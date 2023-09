Antti Lindtman jättää Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävän

Lindtman kuitenkin jatkaa tehtävässä, kunnes uusi puheenjohtaja on valittu.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ilmoitti tänään Vantaan kaupunginvaltuuston kokouksessa luopuvansa puheenjohtajan tehtävästä. Hän jatkaa tehtävässä, kunnes uusi puheenjohtaja on valittu.

Lindtman valittiin syyskuun alussa Sanna Marinin seuraajaksi sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajaksi.

Vantaan kaupunki kertoo asiasta tiedotteessaan.

Antti Lindtman on toiminut pitkään Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Hän on johtanut vantaalaisten kaupunginvaltuutettujen puheita vuodesta 2009 lähtien. Kansanedustajana Lindtman on ollut vuodesta 2011.