tilauskoulutuksen piti tuoda yli 40 kenialaista lähihoitajaopiskelijaa Jyväskylään – ryhmä kutistui rahoitusongelmien vuoksi alle puoleen

Kenialaisopiskelijat ovat tällä viikolla aloittaneet lähiopinnot ammattiopisto Gradiassa Jyväskylässä. Kyse on oppilaitoksen ensimmäisestä kenialaisopiskelijoille kohdennetusta tilauskoulutuksesta.

Jyväskylään viime viikolla saapuneet opiskelijat tulevat Uasin Gishun maakunnan alueelta, jonka kanssa useilla suomalaisilla oppilaitoksilla on ollut vaikeuksia saada maksuja opiskelijoiden opinnoista.

Ylen MOT kertoi eilen samasta maakunnasta Tampereelle fysioterapeuttiopintoihin saapuneista naisista, jotka ovat jääneet Suomessa velkaloukkuun opintomaksuihin liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

Yle on aiemmin kertonut myös rahoitusongelmiin liittyvästä rikosepäilystä Keniassa.

Ryhmä kutistui 22 opiskelijaan

Gradiasta kerrotaan, että Jyväskylän tilauskoulutuksen opiskelijat aloittivat lähihoitajaopintonsa vuosi sitten etänä Keniassa rahoitukseen ja lupiin liittyneiden hankaluuksien vuoksi.

Opinnoissa aloitti yhteensä 48 opiskelijaa. Lopulta rahoitus ja luvat järjestyivät vain nyt Jyväskylään saapuneille 22 opiskelijalle.

Ammattiopisto Gradian rehtori Pirjo Kauhanen sanoo, että opiskelijoiden maksut ovat kunnossa. Yksittäisten opiskelijoiden taloudellisesta tilanteesta oppilaitos ei hänen mukaansa voi tietää.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että opiskelijoiden aiemmin etänä kotimaassaan tekemille opinnoille sekä nyt käynnistyneille lähiopinnoille on saatu rahoitus. Tästä on oltu meillä tiukkana, Kauhanen sanoo.

Hänen mukaansa opetus toteutuu tilausopetuksena, jossa opiskelijahankinnasta, opiskelijoiden maksuista ja asumisesta vastaa koulutusosaamisen vientiyhtiö Edu Excellence.

Tilauskoulutuksen jatkoa pohditaan

Gradialta ei kerrota, minkä verran yhden opiskelijan opetus Suomessa maksaa. Toiminta ei kuitenkaan rehtorin mukaan saa tuottaa tappiota, eikä tuontiopiskelijoiden opetukseen käytetä valtionosuuksia.

Kauhasen mukaan vielä ei ole päätetty, pyritäänkö kenialaisopiskelijoiden koulutusta jatkamaan ensimmäisen tilauskoulutuksen jälkeen.

– Aiemmin ajatus oli ottaa enemmänkin opiskelijoita. Käynnistysmisvaikeudet ja asian ympärillä käyty keskustelu ovat tähän pohdintaan varmasti vaikuttaneet.

Kenialaisopiskelijoiden lähihoitajaopinnot Suomessa kestävät useimmilla opiskelijoilla noin 1,5 vuotta.

Tilaajayhtiö kommentoi niukasti

Kenialaisopiskelijoita Suomeen tuovan Edu Excellencen toimitusjohtaja ehti vastata Ylen kysymyksiin vain niukasti sähköpostilla.

Toimitusjohtaja Jan-Markus Holm kirjoittaa vastauksessaan, että Gradian lähihoitajakoulutus toteutetaan tilauskoulutuksena, jossa tilaaja voi periä opiskelijoilta tarvittavia maksuja. Holmin mukaan opintojen rahoitus tulee osittain perheiltä ja opiskelijoilta itseltään.

Onko mahdollista, että Jyväskylän opiskelijaryhmän kanssa tulee samantyyppisiä ongelmia tai jopa velkaloukkutilanteita kuin mistä Yle on uutisoinut?

– Emme voi ottaa kantaa yksittäisen opiskelijan tilanteeseen jo tietosuojasyistä. Toivomme että opinnot etenevät suunnitellusti ja opiskelijat pääsevät halutessaan työllistymään mahdollisimman pian valmistumisen jälkeen, Holm toteaa vastauksessaan.